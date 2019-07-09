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 Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло

У понеділок, 8 липня, Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення судді Окружного адміністративного суду Євгена Аблова за позовом Юлії Тимошенко до Кабміну і "Нафтогазу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета".

Таким чином, ціна на газ, яка діяла 2,5 роки відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною.

Як зазначає юридична спільнота, правові наслідки будуть дуже потужними: теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, а споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло.

Отже, 8 липня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Кабінету міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Щербань Тамари Миколаївни, залишивши без змін рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019.

4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Тимошенко Юлії Володимирівни та Громадської організації "Тарифна мобілізація" та визнав протиправною та нечинною постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" з моменту її прийняття, а саме — з 27.04.2016.

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Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість та незаконність тарифів на газ.

Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури прийняття зазначеної постанови.

Суд у своєму рішенні зазначив, що постанова є нечинною з моменту її прийняття, що дає можливість суб’єкту даних правовідносин звернутися до компетентних органів або суду з вимогою про перерахунок тарифу, встановленого рішенням, яке в подальшому визнано нечинним, за весь час його дії.

Тобто рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019 набрало законної сили 08.07.2019, а відтак постанова Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" є протиправною та нечинною з 27.04.2016.

З огляду на викладене, особи, права та охоронювані законом інтереси яких порушувались протиправним актом, що визнаний нечинним, мають право звертатись до уповноважених органів для відновлення своїх порушених прав.

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Отже, з урахуванням висновків постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі №757/31606/15-ц, споживачі послуг, яким такі послуги надавалися згідно з тарифами, визначеними рішенням, яке у подальшому скасоване судом, мають право на здійснення перерахунку платежів.

Слід зазначити, що ухвалене у справі №826/9665/16 рішення слугувало підставою для прийняття Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Аблова Є.В. (головуючий у справі) від здійснення правосуддя.

Крім того, невдоволення судовим рішенням Євгена Абловависловив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136436
 
   
 Топ коментарі
 
Виходить, що потужні реформатори під керівництвом "сивочолого гетьмана і батька нації" нишпорили весь цей час по кишенях і гаманцях українців, навіть не прикрившись фіговим листком хоч якоїсь законності.. Подякуймо і петі, і гросі.. Не забуваймо і цього перед скриньками для голосування 21-го липня..
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Значит, суд признал, что свинорылая власть - преступники.
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Вот как то так! И что теперь скажет упырь неуч Гнойсман и его шеф покровитель коррупционеров , мародёров Порошенко?! Апелляционный суд признал незаконным повышение в 2016 году тарифов на газ и тепло - Цензор.НЕТ 8567
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мой папа в 90е работал чтобы на еду хватало!! а кого он поддержал тебя не касается чмо!!
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вот поэтому вы выбрали белорусский путь
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Было так - тарифы завышены на 50 процентов, которые разворовываются властью под патриотические лозунги.
Бедные платят, богатые получают субсидии.
Станет так - тарифы снизят, воровать станет нечего. Население станет патить меньше.
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а попутно юля продаст нафтогаз путину
под радостные визги зебилов
белоруссы это уже проходили ))))))))))))))
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Апелляционный суд признал незаконным повышение в 2016 году тарифов на газ и тепло. И что? Сделают перерасчет за последние два года и вернут переплаченное населению? думаю, что ни кто ничего не пересчитает и не вернет. Тогда смысл в таком решении. Ну а если скажут вернуть то с такой суммой гривна взлетит в зону 40-45 грн за дол и экономика страны просто обвалится. Не говоря уж о том, что МВФ и ЭС нам хрен что дадут.
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точно точно закон нарушили ПЕТЯ и компания а виноваты все остальные которые обратились в суд!!
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Прекратить воровать никак нельзя, а то экономика обвалится! (По мнению Игоря Даценко и других ватных свиноботов).
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Аллё ПРОСНИСЯ.... ДОЛЛЯР УЖЕ ПО 250 КАК ТЫ ОБЕЩАЛО. 😂😅😂
КУДА ЖЕ ДАЛЬШЕ ТО СТРАЩАТЬ??? 😂😅😂
ТУТ И ТАК ТЕБЕ ВСЕ ВЕРЯТ И ЖДУТ ТВОИХ СТРАШНЫХ ПРОГНОЗОВ. БО КТО ЖЕ НАМ РАССКАЖЕТ ПРАДУ КАК НЕ парашонка, И НЕ ЕГО ВЕРНЫЕ ХОЛУИ прахоботы??? 😂😅😂
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Остаточно впевнився, що лизуни воровито-брехливої мародерської соєвої дупи - невиліковні шизофреники. Цинічний барига разом з гросею і шоколадним вовком, якого барига поставив НЕЗАКОННО "смотрящім" за цінами, в наглу грабували Українців, а ці шизонуті на всю голову "дякули" знову звинувачують ЮВТ. Це ж треба, "вароффка", яка "вкрала уффсьо", через суд вивела на "чисту воду" цинічних ворюг презика-бариги. Шкодую, що бидломасса сліпо вірить у видуману риго-барижними ворами брехню в те, що "Юлька-вароффка вкрала вффсьо!",а по іншому, то уже б загреміла б риго-барижна свора 100% на нари.
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Никто никому ничего не вернет. Помнится, суд также обязал облгазы не применять коэффициент приведения к стандартным условиям, а АМКУ даже штрафовал... и что? Да, собственно, ничего - коэффициент как применялся, так и продолжает применяться. Срать хотели все эти облгазы на решения всяких там судов и комитетов.
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ДА - а, При Пэтрухе такого не было, как кто заметил.
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Ага перед выборами лохам кинули кость, вон зеля уже и бляхем сказал что все будет норм, люля всех в суды шлет за компенсацию тарифов, подождите пару месяцев, будет весело.
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Так нам оказывается не нужен Кабинет Министров.
Пусть суд устанавливает тарифы и занимается управлением экономикой.
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суд в теории 3я ветвь власти, и да он как раз и нужен чтобы брать за задницу зажравшихся чиновников, даже если эти чиновники САМ КАБМИН!!
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Хто буде зажравшихся суддів брати за жопу? Не вірю в це очередноє рєшеніє суду. Скільки їм заплатили за таке рішення перед виборами? Це теж саме, що з крючковим- визвали з Германії, дав свідчення і відпустили, а до цього довго був в розшуку.Це для нас чергова лажа, ніхто нічого людям не поверне, щось нове придумають.
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зажравшихся судей будет брать прокуратура! а вера вам не поможет, да и вообще какая вера или не вера может быть на судебное решение! судебное решение это документ берите его и читайте а не рассказывайте про веру! с верой это точно не сюда!!
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Значит людям нужно вернуть ВСЕ переплаченные деньги!
Или простят?
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И так было ясно, что бешеный рост тарифов незаконный.
Петя с Ахметовым нехило поднялись, да плюс Петя гривну сделал в 3 раза дешевле -
чтобы людям было легче во время войны.
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Навіщо так поспішати та узагальнювати? Це розчарує прихильників роттердамплюс - будкобудівників. Треба скласти список тих, хто палко відстоював ці тарифи, форум ЦН має гарну пам´ять, фб та інстаграм також. От хай вони й платять за тарифами 2016 року, а всі інші платитимуть менше.
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Юля и Филарет!
Два идиота, продолжающие борьбу за свою славу и утопление Украины. Отменяем рыночные цены, отменяем кредит МВФ, гривна падает в жопу, но Юля за нарид! И отменяем украинскую церковь на радость Газпрому!
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вроде кредита МВФ нет а гривна вроде не упала! что же делать что же делать как быть!!
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Рыбка обладает памятью на 30 секунд. У тебя хвостик есть? Погашение по долгам осенью. А гривна НЕ падает именно в ожидании кредита после выборов.
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все что ты написал правильно, но как говорится давай подождем осени! а то ты свое предсказание подаешь как свершившийся факт! то что осенью гривна просядет это 100% вопрос наскоко!! слово упадет говорит о падении более чем на 50% а то и в разы, а я вот не уверен что падение будет в разы.... хотя у нас может быть все!!
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Что значит "имеют право требовать"?!
Когда повышали у меня и нету его разрешения не спрашивали !!!
Теперь их нужно обязательно автоматически пересчитать ВСЕМ, а не через "имеют право требовать"...
Знаем как у нам подобного рода "права" торопят ...
Тем более с теми, кто не защищён и никуда обратится не может...
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я вообще не понимаю этого решения
судья платит по этим тарифам?
если да то судью можно сажать
он заведомо заинтересованное лицо и должен был взять самоотвод....
вот такая песня
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Уявляєте собі, як гарно в нас працює судова система!!! Три роки знадобилося, щоб визнати, що дійсно тарифи у 2016 році підняли незаконно.. І це при тому, що Юлія Тимошенко боролася разом із командою своїх найкращих адвокатів, а що вже казати про простих українців?!! Юлечка Володимирівна, Ви найкраща, ми у Вас віримо, Беріть владу у парламенті у свої руки
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