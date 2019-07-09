 Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Такий закон потрібен, щоб менше невиправдано спекулювали стосовно загальнонаціональних референдумів. Тому що це небезпечні спекуляції. З іншого боку, та ж децентралізація дала певний поштовх до самоврядування, підвищення громадянської активності. І закон про місцевий референдум перевів би цю ініціативу в практичну площину", - зазначив журналіст.
"Громадянам у регіонах потрібно дати можливість визначати своє майбутнє в межах своєї компетенції. Це, звичайно, не стосується стратегічно важливих речей, за якими має бути примат лише держави. А от як облаштовувати своє місцеве життя, громадяни мають вирішувати самі - і для цього їм потрібна законодавча база. Такою нормативною базою мусять бути рішення, що виносяться на місцевий референдум. Тому закон про місцевий референдум теж має бути", - наголосив Рахманін.
Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.
а Харьковский лайт-сепарок Рахманин, корманная ********** Кернеса, просто идет нахер!!!
простите за резкость суждений, но они точно отражают суть того, чем занимаются "журнаглисты", типа Аласания, Рахманин, Шарий, Дубинский, творческие коллективы ТВ анналов "Г+Г", "Ньюс Ван", "Интер", "112", и т.п.
Так что все Ок.
Плюс цветочек.)
На каталонский по-европейски забили. И правильно сделали ибо торчали уХи Кремля.
Бриты до сих пор расхлебаться не могут.
"Давайте повторим!" у себя?
73% недограждан это не должно касаться.
Для этого сначала надо четко отделить украинцев от временно проживающих в Украине. Т.е. по примеру стран Балтии провести экзамены по языку, истории, географии Украины, проверить исполнение налоговых, воинских и прочих гражданских обязанностей.
Назвіть мені, що доброго вдалося добитися за допомогою референдумів? Виборами маніпулюють, як шматою. В Україні канали ТБ зкуповують кацапи. І що ми отримаємо в результаті референдума? Тайожний саюс? Ні, дякую. Ідіть набуй.
Напоминаю, что Пинчук еще в 2015 г предлагал пойти на полную капитуляцию перед Кремлем и "услышать Бабмас".
" Про всеукраїнський та місцеві референдуми" утратил действие с 28.11.2012 т.к. был принят новый Закон 5475-VI " Про всеукраїнський референдум", который впоследствии был признан КС Украины 26.04.2018 неконституционным ( решение 4-р/2018).А навешивание ярлыков дебилов на всех и вся Вас не красит