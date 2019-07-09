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 Політика України
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 Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін

Журналіст, кандидат у народні депутати від "Голосу" Сергій Рахманін вважає, що необхідно ухвалити закон про референдум, щоб менше невиправдано спекулювали стосовно загальнонаціональних референдумів.

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Такий закон потрібен, щоб менше невиправдано спекулювали стосовно загальнонаціональних референдумів. Тому що це небезпечні спекуляції. З іншого боку, та ж децентралізація дала певний поштовх до самоврядування, підвищення громадянської активності. І закон про місцевий референдум перевів би цю ініціативу в практичну площину", - зазначив журналіст.

"Громадянам у регіонах потрібно дати можливість визначати своє майбутнє в межах своєї компетенції. Це, звичайно, не стосується стратегічно важливих речей, за якими має бути примат лише держави. А от як облаштовувати своє місцеве життя, громадяни мають вирішувати самі - і для цього їм потрібна законодавча база. Такою нормативною базою мусять бути рішення, що виносяться на місцевий референдум. Тому закон про місцевий референдум теж має бути", - наголосив Рахманін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136435
 
   
 Топ коментарі
 
с учетом, поднятой Рашкой волны сепаратизма и федерализации, принимать закон о референдуме нельзя ближайшие 15 лет..
а Харьковский лайт-сепарок Рахманин, корманная медиаблядь Кернеса, просто идет нахер!!!
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еще один ИДИОТ. Люди в регионах могут определять свое будущее посредством выборов в местную власть., но нужен цивилизованный закон о роспуске местных советов и отзыве депутатов, если они начинают косячить.
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Уже напроводили референдумы в Каталонии и Британии.
На каталонский по-европейски забили. И правильно сделали ибо торчали уХи Кремля.
Бриты до сих пор расхлебаться не могут.

"Давайте повторим!" у себя?
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зато Украина прекрасно бы существовала без вас балбесов и иждивенцев, которые рвутся в зраду и при этом делают вид, что денно и нощно только и думают о народе. Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2516
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это про всех депутатов верховной зрады, в том числе и про соевых мародерах брехливого порохохряка Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6125
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да балбесов ПЕС и Голос всасывает как пылисос)))
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с учетом, поднятой Рашкой волны сепаратизма и федерализации, принимать закон о референдуме нельзя ближайшие 15 лет..
а Харьковский лайт-сепарок Рахманин, корманная ********** Кернеса, просто идет нахер!!!
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По содержанию полностью согласна, несколько смутила форма), поэтому убрала поставленный лайк.
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в наше время ***** содержание важнее формы нах ))
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раньше подрывная деятельность в информационной сфере, называлась диверсионной, а сейчас это называется "свободная журналистика", но я это называю **************..
простите за резкость суждений, но они точно отражают суть того, чем занимаются "журнаглисты", типа Аласания, Рахманин, Шарий, Дубинский, творческие коллективы ТВ анналов "Г+Г", "Ньюс Ван", "Интер", "112", и т.п.
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В принципе, Вы используете синонимы к определению, которое нынешний глава ОП Богдан писал в ФБ журналистке "Схем" Наталье Седлецкой пару месяцев назад, называя ее журнашлюхой. Очевидно, знает натуру и сколько платит своим штатным. Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2798
Так что все Ок.
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Это Вам!.. пусть сегодняшний день будет удачным, а настроение хорошим!
Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін - Цензор.НЕТ 999
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Спасибо.) На фоне всеобщего звиздеца хоть что-то симпатичное и приятное.
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де ж тут пріятнойє? отвратітєльне собаче рило
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с первым абзацем согласна, а вот по-поводу второго ???
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Дійсно, прийняття даних законів прискорить розпад країни, який розпочала комаНда Зе.
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Референдумы это манипуляции...все зависит от того как будет сформулирован тот или иной вопрос.... и специалист сформулирует его так как будет выгодно для получения нужного ответа...
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Вы правы 100 % внизу я тоже это написала с конкретным примером
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Уже напроводили референдумы в Каталонии и Британии.
На каталонский по-европейски забили. И правильно сделали ибо торчали уХи Кремля.
Бриты до сих пор расхлебаться не могут.

"Давайте повторим!" у себя?
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еще один ИДИОТ. Люди в регионах могут определять свое будущее посредством выборов в местную власть., но нужен цивилизованный закон о роспуске местных советов и отзыве депутатов, если они начинают косячить.
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Гражданам в регионах надо дать возможность определять...

73% недограждан это не должно касаться.

Для этого сначала надо четко отделить украинцев от временно проживающих в Украине. Т.е. по примеру стран Балтии провести экзамены по языку, истории, географии Украины, проверить исполнение налоговых, воинских и прочих гражданских обязанностей.
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ха-ха, ты свинохряку свои предложение напиши, пусть их в предвыборную кампанию включит Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин - Цензор.НЕТ 9005 глядишь наберет 0, хрен десятых% Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4649
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набор противоречащих друг другу фраз от человека который нихрена не понимает даже в теории государства и права
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Рахманина нужно сразу вычеркивать из списков, пока его идеи войной не обернулись.
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Хочется спросить "долбака" Рахманина : "А ты, вообще-то, Конституцию Украины, и законы, принятые на её развитие, в области референдумов, читал? Там всё прекрасно расписано - и о полномочиях и вопросах общеукраинского референдума, и о референдумах местных... ". Пусть едет, своих "вяликороссов" референдумам, учит... (Я сильно смеялся, когда в прошлом году мне мой молочник рассказал о визите родственника с Красноперекопска... В 2014-м "кипятком ссал" от радости, что стал "рассеянином", а теперь стонет, что "пора проводить "правильный" референдум и решать свою судьбу...". А я Мишу спросил: "А ты его спрашивал, как он это сделать хочет? В России, в Конституции, вообще понятия "референдум", нет...).
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З наголосом на перший склад: "пІсатель"?...
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Новый блокбастер от Гепы "Спасти нерядового мясника Жукова."
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Дятел . Вакарчук , не разочаровывай народ .
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уже фсьо! голос - якась хіпстерська тусовка та хайп галімий
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Корисний ідіот, чи ворог? - Чи "два в одному"?
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Никаких референдумов, судов присяжных и прочей прямой демократии... Украинцы ишшо не доросли - за них должны продолжать решать "уважаемые люди"...))
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Пытается впихнуть под видом местного рехверендума региональный референдум и кремлевские пожелания? Референдум в Украине называется Майдан. А все что нам пытаются навязать ето сепаратизм. Да и смысл в референдуме если у нас для етого есть партии и депутаты которые по идее должны выполнять запросы общества а не просто сидеть и жать на кнопку по взмаху руки старшого.
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Вот! Наканєц! )) Саме главне!..
Назвіть мені, що доброго вдалося добитися за допомогою референдумів? Виборами маніпулюють, як шматою. В Україні канали ТБ зкуповують кацапи. І що ми отримаємо в результаті референдума? Тайожний саюс? Ні, дякую. Ідіть набуй.
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С интересом всегда читал редакторские статьи Рахманинова в "Зеркале Недели", и теперь нахожусь в недоумении - а что, собственно говоря, сам Рахманинов делает в проекте Пинчука-Порошенка "Голос" ? Его взяли как спикера для обкатки нужных мессиджей ?
Напоминаю, что Пинчук еще в 2015 г предлагал пойти на полную капитуляцию перед Кремлем и "услышать Бабмас".
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Ооо... Пороху вже третю "партію" приписують, до кучі з ПР і СДПУо.
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Під час війни референдуми не проводять. Зеліки хочуть шляхом маніпуляцій з референдумами позбутися відповідальності.
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нитко не мешает именно это записть в Закон О референдуме. Но он должен быть.
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За імпічмент преЗеленский закон вже підписав?
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Идиот! Набери в "поисковике": "Украина. Референдум"... Там тебе целая пачка нормативных актов вылезет - начиная от Конституции Украины и АРК, продолжая Законами о Всеукраинском и "местных" референдумах, и заканчивая подзаконными актами, которые регулируют их организацию и проведение... И эти нормативные акты принимались, ещё со времени Кравчука.... Неужели, прежде чем "писурить" здесь, трудно залезть в Интернет и, задав вопрос, получить ответ?! Или буква "Д", в твоём "нике", обозначет "дебил"?!...
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Сегодня в Днепре на "Фестивальном" причале бесплатный концерт " Океана Эльзы" . Не пойду . "Голос" должен контролировать своих старых ******** .
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дайош охлократію в условіях олігархата!!!
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як ми жили без цього не можна навіть уявити
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Вопрос только о содержании Закона, кто будет автором, а потому о его нейтральности говорить не прийдется , а значит в нынешнее время он опасен. Манипуляции при опросах, постановка вопроса и навязанные варианты ответов ( для примера опрос "Рейтинга" с 30.04.-10.05 на вопрос "какой вариант решения проблемы неподконтр.территорий Донецкой и Луганской обл. Вы поддерживаете? " были даны 3 варианта 1.предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины 2. признать невозможность возвращения в Украину в ближайшие годы и их изоляция 3.продолжение боевых действий. Т.о. 1 вариант ответа навязывает только автономию и ничего другого, хотя "особый статус" понятие более широкое и как варианты ответов могли быть-особый статус на переходной период, особый статус в решении социальных проблем и т.д. с конкретикой)
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Читай действующее законодательство Украины... Интернет существует, в первую очередь, для хранения и получения информации, и общения для умных людей, не как площадка для дебилов, желающих показать себя "умными"...
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если Вы по-поводу действующих Законов про референдум- так их нет.Закон Украины 1286-ХII
" Про всеукраїнський та місцеві референдуми" утратил действие с 28.11.2012 т.к. был принят новый Закон 5475-VI " Про всеукраїнський референдум", который впоследствии был признан КС Украины 26.04.2018 неконституционным ( решение 4-р/2018).А навешивание ярлыков дебилов на всех и вся Вас не красит
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А що , хіба зараз існують якісь обмеження проводити опитання всередині громад?Чи будувати дитячий садочок чи ні ,чи влаштовувати фонтан на площі чи ні ,і т.д.? Пройшло успішне об"єднання населених пунктів в громади шляхом голосування.Під соусом регіональних референдумів можна подати " референдум" в Криму.
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Це не "регіонльний" референдум, а "місцевий"... Все, що стосується його проведення, ВЖЕ існує близько ДВОХ ДЕСЯТКІВ РОКІВ, у чинному законодавстві України... Питання зміни території держави, чи її кордону, відноситься до відома Всеукраїнського референдуму... (І то, цей референдум має не вирішальне право, а "дорадче").
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кстати референдумы есть в небольшом количестве стран. А в таким например как Германия они категорически запрещены.... Наверное немцы, после того как законно привели на выборах к власти Гитлера, хорошо поняли , за что может проголосовать "народ" и усвоили этот урок....
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То мабуть не німці зрозуміли, а американці коли розбудовували ФРН після війни.
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и не надо приводить в пример швейцарию, в которая уже несколько сотен лет ни с кем не воевала...
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На предыдущие референдумы "положили", и на будущие положат!
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рахманін. П'йєси-хвантазії для хвортеп'яно
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Який в сраці рехверендум серед зебілів? "За всё харошее против всего плахога"? Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1539
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКраїна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін
 
 
 
 
 
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