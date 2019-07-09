 Нардепа Микитася викликають на допит до ДБР у зв'язку з побиттям голови ОТГ на Чернігівщині

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

"Микитася викликали на допит до Київського ТУ ДБР на 10:00 11.07 у провадженні з хуліганства (побиття голови сільради)", - повідомило інформоване джерело.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР повідомляв, що нардеп увірвався в приміщення сільради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та заподіяв голові ради тілесних ушкоджень.

За інформацією UA: Чернігів, конфлікт стався між нардепом і кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем та головою ОТГ Сергієм Пінчуком.

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