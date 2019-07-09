 В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Перевіркою виявлено, що під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу було безпідставно завищено його вартість більш ніж на 7 млн грн", - повідомили в компанії.
Крім цього, в "Укрзалізниці" виявили, що на підприємство поставили обладнання поганої якості на загальну суму 16 млн гривень. Зокрема, згідно з документами, обладнання повинно бути українського виробництва, але за фактом були поставлені дешевше китайські аналоги.
Оперативне супроводження кримінального провадження здійснює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
"Матеріали перевірки було передано до Державного бюро розслідувань, де відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживань службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).", - додали в "Укрзалізниці".
плохо работаете. Как в анекдоте:
- За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?
Кстати, вот сейчас презом (случайно и не надолго) фигляр Зе, тот самый которому КАЛомойский перевёл 41 миллион ВОРОВАННЫХ денег. Так Зе вор или просто СООБЩНИК вора?
Конкретнее. Да или таки нет.
Мародеры " Укрзализницы " по приговору Военного Трибунала
Украины расстреляны на 15 лет и посажены на н а р ы .
Тогда , ДА !
А так за 10 % откупных у справедливого Украинского суда , лица интересной нац. поедут на Канары поправлять пошатнувшееся в судебных тяжбах здоровье .
Черный песок и свежий воздух океана быстро поставит их ( мародеров) на ноги .
Источник https://www.youtube.com/watch?v=TmPMyq8Qv34 на 3 минуте 40 секунде.
Доказательств полно в сети.