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 Терористи продовжують активно готуватися до вогневих ударів по ЗС України, - ІС

Протягом минулого тижня чергові артилерійські розрахунки противника перебували в стані постійної готовності до завдання вогневих ударів по позиціях частин і підрозділів ЗСУ зі складу ОС, з ними щодня проводилися тренування з розгортання для виходу на передові вогневі позиції та підготовки для завдання вогневих ударів по ЗС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив" на своєму сайті.

За оперативними даними ІС, під час моніторингових заходів, здійснених командуванням окупаційних угруповань протягом минулого тижня, особлива увага приділялася контролю маскування власних позицій, уточненню оперативної обстановки, змінам у бойових порядках і місця перебування резервів Об'єднаних сил на світлодарському, бахмутському та маріупольському напрямках.

Крім того, чергові артилерійські розрахунки противника, зокрема розміщення в порушення положень Мінських угод, перебували в стані постійної готовності до завдання вогневих ударів по позиціях частин і підрозділів ЗСУ зі складу ОС, з ними щодня проводилися тренування з розгортання для виходу на передові вогневі позиції та підготовки для завдання вогневих ударів по ЗС України. Продовжує простежуватися активна діяльність снайперських і маневрених груп РЕР/РЕБ противника вздовж усієї лінії зіткнення.

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У сфері бойової та оперативної підготовок командування окупаційних формувань упродовж звітного періоду провело такі заходи:

- збори з командирами артилерійських підрозділів і механіками-водіями бойових машин частин і підрозділів 1 та 2 АК ЗС РФ на полігоні "Ударный";

- бойові стрільби і заняття з вогневої підготовки з особовим складом низки артилерійських підрозділів, а також зі стрільцями-гранатометниками на полігоні "Удалой". Стрільби проводилися в нічний час доби;

- відповідно до єдиного плану Південного ВО ЗС РФ у частинах і підрозділах 1 та 2 АК ЗС РФ відбулися двосторонні командно-штабні навчання на полігонах "Восточный" і "Центральный-1" під керівництвом командувачів 1 та 2 АК ЗС РФ відповідно. Основна тема навчання - форсування водних перешкод.

Крім того, з метою недопущення витоку інформації і забезпечення прихованого управління військами 28-29 червня ц.р. була проведена планова зміна радіоданих у радіомережах і лініях радіозв’язку тактичної ланки системи управління та оповіщення 1 та 2 АК ЗС РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136416
 
 
 Топ коментарі
 
А Зе каже що то вони до стійкого перемир'я готуються))
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Ничего вы не понимаете.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
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А у зебєні перемиріє. Мьіролюбне і безальтернативне.
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А Зе каже що то вони до стійкого перемир'я готуються))
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Ничего вы не понимаете.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
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Ну да! Сегодня с утра целый час обстреливали с тяжелого под Мариуполем(( Мышебратья блин...
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может зеро не докладывают ? Кстати, не удивлюсь, если это так...
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Але ця інформація не держтаємниця. Зе не хоче цим цікавитися, або СВІДОМО ігнорує
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А у зебєні перемиріє. Мьіролюбне і безальтернативне.
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Стоп стоп тут Узеленский сказал шо он усилино движется к прекращению конфликта .команда узеленских ограничте пожалуйста доступ к порошку вашему лидеру бо оно где-то метлу споймает при таких торбах
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Вовік своєю пацифікацією підставляє цапам голу дупу і думає, що ті будуть цією дупою захоплюватись і не встромлять туди "чогось". Але що він заспіває, коли цапи зроблять чергову провокацією з багатьма жертвами, як в Іловайську? Чи в нього пам'ять куряча?
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А Зєля "двіжєтся к устойчівому прєкращєнію огня". Таки у відповідь стріляти нашим заборонили.
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Докомандуется чувствую наш недопалеон
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Они по нам из автоматов,а мы им пособия на детей.Они по нам из минометов,а мы им пенсии и регресы.Они по нам из 120мм орудий,а мы им даже ПОСМЕРТНОЕ пенсионное обеспечение предлагаем.Сюр какой-то.
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