 До Азовського моря увійшов російський протичовновий корабель "Єйськ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал".
Вчора він пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря.
На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району.
Окрім нього, ця частина має в строю ще два МПК проєкту 1124М – "Поворино" (053) та "Касимов" (055).
МПК "Єйськ" (054) проєкту 1124М був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська Кузня" (сучасна назва – "Кузня на Рибальському") та вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням у місті Поті в Грузії як МПК-217.
Після розпаду СРСР тогочасним командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було ухвалено рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов у ніч із 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року.
Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 у складі частини був перебазований до Новоросійська і під розподіл флоту не підпадав.
У 1999 році МПК-217 було перейменовано на "Єйськ".
У 2017 році він пройшов доковий ремонт на захопленому 13 судноремонтному заводі в Севастополі.
Как все символично
Аж целых 10 минут
Петя ты решительно или категорически осуждаешь?
А вы почитайте ещё, найдёте Пете ещё ряд других диагнозов. Используйте афедрон (с) по назначению
Вот так, прямо на наших глазах, по учению Чарльза нашего, Дарвина, труд превращает...
(У меня, кстати, ещё в училище, интересный случай, был - спорил с одним, "вяликарассейским патриотом", родившимся и выросшим, в Челябинске, о богатстве синонимов, в украинском языке, по сравнению с "рассейским". Я ему "стриженое", а он мне - "бритое"... Довёл меня до того, что я его спросил: "У тебя "афедрон" на плечах, нормально держится?" А он мне в ответ: "Да... И "варит", в отличие от тебя, намного лучше...". ("афедрон", на древнегреческом - "задница"...).
если в пустыне, горах или море натянуть ленточку, тут же появится парашенко с ножницами и телеоператорами...
Теперь, очевидно, будет такой вариант :
- Если где-то, кое-где у нас порой :
произошёл скандал или недоразумение
в кране не стало воды
накакала собачка
пошёл дождь или
подул ветер ... жди ***** и телевизионщиков.
Соя обижается там выше.
Он по трезвому никакой, нужен допинг.
Протичовнове озброєння: РБУ-6000 (48 глибинних бімб), 4 торпеди.
Ну,и торпеды надо на гусеничный ход перевести...
Видно, розрахунок на "щоконадувальне залякування"...
Вміють кацапи назви своїм ********* підбирати )))