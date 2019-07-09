EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство
  1264  19
Все про:Укрзалізниця (751) крадіжка (298)

 В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн

"Укрзалізниця" провела внутрішній аудит і виявила розкрадання і привласнення коштів колишнім керівником центру управління промисловістю на 7 млн гривень. Матеріали перевірки передали в Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Перевіркою виявлено, що під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу було безпідставно завищено його вартість більш ніж на 7 млн грн", - повідомили в компанії.

Крім цього, в "Укрзалізниці" виявили, що на підприємство поставили обладнання поганої якості на загальну суму 16 млн гривень. Зокрема, згідно з документами, обладнання повинно бути українського виробництва, але за фактом були поставлені дешевше китайські аналоги.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Читайте також: "Укрзалізниця" ризикує дійти до банкрутства, якщо і надалі буде спонсорувати олігархів пільговими тарифами, - Кава

"Матеріали перевірки було передано до Державного бюро розслідувань, де відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживань службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).", - додали в "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136438
 
 
 Топ коментарі
 
это да, вон мародер порохохряк не стесняясь 1 миллиард стырил из бюджета в свой частный фонд, чтобы потом барином за счет граждан их же и облаготетельствовать В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 7945
 показати весь коментар
 
Да, что там эти семь миллионов. Семечки. Вот наш, точнее ааш, ЗеДебилы, гидрант, он же ХЕРант Конституции, собрался стырить из бюджета (т.е. из моего и вашего кармана) 300 миллионов собираясь переехать в бывший пантео жмура чЛенина.
 показати весь коментар
 
Значит скоро проезд подорожает .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да это прикол сейчас такой пошёл. У нас ведь сейчас президент шутник большой вот на него и равняются все..
 показати весь коментар
 
Так це більше ніж Порошенко у Януковича знайшов.
 показати весь коментар
 
 
всего то на 7 млн? это просто кто то по быстрому спер крохи, просто не за что было с любовницей на уйк-энд в Париж слетать
 показати весь коментар
 
 
на какой-то маленькой станции, наверное? потому что там на миллиарды хищений, ваще-то.

плохо работаете. Как в анекдоте:

- За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?
 показати весь коментар
 
Да, что там эти семь миллионов. Семечки. Вот наш, точнее ааш, ЗеДебилы, гидрант, он же ХЕРант Конституции, собрался стырить из бюджета (т.е. из моего и вашего кармана) 300 миллионов собираясь переехать в бывший пантео жмура чЛенина.
 показати весь коментар
 
 
это да, вон мародер порохохряк не стесняясь 1 миллиард стырил из бюджета в свой частный фонд, чтобы потом барином за счет граждан их же и облаготетельствовать В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 7945
 показати весь коментар
 
 
Куда ему, Петруччо, до кукловода фигляра Зе КАломойского. Тот 160 миллиардов стырил , в гривнах, и Зеленскому из них 41 миллион долларов подкинул. Детишкам на молочишко. В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 4732
 показати весь коментар
 
Коломойша был президентом Украины? не? а кто коломойшу выпустил из страны не мародер порохохряк случайно вместе со своей посипакой гонтаревой В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 4458
 показати весь коментар
 
Т.е., следуя вашей ущербной логике, если вор не президент значит он не вор. Даже если спёр из бюджета, да да, из бюджета страны, т.к. украденное КАЛомойским компенсировали из бюджета 160 миллиардов. В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 8589

Кстати, вот сейчас презом (случайно и не надолго) фигляр Зе, тот самый которому КАЛомойский перевёл 41 миллион ВОРОВАННЫХ денег. Так Зе вор или просто СООБЩНИК вора? В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3674
 показати весь коментар
 
это не снимает ответственности с вора и мародера порошенко. что касается логике, то ты свою ущербную логику к моей не приплетай само, что то там настучало пальцами, а хочет мне приписать
 показати весь коментар
 
Так ЗЕ вор или СОУЧАСТНИК? В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3401
Конкретнее. Да или таки нет. В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 6762
 показати весь коментар
 
соучастник чего? это зебоба помогал шоколадной свинине деньги из бюджета красть? В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 8672 или может это зебоба выделил бабки на рефенансирование приватбанка? сейчас портнов разберется с мародером порошенко, и будет сидеть этот брехун на полную катушку В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 1329
 показати весь коментар
 
Тут опечатка - В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 миллиардов гривен.( или долоров на ту же суму. )
 показати весь коментар
 
Что за чушь!? Вы что там стебётесь что ли? Это типа прикола,да?
 показати весь коментар
 
 
Вот если бы было сообщение в https://censor.net.ua/news
Мародеры " Укрзализницы " по приговору Военного Трибунала

Украины расстреляны на 15 лет и посажены на н а р ы .

Тогда , ДА !

А так за 10 % откупных у справедливого Украинского суда , лица интересной нац. поедут на Канары поправлять пошатнувшееся в судебных тяжбах здоровье .
Черный песок и свежий воздух океана быстро поставит их ( мародеров) на ноги .
В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 9287
 показати весь коментар
 
все это провернула банда проводников во главе с начальником поезда. Причем от станции Любовь до станции Разлука.
 показати весь коментар
 
 
Ежегодно на хищениях топлива в УЗ разворовывается 300 миллионов долларов.
Источник https://www.youtube.com/watch?v=TmPMyq8Qv34 на 3 минуте 40 секунде.
Доказательств полно в сети.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн
 
 
 
 
 
 вгору