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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) полонені (397)

 Звільнення полонених зривається через розбіжності в списках сторін, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема з обміном полоненими полягає в тому, що списки, які представляє офіційний Київ, не збігаються з даними окупантів.

Про це він сказав у коментарі представникам ЗМІ у межах саміту Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ведеться у Мінську також питання про обмін військовими полоненими. Ви знаєте, в чому там проблема. Якщо не знаєте, то поки що проблема в тому, що списки обох сторін не збігаються. Нам показують списки, де наших людей менше, ніж ми знаємо, що вони там перебувають у полоні", - пояснив Зеленський.

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Він також додав, що вірить у те, що "ми знайдемо вихід із цієї ситуації і найближчим часом просунемося і в питанні обміну військовими полоненими".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136422
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, теперь списки виноваты!

А кто Пороха обвинял в бездействии???

Клоун, уходи.
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Тю? Зелупень, а не ты ли на видосике, помнится, хрипело в сторону Порошенка "звільніть наших хлопців"? Покажи мастер-класс, чмо! Чи оказывается, зебил, что всё по обмену во власти хуйла и Ко?
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Ага, теперь списки виноваты!

А кто Пороха обвинял в бездействии???

Клоун, уходи.
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Хто такий порох?Той що з дзвінниці свій Томас показував?
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Тю? Зелупень, а не ты ли на видосике, помнится, хрипело в сторону Порошенка "звільніть наших хлопців"? Покажи мастер-класс, чмо! Чи оказывается, зебил, что всё по обмену во власти ***** и Ко?
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А випадково не із-за того, що дехто х...ло?
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трепло - сам обещал освободить пленных, а теперь включает ту же дурочку что и Порошенко - то списки не те, то еще какая-то фигня.

договариваешься с путиным? на что меняться хочешь? на русский язык на Донбассе как второй гсударственный?

трепло.
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на все его глупости ,вранье и не компетентность надо просто отвечать голосованием за - Голос или ЕС - ну шоб компенсировать ,хоть не много ,все его недостатки
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А как хамил Петюне на счет пленных перед выборами,как хамил
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Зеля думав, що йому все на блюдці з голубою каймочкою принесуть. Рашка це є рашка, вірити їй, себе не поважати. Вона користується наївністю пацана преза і відкрито посилає його. До речі президент не повинен бути ні наївним , ні недосвіченим, бо на то він і президент.
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Совет Зебилу: намажь известное место ваЗЕлином - может, поможет?
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Он что, реально думает, что с рашистами можно о чём-то договориться, просто Петя этого не хотел? Тогда всё ещё хуже, чем я думал.
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Он скорее всего просто ничего не думает. "Думалка" у него не функциональна - это не его специальность.
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