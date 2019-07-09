 Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Такий закон потрібен, щоб менше невиправдано спекулювали стосовно загальнонаціональних референдумів. Тому що це небезпечні спекуляції. З іншого боку, та ж децентралізація дала певний поштовх до самоврядування, підвищення громадянської активності. І закон про місцевий референдум перевів би цю ініціативу в практичну площину", - зазначив журналіст.

"Громадянам у регіонах потрібно дати можливість визначати своє майбутнє в межах своєї компетенції. Це, звичайно, не стосується стратегічно важливих речей, за якими має бути примат лише держави. А от як облаштовувати своє місцеве життя, громадяни мають вирішувати самі - і для цього їм потрібна законодавча база. Такою нормативною базою мусять бути рішення, що виносяться на місцевий референдум. Тому закон про місцевий референдум теж має бути", - наголосив Рахманін.

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Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.