 Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета".
Таким чином, ціна на газ, яка діяла 2,5 роки відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною.
Як зазначає юридична спільнота, правові наслідки будуть дуже потужними: теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, а споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло.
Отже, 8 липня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Кабінету міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Щербань Тамари Миколаївни, залишивши без змін рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019.
4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Тимошенко Юлії Володимирівни та Громадської організації "Тарифна мобілізація" та визнав протиправною та нечинною постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" з моменту її прийняття, а саме — з 27.04.2016.
Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість та незаконність тарифів на газ.
Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури прийняття зазначеної постанови.
Суд у своєму рішенні зазначив, що постанова є нечинною з моменту її прийняття, що дає можливість суб’єкту даних правовідносин звернутися до компетентних органів або суду з вимогою про перерахунок тарифу, встановленого рішенням, яке в подальшому визнано нечинним, за весь час його дії.
Тобто рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019 набрало законної сили 08.07.2019, а відтак постанова Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" є протиправною та нечинною з 27.04.2016.
З огляду на викладене, особи, права та охоронювані законом інтереси яких порушувались протиправним актом, що визнаний нечинним, мають право звертатись до уповноважених органів для відновлення своїх порушених прав.
Отже, з урахуванням висновків постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі №757/31606/15-ц, споживачі послуг, яким такі послуги надавалися згідно з тарифами, визначеними рішенням, яке у подальшому скасоване судом, мають право на здійснення перерахунку платежів.
Слід зазначити, що ухвалене у справі №826/9665/16 рішення слугувало підставою для прийняття Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Аблова Є.В. (головуючий у справі) від здійснення правосуддя.
Крім того, невдоволення судовим рішенням Євгена Абловависловив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Бедные платят, богатые получают субсидии.
Станет так - тарифы снизят, воровать станет нечего. Население станет патить меньше.
под радостные визги зебилов
белоруссы это уже проходили ))))))))))))))
на 500%
КУДА ЖЕ ДАЛЬШЕ ТО СТРАЩАТЬ??? 😂😅😂
ТУТ И ТАК ТЕБЕ ВСЕ ВЕРЯТ И ЖДУТ ТВОИХ СТРАШНЫХ ПРОГНОЗОВ. БО КТО ЖЕ НАМ РАССКАЖЕТ ПРАДУ КАК НЕ парашонка, И НЕ ЕГО ВЕРНЫЕ ХОЛУИ прахоботы??? 😂😅😂
Пусть суд устанавливает тарифы и занимается управлением экономикой.
Или простят?
Петя с Ахметовым нехило поднялись, да плюс Петя гривну сделал в 3 раза дешевле -
чтобы людям было легче во время войны.
Два идиота, продолжающие борьбу за свою славу и утопление Украины. Отменяем рыночные цены, отменяем кредит МВФ, гривна падает в жопу, но Юля за нарид! И отменяем украинскую церковь на радость Газпрому!
Когда повышали у меня и нету его разрешения не спрашивали !!!
Теперь их нужно обязательно автоматически пересчитать ВСЕМ, а не через "имеют право требовать"...
Знаем как у нам подобного рода "права" торопят ...
Тем более с теми, кто не защищён и никуда обратится не может...
судья платит по этим тарифам?
если да то судью можно сажать
он заведомо заинтересованное лицо и должен был взять самоотвод....
вот такая песня