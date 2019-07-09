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Все про:Холодницький (528) Антикорупційна прокуратура (920)

 САП підготувала підозри одному з міністрів і деяким головам ОДА, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила обвинувачення одному з міністрів та обговорює процес повідомлення підозр деяким головам ОДА.

Про це в ефірі "Прямого" повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

"Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз завдання детективів – належним чином вручити цю підозру. Також триває процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним, поки що, суддям. Робота триває, і детективи свою роботу роблять, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство буде бачити результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", - сказав Холодницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вирок Труханову нас не задовольнить, то САП його оскаржуватиме, - Холодницький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136417
 
   
 Топ коментарі
 
Люди чекають Порося за гратами.
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Холодницкому нужно самому себя посадить за все делишки за столько лет, за саботаж и бездействие при огромных зарплатах и премиях...
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пора уже Лукьяновский следственный изолятор перекрасить в шоколадный цвет и написать на его стене Рошен САП подготовила подозрения одному из министров и некоторым главам ОГА, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8619
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хорошо бы порося после суда,в клетке Киевского зоопарка держать, я бы его мацой по воскресеньям подкармливал САП подготовила подозрения одному из министров и некоторым главам ОГА, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1348
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Холодницкому нужно самому себя посадить за все делишки за столько лет, за саботаж и бездействие при огромных зарплатах и премиях...
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Ні. Це прихильникам ***** та його любим друзякам
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Хорошо, но мало. Нужно садить главного порохобота.
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Ще телятко у дупі мамки, а Холодницький уже шашлики смажить. Свої майбутні наміри неадеквати-хабарники повинні залишати при собі. А піаритись необхідно після фактичної дії.
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На нары ВСЕХ,там порядочных людей не запятнанных коррупцией НЕТ и быть не могло ,поэтому ВСЕХ на нары !!! САП подготовила подозрения одному из министров и некоторым главам ОГА, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6774
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Дивись бо разом з (непорядочними ) можеш і сам піти. Ну наприклад за неправильно оформлену субсидію, за проїзд без білета, тощо. І запамятай гасло любого прокурорського" те що ти на свободі ,не твоя заслуга , а його промах" так що тобі пряма дорога в мордор.
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Подозрения хорошо-приговор в тысячи раз лучше..
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если кто то кое где у нас порой (с)
где конкретика срака шакаладная?
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у меня есть подозрение, но я вам его не покажу.. и так пять лет..
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к сожалению, у нас в стране это ничего не значит, путь от подозрения до, хотя бы!, заседания суда по существу тернист и не близок..., пока начнется, дело, как правило, разваливается и все заканчивается пшиком..., например, пока "судят" Савченко, она успешно баллотируется в депутаты и, по слухам, у нее 100 % вероятность попасть туда снова, и это находясь под следствием по обвинению в покушении на чудовищное преступление...
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пора уже Лукьяновский следственный изолятор перекрасить в шоколадный цвет и написать на его стене Рошен САП подготовила подозрения одному из министров и некоторым главам ОГА, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8619
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Надеюсь, в ближайшем будущем доберутся и до главного пахана соевой ОПГ - вора, мародера и военного преступника гражданина парашенка. Посадка этой мрази на нары станет поистине всенародным праздником в Украине!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСАП підготувала підозри одному з міністрів і деяким головам ОДА, - Холодницький
 
 
 
 
 
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