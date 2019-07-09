EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  7149  36
Все про:аеропорт (379) Бориспіль (247) Зеленський (1986) Рябікін (14)

 "Кілька шахраїв "від Зеленського" приходило. Я їх швидко послав", - гендиректор аеропорту "Бориспіль" Рябікін

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявляє, що до нього приходили шахраї, які називалися людьми президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв'ю для "ЛІГА.net", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи зв'язувалися вже з ним "від Зеленського", Рябікін відповів, що "кілька шахраїв" від Зеленського" приходило. Я їх швидко послав. Це явні шахраї, точно не мають стосунку до команди президента. Така хвиля завжди з'являється з новою владою".

"Буде тиск - доведеться знову піти в публічну площину, в політику. Поки нічого такого немає. Подивимося, що буде у вересні, коли вже має сформуватися уряд", - зазначає гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обслуговування пасажирів і літаків в аеропортах монополізовано, - Гук

"Основна проблема тут в тому, що монополія за всяку ціну хоче зберегти своє становище. У нас є потреба в розширенні площ громадського харчування та меншою мірою - торгових. Але робиться все, щоб ні один новий конкурс не відбувся. (Це роблять. - Ред .) ФДМ, МІУ, хто завгодно, в інтересах монополії. Адже будь-який інший гравець буде для неї конкурентом. Монополію не цікавить пасажир, якість обслуговування. Вона збирає гроші з пасажиропотоку", - заявив Рябікін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136439
 
   
 Топ коментарі
 
от зеЛи одно жулье и ватно-кацапское быдло только и ходит
 показати весь коментар
 
Гопники дорвались до власти ! Зебилы , вы это сделали ! То ли ещё будет!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вже сміємось більше місяця. Далі буде.
 показати весь коментар
 
 
ну не веселее чем при пеце... хотя вы правы... при пеце больше плакать хотелось от безперспективняка алканоида
 показати весь коментар
 
Жуликам нужно было на велосипедах приехать, тогда точно поверил бы. инфа сотка!
 показати весь коментар
 
А у жуликов шаурма была? Если нет, то правильно послал. )))
 показати весь коментар
 
от зеЛи одно жулье и ватно-кацапское быдло только и ходит
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Жулики от Зеленского ... Смешно . "Пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал.", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин - Цензор.НЕТ 4216 Главарь шайки собственной тени боится . "Пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал.", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин - Цензор.НЕТ 4216
 показати весь коментар
 
 
А он уверен,что это были гонцы не от Чувака? Может жестоко пострадать,ведь Беня заинтерессован в этом аэропорте,а где Беня,то там и его подельник Чувачок.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гопники дорвались до власти ! Зебилы , вы это сделали ! То ли ещё будет!
 показати весь коментар
 
 
фантазер, он как должностное лицо должен знать, что когда приходят жулики, то вызывают полицию, а так в следующий раз он может заявить, что к нему приходили марсиане, которых он тоже послал
 показати весь коментар
 
 
Шош ти так про буратіну? Зебобіки абідяцца, бо він їхній бох.
 показати весь коментар
 
 
Откуда сомнения в жульничестве, если речь идет о Зеленском? Там никаких сомнений быть не может.
 показати весь коментар
 
 
Может они и пошутили, да только это ничего не меняет относительно того, что сказано выше. Зеленский - мошенник и проходимец. И это уже не шутка, это серьезно. По крайней мере те типы, что стоят за ним, настроены совсем не на то, чтобы шутить.
 показати весь коментар
 
 
жулики ради выгоды занимаются своими делами, а ты ради чего як собака брешешь?
 показати весь коментар
 
 
Подумай. Это сказано не дураком и не для дураков. Выгоду можешь сразу отбросить, это не катит.
 показати весь коментар
 
Зараз будуть ходити від Членограя скрізь. Як і від Овоча.
 показати весь коментар
 
 
Какие жулики?Новые лица молодой Зе-команды.
 показати весь коментар
 
 
Будет ржака, если это действительно были люди Зеленского. 😂
 показати весь коментар
 
 
Поосторожней, Павел. В наших реалиях, вполне может оказаться, что жулики были и правда от Зеленского. "Кілька шахраїв "від Зеленського" приходило. Я їх швидко послав", - гендиректор аеропорту "Бориспіль" Рябікін - Цензор.НЕТ 9147
 показати весь коментар
 
 
Рябикин против монополии?! Пчелы против меда)))
 показати весь коментар
 
Пришли "люди от президента". Дядя подумал: клоуны придурковатые. И прогнал. А потом подумал еще - а хз, в такое время живем, что придурковатые клоуны как раз вокруг президента кучкуются... И вот теперь через прессу отмазывается, типа "звиняйте, не узнал".
 показати весь коментар
 
 
да уж порошенковское ворье все никак неугомонится
 показати весь коментар
 
 
Мне было бы трудно отличить жуликов от людей зё.
 показати весь коментар
 
 
это потому что парой приходили . когда жулик приходит один его даже президентом делают "Кілька шахраїв "від Зеленського" приходило. Я їх швидко послав", - гендиректор аеропорту "Бориспіль" Рябікін - Цензор.НЕТ 2123
 показати весь коментар
 
Рябикин - бывший депутат ВР от Удара, а потом зам Кличко-мэра. Отметился конфликтом с Ryanair, из-за которого лоукостер собирался покинуть Украину, так и не начав работу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Кілька шахраїв "від Зеленського" приходило. Я їх швидко послав", - гендиректор аеропорту "Бориспіль" Рябікін
 
 
 
 
 
 вгору