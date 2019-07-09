 До Азовського моря увійшов російський протичовновий корабель "Єйськ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Вчора він пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря.

На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району.

Окрім нього, ця частина має в строю ще два МПК проєкту 1124М – "Поворино" (053) та "Касимов" (055).

МПК "Єйськ" (054) проєкту 1124М був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська Кузня" (сучасна назва – "Кузня на Рибальському") та вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням у місті Поті в Грузії як МПК-217.

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Після розпаду СРСР тогочасним командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було ухвалено рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов у ніч із 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року.

Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 у складі частини був перебазований до Новоросійська і під розподіл флоту не підпадав.

У 1999 році МПК-217 було перейменовано на "Єйськ".

У 2017 році він пройшов доковий ремонт на захопленому 13 судноремонтному заводі в Севастополі.