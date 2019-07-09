 В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Перевіркою виявлено, що під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу було безпідставно завищено його вартість більш ніж на 7 млн грн", - повідомили в компанії.

Крім цього, в "Укрзалізниці" виявили, що на підприємство поставили обладнання поганої якості на загальну суму 16 млн гривень. Зокрема, згідно з документами, обладнання повинно бути українського виробництва, але за фактом були поставлені дешевше китайські аналоги.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Читайте також: "Укрзалізниця" ризикує дійти до банкрутства, якщо і надалі буде спонсорувати олігархів пільговими тарифами, - Кава

"Матеріали перевірки було передано до Державного бюро розслідувань, де відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживань службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).", - додали в "Укрзалізниці".