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 У парламенті Грузії і навколо нього розгорнули підрозділи спецпризначенців

У вівторок вранці в Тбілісі триває мобілізація: поліцейські підрозділи розгорнули в будівлі парламенту Грузії і поблизу на проспекті Руставелі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Руставі-2".

"Поліцейські підрозділи розгорнули в будівлі парламенту Грузії і поблизу на проспекті Руставелі. Представників Департаменту спеціальних призначень розгорнули в чотирьох кварталах", - йдеться в повідомленні.

Мобілізація поліцейських сталася і в регіонах. Учасники протестної акції з вимогою відставки глави МВС країни Георгія Гахарії відмовляються змінити свої плани і заявляють про продовження мирної боротьби.

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О 6 годині ранку вони зуміли пройти на проспект Руставелі. Їхні вимоги незмінні - відставка Гахарії, який "має понести політичну відповідальність" за кривавий розгін 20 червня народного протесту проти відвідання парламенту країни одіозними російськими політиками, що підтримують окупацію грузинських територій.

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісіспричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136425
 
 
 Топ коментарі
 
хуйло с моржовой пи39ой пытается затянуть Грузию в рузкую говень.
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Боже как мы похожи с грузинами. После Саакашвили хуйло там поставил своего человека. И у нас после Юща то же самое. У нас был Майдан и у грузин революционные настроения. Кошмар как ненавидят паРашу.
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если бы у моржовой пи3ды был хYй, ту была бы она не моржом, а хуйлом В парламенте Грузии и вокруг него развернули подразделения спецназа - Цензор.НЕТ 5192
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***** с моржовой пи39ой пытается затянуть Грузию в рузкую говень.
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если бы у моржовой ***** был ***, ту была бы она не моржом, а ****** В парламенте Грузии и вокруг него развернули подразделения спецназа - Цензор.НЕТ 5192
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а теперь вопрос: сколько спецназовцев имеют гражданство рф, и сколько проходили там подготовку? В парламенте Грузии и вокруг него развернули подразделения спецназа - Цензор.НЕТ 5210
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Боже как мы похожи с грузинами. После Саакашвили ***** там поставил своего человека. И у нас после Юща то же самое. У нас был Майдан и у грузин революционные настроения. Кошмар как ненавидят паРашу.
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Руссотуристо? А сапатки лопёрные привезли? Бо грузини вже якось призабули які ті лопатки на смак.
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А стволи в яку сторону повернуті?
Якщо проти протестантів, то це ремейк подій на майдані 2013-го.
Цікаво, яка буде розв'язка в грузинському варіянті? - Повна окупація Грузії? Бо частину вже окупували ще в 2008-му. В Україні ж окупація відбулася після втечі президента.
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Так и Зе начнет своих украинофобов сдавать, как только Украинци вийдут на улици.
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это пока только твои влажные фантазии, а вот мародер порохохряк отправлял в лапы ***** тех, кто воевал за Украину
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**********, а при чем тут Порох вообще? Или ти без методички даже пернуть не можешь?
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ублюдок Порошенко выдавал моржовой дырке ***** людей,
так что педро как раз
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ парламенті Грузії і навколо нього розгорнули підрозділи спецпризначенців
 
 
 
 
 
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