 У Росії журналіста звинуватили в зловживанні свободою інформації після статті про тортури ФСБ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Зазначається, що поліція направила адміністративну справу стосовно журналіста газети "Якутськ вечірній" Михайла Романова в суд. Приводом стала стаття про викрадення й катування програміста, імовірно співробітниками ФСБ.

Через коментарі у соцмережах, пов'язані з вибухом студента-анархіста в Архангельську в приймальні спецслужби минулої осені. У статті журналіст написав: "це історія про те, що кожен може потрапити в жорна державної машини. І про те, що Великий Брат пильнує, читає всі коментарі на форумах".

Як пише газета "Коммерсантъ", в поліції Якутська вважають, що так Романов впливає на підсвідомість людей і чинить на них шкідливий вплив.

У Спілці журналістів виданню повідомили, що вперше зіткнулися з переслідуванням співробітника ЗМІ під таким приводом. В організації здивовані тим, що відсилання до роману-антиутопії Оруелла "1984" про тоталітарне суспільство поліцейські визнали впливом на підсвідомість.

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"Це щось за межею. Що таке діє на підсвідомість? Цим повинні займатися медпрацівники", - сказав глава Союзу Володимир Соловйов. Він пообіцяв уважно стежити за цією справою.

Зазначається, що газета "Якутськ вечірній" стала першим ЗМІ в Росії, до співробітників якої намагалися застосувати закон про фейкові новини. Через публікації про зґвалтування неповнолітньої мігрантом з Таджикистану. Однак тоді суд став на сторону журналістів.