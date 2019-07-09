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 Тіла двох хлопчиків 7-ми та 9-ти років поруч із трупом їхньої матері з пакетом на голові виявили на Херсонщині, - поліція

У Скадовську Херсонської області виявили тіло місцевої жительки та двох її синів 7 та 9 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

До "Єдиного центру 102" поліції Херсонщини звернувся 38-річний житель м.Гола Пристань. Чоловік розповів, що приїхав у Скадовськ, де в орендованій квартирі виявив тіла своєї 34-річної колишньої дружини і двох синів, 9-ти та 7-ми років.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група і керівництво поліції області.

За цим фактом слідчим Управлінням обласного главку поліції Херсонщини до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за п.п.1,2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Наразі проводиться огляд місця події, тривають першочергові невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх обставин події.

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Під час огляду на тілах загиблих видимих ​​тілесних ушкоджень не виявлено, є ознаки асфіксії в жінки. Трупи направлено в бюро судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Нині поліція здійснює комплекс слідчо-розшукових заходів - проводиться поквартирний та подвірний обходи, встановлюється й аналізується відео з камер відеоспостереження в районі скоєння злочину, досліджуються родинні та дружні зв'язки постраждалих з метою з'ясування важливих для слідства обставин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136442
 
 
 Топ коментарі
 
А демократия для того, что б была возможность у любого, кто окажется на скамье подсудимых, защитить/доказать свою невиновность, в случае, когда мусарьё для быстрейшего закрытия дела прописала в деле первого встречного. Тіла двох хлопчиків 7-ми та 9-ти років поруч із трупом їхньої матері з пакетом на голові виявили на Херсонщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9176
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Обычно к такому родня причастна.
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Каким? Назовите мне такое животное. Мой кот пугал потомство, было дело, но душить- не пытался. Вот и кажется мне, что такое животное- человек. И никто иной.
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К сожалению, в большинстве случаев, так и есть. А если имеется ещё и бывшая родня... то я им не завидую, в случае непричастности.
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может. полиция разберется, в таких случаях нет особых сложностей с поиском убийцы. но детей это к сожалению не вернет.... но хотя бы убийца получит пожизненное
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Да, детей жалко. А убийце не только пожизненное, а ещё и опыты ставить, что бы почувствовал все боли. И нахер эту демократию в таких случаях.
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А демократия для того, что б была возможность у любого, кто окажется на скамье подсудимых, защитить/доказать свою невиновность, в случае, когда мусарьё для быстрейшего закрытия дела прописала в деле первого встречного. Тіла двох хлопчиків 7-ми та 9-ти років поруч із трупом їхньої матері з пакетом на голові виявили на Херсонщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9176
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Вот вот, иди домой. Ещё пропишут чего, для закрытия...
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Демократия должна быть до суда и во время суда. Но если человек виноват реально виноват в таком преступлении, то демократия тут не должна работать после приговора.
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"не только пожизненное, а ещё и опыты ставить"

У вас таки есть садистские наклонности...
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Нет, несколько. Просто наказание должно быть таким есть преступление в этом деле. Пожизненное слишком мягкое наказание чем то что он сделал с детьми.
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Наказание должно быть, но определенные ваши фантазии выдают в вас скрытого садиста. Человек без садистских наклонностей не стал бы фантазировать на тему мучений другого человека даже в наказание.
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Фантазии? Я только написал что опыты ставить. Какие опыты я не говорил, это вы начали фантазировать и про садиские наклонности говорить. А вы про садиские наклонности. Кто из на садист ещё нужно выяснить.
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Прекрасно, тогда при изнасиловании, что прикажете насиловать преступника, а потом отпустить? Думаю, многое краще отработали своей задницей, чем сидеть лет пять
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Логика у вас есть или нету? Человек нарушил закон, посадить по статье и на сколько положено. Плюс за все время отбывания срока подвергать его такому стрессу что бы миллион раз пожалел что сделал. Та понятней?
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а зачем... бред да только.... нет всякое бывает и есть.... но тут он приехал достаточно НЕСОВПАДЕНИЯ время даты приезда и время наступления смерти... и он чистый разговоры про киллера смешно..ему вообще то лучше и не приезжать и не сообщать живу отдельно и все тут.. нет не муж и не отец не исключено что у погибшей женщины мог появиться иной о тут как раз и может быть ревность и назло всем убить сыновей и ее по принщипу --
так не доставайся ты никому... Тіла двох хлопчиків 7-ми та 9-ти років поруч із трупом їхньої матері з пакетом на голові виявили на Херсонщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2466
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Вот так полиция-милиция и раскрывает 99% дел из родственника или свидетеля выбивают нужные показания после чего тот отправляется на зону, а оборотни в погонах получают повышение. А убийцы тем временем совершают все новые и еовые преступления
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о5 25. Все кто в погонах плохие, а остальные белые и пушистые - не надоело?
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надойєло - шо нє мєнт, то оборотєнь в пагонах. Дядя Стьопа Йєвсюков(((
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каким надо быть животным, чтобы убивать детей...
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Каким? Назовите мне такое животное. Мой кот пугал потомство, было дело, но душить- не пытался. Вот и кажется мне, что такое животное- человек. И никто иной.
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Аргумент. "мой кот не пытался"...а твой папа пытался?

Дикие животные частенько убивают потомство - особенно этим, кстати, грешат именно кошачьи, а также волки.
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Да? Как интересно! Посмотрел бы я на того волка... волчицы- они ведь такие, потомство защищают. И ваааще, я сторонник вот такого постулата: Любого человека всегда есть за что убить, в отличие от любого животного! Меня, например- есть за что, я это знаю. Вас- тоже. И вы прекрасно знаете- за что именно. Такие вот дела.
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То есть- тебя, тварь- точно есть за что! Верно постулат сработал! Надо же, ты занервничал.
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Ага логика в твоих сообщениях отсутствует, как и мозги в твоей голове. Если ты знаешь, что заслуживаешь того, чтобы тебя убить - возьми и убей себя. Очисти, так сказать, планету от идиота-зоофила.
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Убедительный аргумент... А моя кошка сьела своих котят... Одного через два дня, второго через месяц...
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Понятно! Домашние животные, в основном- похожи на своих хозяев.
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Уверен на 100%, что Павел своих детей не ел. А домашние животные имеют всегда свой собственный характер и свои собственные причуды, не зависящие от хозяина.
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Свой вывод вы сделали на основании ЭТОГО? "Мой кот пугал потомство, было дело, но душить- не пытался" ??? И как часто вы пугали своих детей?
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людський вид став вважати це ненормальний порівняно недавно в історичному масштабі
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Может быть скворечник у бабы поехал и на волне ревности решила такое... мож подруга позвонила и рассказала чем муж промышляет, скрытые камеры по 400 грн те же
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бившийє оні - уже нє муж і жена, а чужийє люді
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Не факт, что чужие. Он же приехал к ним на съемную квартиру - и дверь открыл как-то.
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ну, ето только прєдположенійє. Он мог прійєхать провєдать дєтєй, а доступа в квартіру нє імєл. Открила поліція ілі кто-то йєстьчьо
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Это в любом случае только предположение.
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ага. а потом она сама себе надела на голову пакет и самозадушилась.
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настораживайєт то, шо бивший муж заходіт к бившей женє, а дальше - трупи
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Скворечник мог поехать после родов ,а тут им уже 7 и 11
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а потом она сама себя задушила? не смеши
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Во всех странах за убийство детей надо прилюдно казнить.
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Гопри. При совку там всі мільйонерами були. Ну майже всі.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТіла двох хлопчиків 7-ми та 9-ти років поруч із трупом їхньої матері з пакетом на голові виявили на Херсонщині, - поліція
 
 
 
 
 
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