EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  3606  48
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1127) корабель (543)

 До Азовського моря увійшов російський протичовновий корабель "Єйськ"

Росія посилила угруповання в Азовському морі малим протичовновим кораблем (МПК) "Єйськ" (054) проєкту 1124М Чорноморського флоту ВМФ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Вчора він пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря.

На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району.

Окрім нього, ця частина має в строю ще два МПК проєкту 1124М – "Поворино" (053) та "Касимов" (055).

МПК "Єйськ" (054) проєкту 1124М був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська Кузня" (сучасна назва – "Кузня на Рибальському") та вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням у місті Поті в Грузії як МПК-217.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія 2 роки блокувала в Керченській протоці понад 1200 суден, що йдуть в українські порти, - Генштаб

Після розпаду СРСР тогочасним командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було ухвалено рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов у ніч із 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року.

Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 у складі частини був перебазований до Новоросійська і під розподіл флоту не підпадав.

У 1999 році МПК-217 було перейменовано на "Єйськ".

У 2017 році він пройшов доковий ремонт на захопленому 13 судноремонтному заводі в Севастополі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136419
 
 
 Топ коментарі
 
Протилодочний?))Буде підводні човни шукати?))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так там же подводных лодок дохрена, вот и послали противолодочный. Гы.
 показати весь коментар
 
Протилодочний?))Буде підводні човни шукати?))
 показати весь коментар
 
 
Скоріше підземні, підводний там зануритись не зможе.
 показати весь коментар
 
 
Не переживай... "Рассеяне" - найдут... Нашли-же, в речке Лопань, в 2014-м, американские ударные АПЛ...
 показати весь коментар
 
 
российский противолодочный корабль"Ейск" будет искать украинскую подводную лодку в Азовском море глубиной 10 метров?
 показати весь коментар
 
 
Мабуть бояться що НАТА застосує там міні субмарини, *********.
 показати весь коментар
 
 
Ща местные пэтриоты соберутся и поедут...выражать озабоченность))
 показати весь коментар
 
Противолодочньй корабль в Азовском море ! Подводньіе лодки ищет ?
 показати весь коментар
 
 
точно, ищет наверное печальноизвестного Лошарика. И куда же этот Лошарий запропастился? В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск" - Цензор.НЕТ 7098
 показати весь коментар
 
МПК "Ейск" (054) проекта 1124М был спущен на воду 12 апреля 1989 г. на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузня на Рыбальском Источник: https://censor.net.ua/n3136419

Как все символично
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что-то давно не выступал Порошенко
Аж целых 10 минут

Петя ты решительно или категорически осуждаешь?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как у меня, у всех. Вот как у Пети, так только наверное у него и у товарища Брежнева.
 показати весь коментар
 
Я знаю, что такое логорея, я не из 5% ылиты.

А вы почитайте ещё, найдёте Пете ещё ряд других диагнозов. Используйте афедрон (с) по назначению
 показати весь коментар
 
Ну, вот видите, целых два иностранный слова Вы уже сегодня выучили.
Вот так, прямо на наших глазах, по учению Чарльза нашего, Дарвина, труд превращает...
 показати весь коментар
 
 
У неё не "логорея"... Это слишком "научно"... У неё - "обычный словесный понос", вызванный "хроническим запором в мозгах"...
(У меня, кстати, ещё в училище, интересный случай, был - спорил с одним, "вяликарассейским патриотом", родившимся и выросшим, в Челябинске, о богатстве синонимов, в украинском языке, по сравнению с "рассейским". Я ему "стриженое", а он мне - "бритое"... Довёл меня до того, что я его спросил: "У тебя "афедрон" на плечах, нормально держится?" А он мне в ответ: "Да... И "варит", в отличие от тебя, намного лучше...". ("афедрон", на древнегреческом - "задница"...).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А всё потому что он обиделся на анекдот который был при его президентстве :
если в пустыне, горах или море натянуть ленточку, тут же появится парашенко с ножницами и телеоператорами...
Теперь, очевидно, будет такой вариант :
- Если где-то, кое-где у нас порой :
произошёл скандал или недоразумение
в кране не стало воды
накакала собачка
пошёл дождь или
подул ветер ... жди ***** и телевизионщиков.
В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск" - Цензор.НЕТ 4011
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так я про это же. Любой инфо-повод и даже без.

Соя обижается там выше.
 показати весь коментар
 
Ему еще не налили, как нальют так сразу и осудит. Гы.
Он по трезвому никакой, нужен допинг.
 показати весь коментар
 
 
Осадка 6.1 м
Протичовнове озброєння: РБУ-6000 (48 глибинних бімб), 4 торпеди.
 показати весь коментар
 
Да, глубинную бомбу там ему сбросить - самое то!
Ну,и торпеды надо на гусеничный ход перевести...
 показати весь коментар
 
 
При такій осадці йому нічого робить у Азовському морі - хіба що, по фарватерах пробитих, шастать... А поза ними він мілину схопить, моментом... Не хочу фантазувать, але за таких глибин не тільки глибинні бомби, але і торпеди, абсолютно неефективні... Ніякий дурень при подібних глибинах, підводні човни використовувать не буде, торпеди, при наявності мілин, запускать, по надводних цілях - марна справа... (Хіба-що, спробують ударить по суднах в Маріупольському порту, чи по портових прибережних спорудах... Але туди ще, по пробитому в дні, вузькому каналу, дійти треба...). Оборонне озброєння теж буде неефективне, бо сумніваюсь я, що в них стоїть, хоча-б, щось, більше за калібр в 76 мм(та ще й "довгоствольне", з "настильною" траєкторією...). Тобто, наша батарея САУ, чи танковий взвод, розвернуті на пірсах, їх зустрінуть пострілами з дистанції, з якої вони можуть тільки показать свої голі задниці... Протикорабельні ракети теж, не думаю, що поставили - якби були, то вони-б, уже, на весь світ, "роздзвонили", б...
Видно, розрахунок на "щоконадувальне залякування"...
 показати весь коментар
 
Йейс той самиф лошарік.
Вміють кацапи назви своїм ********* підбирати )))
 показати весь коментар
 
 
Найбільша глибина Азовського моря 13,5 метрів... Що там робити підводним човнам???
 показати весь коментар
 
 
В этой Азовской калюже этой лоханке даже потонуть толком не выйдет, будет торчать из воды как нос на лице.
 показати весь коментар
 
 
Теперь пендосы не будуть шастать на своих ядерных субмаринах в Кириллоаку!!! Это победа!!!
 показати весь коментар
 
 
Мабуть, перетягнуть його внутрішніми водними шляхами на Балтику або на північ.
 показати весь коментар
 
Шо еще один лошарик заблудился ?искать будут
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїДо Азовського моря увійшов російський протичовновий корабель "Єйськ"
 
 
 
 
 
 вгору