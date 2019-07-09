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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) українська мова (271) мова (372) російська мова (88) Донбас (12434)

 Зеленський про можливий спецстатус для російської мови на Донбасі: Якщо у донеччан буде спеціальне прохання, я не бачу жодної проблеми. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи російською мовою.

На думку глави держави, ніякої мовної проблеми насправді не існує. Таку заяву зробив у понеділок, 8 липня, під час пішої прогулянки після саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми колись припинимо війну. І надати людям можливість говорити російською мовою в Донецьку, якщо вони хочуть, а що тут за проблема? У нас в цілому цієї проблеми немає. Така інформаційна була війна, що не можна говорити російською. Я думаю, ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете ... Я президент, я з вами говорю, як хочу, правильно? Якщо буде у донеччан спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони могли документи заповнювати, наприклад, російською мовою, я не бачу жодної проблеми", - сказав Зеленський.

Дивіться також: Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136421
 
   
 Топ коментарі
 
А если тувинская община на Донбассе обратится с просьбой, можно разрешить им заполнять документі на тувинском язіке. Ну в порядке исключения???
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Ви уявляєте собі, як ми виглядаємо хоча б перед поляками, зі "своїм" русскім язиком?
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Россия использует вопрос языка, как элемент гибридной войны, вроде "гражданской войны" в Украине. На Донбассе русский язык не притесняется, зато там прессовали, это уж точно (и наверное прессуют до сих пор) украинский язык, а чиновники оскорбляли (и наверное до сих пор оскорбляют) украинцев и неукраинцев, которые говорят на украинском языке. Это украинский язык нужно спасать на Донбассе и заставить местных чиновников знать украинский язык (згідно вимог Конституції і Закону про державну мову), если они настолько тупые, что прожив десятки лет в Украине, его не знают, и увольнять их с государственной службы, если они его якобы не понимают. Потому что за "непонимающими" потом приходит "русский мир", раздаются возгласы местных даунов "мы почти русские" и призывы к Мордору оккупировать Украину. А Зеленский такими своими заявлениями (о местном документопроизводсте на ордынском языке по желанию местных гоблинов) только подыгрывает сепаратистам и прессует украинцев, фактически провоцируя оттуда их исход (вместо защиты).
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а по переписи и по фамилиям там одни украинцы. вспомните фильм "Весна на Заречной улице" - там одни украинские фамилии у рабочих. (снимали в Запорожье).
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заполнять официальные госдокументы на русском языке?

у тебя есть проблема, Зеля. Ты - ДЕБИЛ.
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И сказала сестрица Алёнушка братцу Иванушке:"Не ешь шаурмы,Зеленским станешь".
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умники, кто на донбасе на украинском разговаривает?,
или насильно заставлять .?
Прахаботы, слейтесь уже
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До середині 30 х там па рузге не розмовляли
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до середины 70-х 60% школ было украинских в Донецке, Мариуполе, а в сельской местности еще больше. потом началась усиленная русификация из Москвы, начатая Сусловым, учителям русского языка платили доплату !, родителей вынуждали писать заявления: "освободите моего ребенка от изучения укр. языка"- это вообще геноцид укр. мови. кстати наверно и родители Зели и Капительманши тоже так делали! потому они и не знают ее. Щербицкий обещал русифицировать всю Украину Москве! в Киеве в 80-е годы в метро начали объявлять остановки только на русском.
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Это что, повод не учить государственный?! В селах разговаривают!
Не нравится - чемодан, вокзал, Уйлостан!
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днями розмовляли з жінкою з Горловки----українською.
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А кому на Донбассе запрещали говорить на русском..?? Где..когда..??
Не нужно путать разговорный язык...и государственный язык...говори хоть на китайском...если тебе это хочется и тебя будут понимать....
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Это будет твой последний указ.перед выносом на ростов
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В 2014 їхні " хотєлки" призвели до війни в країні! Нех уй задобрювати цю масу що ненавидить все українське! Полудурок не розуміє що цмс він випустить ще одного джина з пляшки : підтягнуться Одеса-Харків - Миколаїв !
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Має бути ОДНА державна мова і крапка!!! З якого бодуна дамбасятам дозвіл на вілікай і магучій ?? Чи вони дауни ? Не можуть вивчати мову яка для більшості рідна(!) Не відішь праблем курво ? Теж даун?
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Учатся только на своих ошибках и Зеля это очень скоро поймет что Украина далеко не Швейцария. Когда предлагают мову значить будудут грабить.И тех кто за и тих хто проти.
Сколько можно вестись на эту херню. Пока мы будем чубитись они будут поднимать тарифы.
Еднаемось бо ми того варти в пику баригам.
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Зеленский правильно говорит.россия напала не потому что русский язык,а потому что продажных людей критическое большинство
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не потому что русский язык,а потому что русскоязычных людей критическое большинство
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Ну и шо? МОВА, цэ патякання, а вот если бы на третий день Штэпу на 10 лет отправили лавровый лист расфасовывать, ни какая мова не была во вред. Просто ФИГНЕЙ заниматься проще.
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й зразу на Закарпатті - венгерський
думаю й інші області не забаряться з польською,румунською...
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Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Ні не вірно, тому ти шмат лайна, а не мій президент.
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а я хочу на французом - мне так легче и понятней - почему нет - мне правда во Франции не давали разговаривать по русски и даже по украински то же - почти 20 лет - во гады европейские)) - но то так - мелочи
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Индеец и тот понимает, предки были на стороне французов, а вот Чинганчгук, как он пишет, вроде был на стороне англичан. Шо то тут не совпадает. Наречие свое забыл, но продолжает жить и где? У нас.
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леха у вас на цапии - не в коем случаи ))) только не спорь - если я пишу ,значит так и есть))
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Вот вам и ответ, уже с КРАСНОКОЖИМ нельзя спорить в моей стране. Слушаюсь и повинуюсь. Хорошо хоть ты последний.
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Раніше патріотів України називали мазепинцями, потім - петлюрівцями, пізніше - бандерівцями, а тепер - порохоботами. (с)
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Нет. Вы свынарчуки, а не патриоты. Ублюдочные воры, предатели Украины.
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оце ж дебіл, ппц. привели до влади некомпетентого клоуна, по ходу чим далі тим більше ми будемо котитись в дупу з цим зе презедентом. чому не англійська мова, наприклад, регіональна
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*****... а если у Одесситов, Харьковчан???
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Вовка, государственный язык должен быть один для всех, в независимости от региона.
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Так он есть и везде, ты шо с постели упал? Боже, какое убожество, такое не знать.
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Я уверена, что он прекрасно знает, что закон вообще никак не регулирует приватное общение. У нас и сейчас можно говорить на любом языке, и документы заполнять можно на любом, лишь бы тебя поняли и могли ответить. И отвечать чиновники могут на том, на котором обратились. Объясните ему кто-нибудь, что дело не в языке.
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Це малорос, холуй москальський, що ви йому збираєтесь пояснити? Як з малороса стати українцем?
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Я хочу чтобы ему объяснили, что если он будет раскручивать фсбшные тезисы, то ему будет крышка
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йому 40 років, більшу частину свого свідомого життя він прожив у незалежній державі. Усе що він має, він здобув у ній. Так здобув сам, власним талантом, але в Україні, а не в СРСР! І що ми бачимо? Я вам нічого не винний... Це така свідомість, він не бачить себе українцем (українським євреєм, українським росіянином чи ще кимось) він бачить себе громадянином УСРС. Він не знає та не цікавиться історією цієї країни, її культурою, традиціями. Більше того, він навряд підозрює, що вони існували до УРСР. Українська мова, це не та мова якою він спілкується із коханою жінкою, з діточками... це "тягар", неприємний та важкий обов'язок, додаток до такої солодкої посади... Тільки людина високої освіти, моралі, принципів (а не носій безлічі комплексів) здатний у такій ситуації перестрибнути себе і стати українцем. Стати бо так треба, бо інакше країна приречена.
Такому як він (вони), ніхто і нічого не пояснить.
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тут еще фактор семьи - папа-мама так воспитали, не утруждаться изучением какого-то там укр. языка. при щербицком и в 70-80 годы все родители писали заявы: "освободите моего ребенка от изучения укр. языка".- это же настоящий геноцид. вот и выросли такие - Зели и его дружки, Капительманша, Червоненко. Янукович и то худо-бедно выучил и говорил сносно, даже лучше Капительманши. Янукович просто старше и успел выучить укр. мову. ведь на Донбассе и в Днепре до 70-х годов было до 60% всех школ украинскими, а в селах еще больше.
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Ну хотят они, он же понятно объяснил, попросят - НАТЕ. Какие вопросы, что объяснять?
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В чем проблема? В твоих мозгах Володя... точнее в их отсутствии..
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Росія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика.
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Ну вот и приехали. Сначала "пусть заполняют документы", потом они потребуют русский везде, русские школы, русские универы, русский как второй государственный, причем "второй государственный" означает, что "первый государственный" там никто учить не будет, потом "ваша мова нам и нахой не нужна", потом "и вы нам нахой не нужны, мы тут вас всех содержим" и все по-новой.


Я далеко не с западной Украины, вся семья и все родственники и все друзья говорят на русском(так сложилось чего уж там), но никто не делает проблемы из того, чтоб заполнять документы на украинском или что-то еще делать на украинском, потому, что его знают, его учили в школе, его понимают и уж точно войну не начнут лишь бы не учить украинский. А если человек требует, чтоб все было на русском только потому, что он украинский не понимает, презирает и не хочет учить, то такой человек идет на Х..., Владимир Александрович.
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ключевое слово: " презирает и не хочет."
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Скажите Зеленскому, что нам никто не запрещает и сегодня заполнять документы на русском.
Никаких особых привилегий отдельным регионам Украины быть не должно!
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"... государя-де ныне на Руси нет, а который и есть государь - и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, немцев сын, либо швед обменный?
- Не швед, не немец, а жид проклятый из колена Данова, - объявил старец Корнилий."
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шо и х у йло тоже еврей? не знал! ну це вже б ля вааще...........
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А хто це такі - дончанє? Що це за вид такий і звідки він взявся? Хтось знає таку національність? Це що якесь нове племя чи зграя? Хто тут ділить Україну і українців?
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Як і будь-який малорос, Зеля свято вірить, що Західна Україна закриє очі і буде спокійно співіснувати із російськомовним Сходом та Півднем. Ну нічого, прийде час і він побачить наскільки помилявся. Тої України, яку хоче будувати цей довб.б, після 2014 НЕ ІСНУЄ! І ніколи вже існувати не буде. Або вона буде Україною, або її не буде взагалі. Ваш вибір "гаспада малороси".
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Хочу нагадати, що Західна Україна проголосувала ЗА Зеленського у тотальній більшості. "Або вона буде Україною, або її не буде взагалі" - тепер вже так питання постає? При Пороху такого не було.
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Західна Україна проголосувала проти Пеці Соєвого. Я не писав, що вона розумніша ніж інші. Як показала практика, у нас тупих довбобів теж багато, але жоден із тупих довб.бів зі Західної, не голосував за Зе, задля русифікації, дружби із кацапами чи капітуляції у війні.
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Вот тупое быдло. А может просто провокатор кацапский. В чем проблема? А в чем проблема украинцу заполнить документ на украинском? Это что китайский? Иероглифы непонятные? Кремляди манипулируют этим изыком, а этот малорос ведется.
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: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? Каци, що таки тупі? ТА НЭ! ТАКИ завербували!

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Клоун!. Ти забув,що тебе обрав не Донецьк і Луганськ.тому перестань рвати дупу на британський прапор відносно:"там наши люди!".Ти займись проблемами "не ваших людей" на материковій Україні,бо це ТВІЙ головний обов*язок на сьогодні!. До речи,хоч ти виЁжуєся статусом Президента,але це тобі не дозволяє змінювати Закони і Конституцію і своїм клоунам це поясни!.
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Вофка, разговаривать и заполнять документы, особенно в государственных учреждениях, это разные вещи. Разговаривать ты можешь хоть на древне китайском, но документы заполнять только на государственном языке.
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А если просто обозначить конкретный временной переходный период. Ну не будет же это тем компромиссом, который соизмерим с потерей контроля над территориями.
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Тут согласен. Можно дать пару тройку лет, пока украинская челюсть образуется. А тем временем в школах, и других учебных учреждениях упорно преподавать государственный язык. Но я против того что бы в каком нибудь, любом регионе Украины, был какой-то другой государственный язык. Сейчас Донбассу дай сруский, евбикам потом венхерский подавай.
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"конкретный временный период" уже длится 28 лет нгезависимости, и все никак.
искать отговорки. оправдания, лишь бы ничего не делать.(не знать и не учить укр. мову).
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Приведите ссылку на закон про "конкретный временный период" .
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Так при таком подходе вообще никакой движухи не будет, одни страшилки. Все добровольные отношения строятся на компромиссах, ну можно конечно нагибать, но там уже с вариантами и не факт.
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Я презідент! Я с вамі гаварю как хачу....... Правільно? НЕ ПРАВИЛЬНО!
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Абсолютно. И даже близко не в курсе дела.
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Из Зе гарант Конституции - как из говна пуля.
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и оно еще получило булаву и клялось на библии. так же как Янукович когда-то. а потом забил на Конституци., законы, украинцев и Україну.
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" Уважаемый сосед. Я давно присматривался к твоей кухне и комнате. И пока ты ссорился с родней, я занял то, что мне приглянулось. Я сильней, и ты не можешь вернуть себе свои метры, но дело не в этом, а в том что мы же братья! Давай поговорим! Уверен, что мы помиримся."

отсюда
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А если поступит запрос на федерализацию..?? На свою конституцию...свои законы..?? Какую ты... вовчик... песТню нам пропоешь ..??
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Нее точно 5 лет не уседит в єтом кресле зелений наркоман
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Та хай говорять хоч китайською. Але в країні має бути потужна держпідтримка української книги, телебачення та інше і 0 підтримки іншим мовам
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Зебилы в ветке слово в слово озвучивают языковые речевки антимайдана, Роиси и Донбабве.

Соупадение?

И не рассказывайте больше, что ЗЕ это не реванш врагов Украины.
Вот теперь враг точно не в Кремле. И чем скорее мы этого врага ликвидируем (вместе с теми, кто встанет на его защиту), тем лучше.
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Ні...ворог таки у Кремлі, якого все більш стає на поки що Банковій...
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А ЗЕ понимает,что особый статус для дЫрЫ могут себе потребовать и другие области???
И будет это снежный ком и ОЧЕНЬ плохо закончится для самого ЗЕ.
Может рановато он начал отстраивать себе офис на Европейской??
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ЗЕ говорит только то, что ему говорят говорить. А Богдан и Коломойский прекрасно понимают.
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Пора в твоєму гогонялі (Зебіл) міняти букву "З" на "Д".
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Вкрай нерозумне тлумачення мовного питання в Україні. Якщо зеля єврей, і захоче особливий статус щодо івріта, то що він може заповнювати державні документи та вести засідання на івриті? Нелогічно та недержавно. Рашка з нього сміється.
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еще раз пропозыция- провести всеукраинский референдум - нужен ли Украине лугандон с его распи.женой и разрушеной рашистами экономикой/инфраструктурой и отравленой рашисттской пропагандрй ватой(представляете сколько Украине туда бабла ввалить надо будет из за игр рашистских посипак)! после этого стена и ров с крокодилами и пусть их играет и танцует плешивый царек из кацапстана у него бабла много - пусть развлекает (чичерина лолита газман басков и т.д) ,,кормит и поит..... иначе сначала спецмова потом автономия потом когда все восстановим опять к куйлу..... этот процесс непрерывен и необратим....
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Алексей Арестович
Страх и отвращение 2019

- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..

1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
Например, Гончарук и Богдан. Нефедов и Разумков.
Всякая конкретная ситуация длится недолго.

2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. Собственную супругу, Зеленский видит, я так понимаю, раза в три реже.

3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина приходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».

4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..

5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.

6. Зеленский системно сидит на эээ...допинге.
Это значит, что он не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.

7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом.
Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.

И две подсказки желающим побороться за штурвал:

А) Стратегическая:
- ничего ещё не решено, даже решаться, как следует, ещё не начало. Боритеся та поборите; никакой силы там нет, наоборот, есть шатания и управляемость;

Б) Тактическая:
- уличных протестов Зе-команда не держит от слова «совсем». Они же от «имени народа». И всякий раз когда народ против - для них катастрофа.
Все будет решено на улице.
Учтите это.)

Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали.
Не боитесь - слабы.

Ах, как интересно.)

Алексей Арестович
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"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!"

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Это все равно что заставить Киевское Динамо одеть форму Спартака. Если он и дальше будет слушать таких советников не хрена не понимающих в стране то пусть уступит полномочия кому нибудь другому. Английская королева тоже не плохо.
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Ну що ж ЗЕсопля - почаинай писати собі політичний некролог!
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Oбратите внимание: выступление сделано в русле той же самой российской пропаганды: "если дончане захотят..."
Дончане - это кто ? Командование ОПГ "ЛДНР" ? Или люди, живущие под её оккупацией ? Или речь о беженцах, в количестве двух с половиной миллионов человек, покинувших свои жилища из-за вторжения "русского мира" ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський про можливий спецстатус для російської мови на Донбасі: Якщо у донеччан буде спеціальне прохання, я не бачу жодної проблеми. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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