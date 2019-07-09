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 Суспільство, За кордоном
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Все про:журналістика (820) Росія (18627) ЗМІ (603)

 У Росії журналіста звинуватили в зловживанні свободою інформації після статті про тортури ФСБ

У Російській Федерації в місті Якутськ поліція звинуватила журналіста в зловживанні свободою інформації після статті про тортури ФСБ. Поліція дійшла висновку, що текст впливав на підсвідомість читачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Зазначається, що поліція направила адміністративну справу стосовно журналіста газети "Якутськ вечірній" Михайла Романова в суд. Приводом стала стаття про викрадення й катування програміста, імовірно співробітниками ФСБ.

Через коментарі у соцмережах, пов'язані з вибухом студента-анархіста в Архангельську в приймальні спецслужби минулої осені. У статті журналіст написав: "це історія про те, що кожен може потрапити в жорна державної машини. І про те, що Великий Брат пильнує, читає всі коментарі на форумах".

Як пише газета "Коммерсантъ", в поліції Якутська вважають, що так Романов впливає на підсвідомість людей і чинить на них шкідливий вплив.

У Спілці журналістів виданню повідомили, що вперше зіткнулися з переслідуванням співробітника ЗМІ під таким приводом. В організації здивовані тим, що відсилання до роману-антиутопії Оруелла "1984" про тоталітарне суспільство поліцейські визнали впливом на підсвідомість.

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"Це щось за межею. Що таке діє на підсвідомість? Цим повинні займатися медпрацівники", - сказав глава Союзу Володимир Соловйов. Він пообіцяв уважно стежити за цією справою.

Зазначається, що газета "Якутськ вечірній" стала першим ЗМІ в Росії, до співробітників якої намагалися застосувати закон про фейкові новини. Через публікації про зґвалтування неповнолітньої мігрантом з Таджикистану. Однак тоді суд став на сторону журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136424
 
 
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Пи39а моржовая чморит своих ватникоы😁
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и тут снизу опять постучал.. и где в Созвездии Ориоа в открытом Космосе и кто
открывайте.... ФСБ Россия....
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===Полиция сочла, что текст воздействовал на подсознание читателей===

А у мальчика в трусиках она ничего не нашла????
Ведь на телезрителей не то что воздействовали, а и зомбировали....
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Бигус, будь осторожен, а то за раскрытие совсем секретной информации у ФСБ о контрабанде запчастей из паРаши тебя ещё и на Колыму сошлют.
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В злоупотреблении свободой? Шта? Надмирне споживание свободой, убиват ваше здоровье 😁
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И ни на секунду, не забываем, что 13,7% украинцев(?) мечтают жить с этими уродами в одной стране и по из законам.
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Небось и права человека у него просрочены.
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ФСБ = это просто терористы!!! И не важно , что их ресурс больше - это просто бандиты!!
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