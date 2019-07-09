 Порошенко про підсумки саміту Україна-ЄС: Сенсацій не сталося, в декларації не вказані "Азовські санкції" та питання "Північного потоку-2"

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи перебіг і документи, підписані за підсумками переговорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Позитивним є той факт, що саміт відбувся. Бо було багато пропозицій, щоб саміт проводити в грудні або в лютому наступного року. Але я категорично не допускаю того, щоб ми дозволяли у відносинах України – Євросоюз великі перерви", – констатував Порошенко.
Він зазначив, що на саміті підписані документи, які розроблялися його командою ще рік-два тому. "Позиції щодо розвитку причорноморського узбережжя, приазовського узбережжя, позиції підтримки децентралізації є надзвичайно важливими щодо поточної роботи. Позитивно і те, що схвалена чітка позиція підтримки України у війні проти країни-агресора, проти Російської Федерації. Мені приємно, що ми продовжили ту лінію, яка була запропонована мною ще рік тому. Йдеться про наступні після плану "Східного партнерства" кроки "Чотирьох союзів", – наголосив Порошенко.
"Це союз митний, союз енергетичний, шенгенський і цифровий. Що вони дають простим людям? Цифровий союз дає безкоштовний роумінг у всіх країнах Євросоюзу. А це разом із безвіком є надзвичайно важливо. Союз енергетичний – це енергетична на безпека нашої держави. Союз митний і Шенгенський дають свободу пересування для громадян і товарів", – пояснив лідер партії "Європейська Солідарність".
Але не вдалося досягти ключових домовленостей, зазначив Порошенко. "Перше, що не вдалося зробити, – це окреслити шляхи поглиблення санкцій. Була заява щодо моряків. Але ми підготували "Азовський пакет" санкцій. Якщо Путін не звільняє моряків – то має бути відповідна реакція Євросоюзу і відповідне покарання. Санкції – це не інструменти покарання. Це інструменти тиску щодо зобов’язань виконання рішень арбітражу щодо українських моряків, які були виграні відповідно до моїх директив", – нагадав Порошенко.
Він також наголосив на відсутності в підсумковому документі позиції щодо будівництва "Північного потоку-2". "Не вдалося також добитися, щоб у підсумкову декларацію були вставлені питання "Північного потоку-2". А до кінця 2019 року залишається дедалі менше часу", – зауважив Петро Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" також пояснив, що для реалізації ініціативи "Чотирьох союзів" потрібно мати не декларативні заяви, а дорожню покрокову карту.
"Ми готові допомагати Україні, ми – державники, і в жодному разі для нас позиція "Чим гірше, тим краще" не може бути прийнятною. Програма, яка передбачає кооперацію з ЄС, вимагає кропіткої фактично цілодобової роботи, до якої я закликаю і парламент, і уряд, і президента. Той факт, що ми на сьогодні знову не виступаємо єдиною командою, є поганою послугою Україні, команда якої має сприйматися так, як сприймалася наша делегація у ПАРЄ", – переконаний Петро Порошенко.
А вот избрание Зеленского напрямую связано с этой свиньей и обломом его планов, что меня несказанно радует.
Но еще больше меня радует даже не облом самой свиньи, а то что пролетело все ваше агрессивное порохатое стадо, в т.ч. и ты.
И то, что Зеленский на этот раз постучал членом не по роялю, а прямо по вашим порохатым мордам - это бесценно. )))
папередники
Что будут рассматривать и принимать известно за несколько месяцев до начала.
При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А Клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.
Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
Где Муженко брал на себя командование - там и нападай смело! 2 недели и нет территории. Саур-Могила, ДАП, Дебаольцево. А Барыга ему звания за столь успешные сдачи и медальки... Тендем слаженной работы прослеживается четко, однако!
А эта зеленая сопля двух слов связать не может, не говоря уже о том, чтобы принять решение.
летающий кнур
А стране Рошении
Это когда кто-то в Украине верещит: "Очень подло и гнусно покупать рюський газ у Германии, который мы покупаем у Словакии!"
А олигархи потому и олигархи, что народный газ 70-100$ продают своему же народу по 280$! Вот простая формула обогащения олигархов.
По поводу СП2, это не конец света. Потеря части транзита, не более, да и когда еще его достроят - вопрос.
Транзит Украине обеспечен надолго. Т.к. продажа газа - основной доход рашистов. Ну перекроют, ну не перезаключат они договора. Себе нанесут урон на сотни, а Украине на 3 млрд. Учитывая, что газом мы обеспечены своим, проблемы должны быть только у Ахметова.
Надеюсь, что когда к власти придут украинцы вместо кагала - вы будете сидеть в соседних камерах!
як тiки воно хрюкати начало про немiнуче покращення якщо громада свинарчукам у друге повирить)
верный андрий полтава еле успел своей сракой прикрывать тело гетьмана))
Не то, что при клятом клоуне и зрадныке... ой, постойте ка...
Выглядит на фото как наркоман - это подстава от фотографа.
Выглядит его жена, как будто прошла через недельный алкомарафон, - это подстава от оператора.
Если Зе не может связать двух слов и не отдупляет, где столица страны, в которую прилетел, - то спич писала агентура Порошенко.
МИД делает свое дело - саботаж Того-Кого-Нельзя-Называть.
Суды выносят приговоры в пользу Бени - козни Шоколадного Диавола.
В страну, в спешке роняя портки, сбегается вся ватная шваль, что боялась нос из-под шконки показать, - ну понятно, то все барыга барыгович виноват - не расстрелял.
В саму партию Слуги Народа стекаются конченные подонки - это все сговор олигархов, надо Гидранта спасать, он, видимо, не видит, что делается.
И вот реально, ведь если не брать в расчет, что за персонаж сам Зе, - это выглядело бы именно как чьи-то козни. Ведь не возможно же так косячить буквально везде и всюду!
https://youtu.be/l14DCDRL8co
Пишите исчо , Петро Олексіевич , смешно получается , как у Петросяна...
Какие нах итоги могут быть?