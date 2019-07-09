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 Політика України
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Все про:вибори (4142) Порошенко (9365) саміт (232) санкції (2330) Євросоюз (2552)

 Порошенко про підсумки саміту Україна-ЄС: Сенсацій не сталося, в декларації не вказані "Азовські санкції" та питання "Північного потоку-2"

Саміт Україна-ЄС, який відбувся 8 липня в Києві, сам по собі є позитивним фактом, однак у його підсумковому документі не зафіксовано ключові позиції розвитку подальшої співпраці нашої держави з європейськими партнерами.

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи перебіг і документи, підписані за підсумками переговорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Позитивним є той факт, що саміт відбувся. Бо було багато пропозицій, щоб саміт проводити в грудні або в лютому наступного року. Але я категорично не допускаю того, щоб ми дозволяли у відносинах України – Євросоюз великі перерви", – констатував Порошенко.

Він зазначив, що на саміті підписані документи, які розроблялися його командою ще рік-два тому. "Позиції щодо розвитку причорноморського узбережжя, приазовського узбережжя, позиції підтримки децентралізації є надзвичайно важливими щодо поточної роботи. Позитивно і те, що схвалена чітка позиція підтримки України у війні проти країни-агресора, проти Російської Федерації. Мені приємно, що ми продовжили ту лінію, яка була запропонована мною ще рік тому. Йдеться про наступні після плану "Східного партнерства" кроки "Чотирьох союзів", – наголосив Порошенко.

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"Це союз митний, союз енергетичний, шенгенський і цифровий. Що вони дають простим людям? Цифровий союз дає безкоштовний роумінг у всіх країнах Євросоюзу. А це разом із безвіком є надзвичайно важливо. Союз енергетичний – це енергетична на безпека нашої держави. Союз митний і Шенгенський дають свободу пересування для громадян і товарів", – пояснив лідер партії "Європейська Солідарність".

Але не вдалося досягти ключових домовленостей, зазначив Порошенко. "Перше, що не вдалося зробити, – це окреслити шляхи поглиблення санкцій. Була заява щодо моряків. Але ми підготували "Азовський пакет" санкцій. Якщо Путін не звільняє моряків – то має бути відповідна реакція Євросоюзу і відповідне покарання. Санкції – це не інструменти покарання. Це інструменти тиску щодо зобов’язань виконання рішень арбітражу щодо українських моряків, які були виграні відповідно до моїх директив", – нагадав Порошенко.

Він також наголосив на відсутності в підсумковому документі позиції щодо будівництва "Північного потоку-2". "Не вдалося також добитися, щоб у підсумкову декларацію були вставлені питання "Північного потоку-2". А до кінця 2019 року залишається дедалі менше часу", – зауважив Петро Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" також пояснив, що для реалізації ініціативи "Чотирьох союзів" потрібно мати не декларативні заяви, а дорожню покрокову карту.

"Ми готові допомагати Україні, ми – державники, і в жодному разі для нас позиція "Чим гірше, тим краще" не може бути прийнятною. Програма, яка передбачає кооперацію з ЄС, вимагає кропіткої фактично цілодобової роботи, до якої я закликаю і парламент, і уряд, і президента. Той факт, що ми на сьогодні знову не виступаємо єдиною командою, є поганою послугою Україні, команда якої має сприйматися так, як сприймалася наша делегація у ПАРЄ", – переконаний Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136415
 
   
 Топ коментарі
 
«Нас никто не спрашивает» - так объяснил ситуацию с возвращением россии в ПАСЕ и строительство «Северного потока-2» Клоун, который благодаря населению, возглавляет Украину. Эта фраза и является лозунгом всей внешней политики Украины времен смуты. Их никто не спрашивает, а они и не собираются заморачиваться и спрашивать других. Лучше уж на концерт Монатика сходить на «Вечерний квартал», выходные провести в кругу друзей и сожрать шаурму под липами. И за 1,5 месяца не нашлось времени и возможности поговорить с министром МИД.

При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А Клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.

Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
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Петя - у тебе було цілих п'ять років , щоб хоч чогось досягти не особисто для себе - а для країни.. Багато досяг?
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Ничего!, придешь через 5 лет, все поправишь!!!)))
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5 лет? За то что ОНО натворило больше дают, срок не закончится , по УДО не выйдет. Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС: Сенсации не произошло, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопрос "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9267
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Ты придурок так и не понял, чего избежал за эти пять лет.
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??? ну ты то "умное" убогое и притрушенное по жизни. отдыхай.
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Це кацап, сепар, "путенВведи". Порох завадив здійсненню його заповітної мрії
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Як не зрозуміти, одержував 340$,а зараз 160$ та ціни в рази,а президент, гонтареви, свинарчуки і К°озолотилися! Дуже все зрозуміло! Як би я один такий, то не біда, а то майже вся держава... А деякі неадекватні придурки щось ще бекають...
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а мне еще хуже, я за таких козлов, как ты с твоим януковичем и юлькой с долларом по 8 буду в этом году платить огромную сумму с моих налогов в мвф. круто, да?
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Повтори арифметику за перший клас 5-6$ завжди було менше за зроблені баригою 27-28$.Причина проста, його сбереження в баксах, порахуй скільки він "заробив" на цьому!! А такі дурники як ти платять із шкури лізуть...
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А що тут розуміти це і першокласник порахує-отримував 340$ зараз 160$. Петя "покращив" життя своєму народу в минус(-) 2,12 рази.
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да, только не петя виноват, а ты. ты выбирал януковича, который нагреб долгов, как шелков, из-за которых гривна и обвалилась, потому что отдавать нечем было.
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Поясню для дебіла-більше чим петрушка позик ніхто не брав, зараз прийшов часперевірити де вони щезли. Оце вас і бісить бо боїтеся відповідальнасті...
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Це не зелень, це було зроблено ще при Кравчуку.Пора такі "дрібниці" знати.
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так почему оно еще не в сизо? или зеля ждет выборов в парламент, чтобы потом героически попытаться отменить неприкосновенность пете, но у него ничего не получится
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Да ти просто фсбешний троль,продажний сепар.
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Петя - у тебе було цілих п'ять років , щоб хоч чогось досягти не особисто для себе - а для країни.. Багато досяг?
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БОЛЬШЕ, чем все предыдущие президенты вместе взятые!
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Якби це було хоч на третину правдою те, що ти написав про петіні здобутки - то петя б не програв так ганебно і розгромно на виборах 21-го квітня якомусь "кловану-наркоману" без жодного політичного досвіду..
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Он проиграл, потому, что 73% тыпилов веруют в "мародеров", "алкоголика" и "Голобородько".
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Так это и есть его головне досягнення, 73% против него)))
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Він програв, тому що 5 років тебе так і таких як ти не відучили жерти москальське медіа- лайно.
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У зеленого прошло уже месяц - много достиг? Дебилы зеленые...
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А сколько достиг за месяц ваш Свинорылый бог, ******* порохатые?
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Шо шмаркля зелена , нервуєшся, коли беніного андона в його ж лайно опускають? То це ти обирав свого Членорилого боха щоб казати що він теж як і Порох нічого не може зробити?
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Значит по поводу Свиночолого гетьмана тебе, пороходрочеру, ответить нечего?
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Та ні, членорил, відповідати тепер будете ви..
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Дурочка, сейчас очередь отвечать твоей Порохатой свинотвари.
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Це все для чого ти обирало Членограя? А як же ковбаса по 2.20 и долар по 8? Жерти перехотілося?
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Именно, порохоскот. Я его выбирал, чтобы ваша сжирная пьяная свинья на второй срок не пролезла. А если еще и посадит его - то цены ему не будет.
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Ну якщо сенс твого нікчемного життя - посадити Порошенка то в разі якщо цього не станеться ти маєш просто здохнути...Ну так виходить, членорил?
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Не перевирай мои слова, брехливый порохатый опарыш. Твоя жирная пьяная свинья никак с моим смыслом жизни не связана, как у тебя.

А вот избрание Зеленского напрямую связано с этой свиньей и обломом его планов, что меня несказанно радует.
Но еще больше меня радует даже не облом самой свиньи, а то что пролетело все ваше агрессивное порохатое стадо, в т.ч. и ты.

И то, что Зеленский на этот раз постучал членом не по роялю, а прямо по вашим порохатым мордам - это бесценно. )))
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Вкрав більше чим всі президенти вмісті взяті-це для себе,а для нас ціни, безробіття, брехня, обіцянки...
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Для себе ти має робити сам, ледацюго. Президент робить для держави..
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Працюю 10-12годин на добу, вихідний в неділю і то не завжди, кілька років без відпустки, правда в лікарні два рази був-це так ледацюги на Україні працюють. Далі, за пять років не помітив щоб щось корисне для людей зробив петрушка,крім однокоритників, які втратили залишки совісті і верещать як їм добре....
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Да езжай ты уже в Липецк, поближе к своей любимой фабрике , где сидя вечерами, будешь писать мемуары "Как я руководил страной"..
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А ни кто и не сомневался, что ЗЕшляпа полный ноль.
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Алексей Иванович, пожалуй не "0", а "мнимая единица".
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Это кто? Аааааа покровитель и предводитель мародёров-коррупционеров! Готовится к походам на допросы к следователям?!
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Это кто? Ааааа, зе-ЛОХ поверивший в бред блаЗЕня-наркомана!
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Вдуть по самые помидоры тем, кто готовил саммит !!
Что будут рассматривать и принимать известно за несколько месяцев до начала.
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«Нас никто не спрашивает» - так объяснил ситуацию с возвращением россии в ПАСЕ и строительство «Северного потока-2» Клоун, который благодаря населению, возглавляет Украину. Эта фраза и является лозунгом всей внешней политики Украины времен смуты. Их никто не спрашивает, а они и не собираются заморачиваться и спрашивать других. Лучше уж на концерт Монатика сходить на «Вечерний квартал», выходные провести в кругу друзей и сожрать шаурму под липами. И за 1,5 месяца не нашлось времени и возможности поговорить с министром МИД.

При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А Клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.

Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
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При Порошенко даже IPhone Х вышел
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ты хошь сказать, что путлер всегда спрашивал порошенку куда и когда ему нападать?
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А чего рашистам гадать?
Где Муженко брал на себя командование - там и нападай смело! 2 недели и нет территории. Саур-Могила, ДАП, Дебаольцево. А Барыга ему звания за столь успешные сдачи и медальки... Порошенко про підсумки саміту Україна-ЄС: Сенсацій не сталося, в декларації не вказані "Азовські санкції" та питання "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6232 Тендем слаженной работы прослеживается четко, однако!
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Порох - политик.

А эта зеленая сопля двух слов связать не может, не говоря уже о том, чтобы принять решение.
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Пэтя,ты давай сухари суши .. Порошенко про підсумки саміту Україна-ЄС: Сенсацій не сталося, в декларації не вказані "Азовські санкції" та питання "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4599
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А вто такой Порошенко? Тот котроый всего лишь постал подпись под Ассоциацией с ЕС которую готовил Янукович?
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"Мы готовы помогать Украине, мы - государственники Источник: https://censor.net.ua/n3136415

А стране Рошении
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А стране Рошении/ вещает пропагандистка из страны путин-меркель-газ-вонючки.
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Ошибочка, это входит в обязанности президента, а не презедента...
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Что такое Северный поток-2?
Это когда кто-то в Украине верещит: "Очень подло и гнусно покупать рюський газ у Германии, который мы покупаем у Словакии!"
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Украина всегда добывала на нужды населения газ 100%. Это Ахметка должен бегать и искать по миру где ему газ купить подешевле! Согласитесь, что это уже по другому выглядит. Не Украина покупает, а частное лицо для своих заводов! Рынок.
А олигархи потому и олигархи, что народный газ 70-100$ продают своему же народу по 280$! Вот простая формула обогащения олигархов.
По поводу СП2, это не конец света. Потеря части транзита, не более, да и когда еще его достроят - вопрос.
Транзит Украине обеспечен надолго. Т.к. продажа газа - основной доход рашистов. Ну перекроют, ну не перезаключат они договора. Себе нанесут урон на сотни, а Украине на 3 млрд. Учитывая, что газом мы обеспечены своим, проблемы должны быть только у Ахметова.
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Запомнил, Вальцман - основу всех подлостей Зебила заложил ты.
Надеюсь, что когда к власти придут украинцы вместо кагала - вы будете сидеть в соседних камерах!
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Поки не виколупаїте з мізків кацапську брехню про вальцмана, в Україні ніколи не буде УКРАЇНСЬКОЇ влади
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кого интересует частное мнение какого то звычайного громадянына? петька расскажи лучше куда ты 350 кг. долларов спрятал
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Порох - это Президент. А сейчас клоун кривляется у власти.
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Уверуйте в Петра пока не позно и вам все простят зебилам!
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Государственник хренов😐 Кума своего заберай ,без юридического образования 😎
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говорять цю потвору вчора у хмельницькому морквою закидали))
як тiки воно хрюкати начало про немiнуче покращення якщо громада свинарчукам у друге повирить)
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Гетьмана сивачилого? Какой не благодарный народ
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паcипаки)
верный андрий полтава еле успел своей сракой прикрывать тело гетьмана))
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Как раз наоборот Шеколадная мразь это клоун, за пять лет нифига не сделано, где перезагрузка прокуратуры и судов. Все резонансные дела слиты , точнее проданы, устроил из УК прайс-лист , со стоимостью за оказание услуг,.....dd13 посмотри вокруг , а не только Гонапольского😁
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То ли дело при Пете Свинорыле! Азовские санкции вводились каждый день(нет)! И вопрос СП-2 подымали каждый раз перед обедом(нет)!
Не то, что при клятом клоуне и зрадныке... ой, постойте ка...
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Знаете, мне по-своему даже жалко зелекторат. Им ведь реально тяжело приходится - надо постоянно объяснять все факапы верховного зелебобы чьим-то кознями и подставами.
Выглядит на фото как наркоман - это подстава от фотографа.
Выглядит его жена, как будто прошла через недельный алкомарафон, - это подстава от оператора.
Если Зе не может связать двух слов и не отдупляет, где столица страны, в которую прилетел, - то спич писала агентура Порошенко.
МИД делает свое дело - саботаж Того-Кого-Нельзя-Называть.
Суды выносят приговоры в пользу Бени - козни Шоколадного Диавола.
В страну, в спешке роняя портки, сбегается вся ватная шваль, что боялась нос из-под шконки показать, - ну понятно, то все барыга барыгович виноват - не расстрелял.
В саму партию Слуги Народа стекаются конченные подонки - это все сговор олигархов, надо Гидранта спасать, он, видимо, не видит, что делается.
И вот реально, ведь если не брать в расчет, что за персонаж сам Зе, - это выглядело бы именно как чьи-то козни. Ведь не возможно же так косячить буквально везде и всюду!

https://youtu.be/l14DCDRL8co
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Ты лучше пожалей "педронавтов" и посочувствуй интеллектуальному уровню людей, верящих, что Петя действительно про-украинский политик, а не гнида, приведшая к про-российскому реваншу.
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Морской трибунал в Гамбурге сработал по "директивам Порошенко" - єто шедеврально!
Пишите исчо , Петро Олексіевич , смешно получается , как у Петросяна...
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Народ приехал посмотреть на дебил чика и покрошить его чубчик.
Какие нах итоги могут быть?
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С Порохом Україна була наче за кам"яним муром. З Членограєм не знаєш чого чекати вже завтра. Але зелене бид.о в екстазі бо їм пообіцяли шару і посадити Пороха.. Не отримають ні того ні іншого. Тупе продажне стадо. Де ви мля взялися на нашу голову..
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Судячи по деяким коментарям ,ще раз впевнився--наскільки ЗМІ і інтернет загажений фсбешною сволотою. Брехня на брехня, такі ж брехливі заяви, фейки,домисли,полуправда. Про тупих мовчу--їм подавай все майже безплатно і головне---попити, посміятись,щоб було прикольно,а інше (податки,закони-для лохів) Прихильникі азіатського міра --взагалі ніколи не вважали Україну своєю Батьківщиною, а ми українці просто хохли, але розум в них на рівні рязанської торговкі і азіатського лапотніка. Порошенко--зробив для України більше ніж всі разом президенти до нього. ,а головне не став перед фашистом путіним на коліна---тому і кинуто все на знищення його. Але Україна вистоїть,пережила зека--втікача і крадія,переживе і клоуна--недоучку.
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Все состоялось, деньги выделены, осталось их с умом потратить.
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Запад под Азовскими санкциями понимает твою личную аферу )))ты вор мальдивский возомнил себя самым хитрым и послал пацанов в руки агрессору !для тебя тварь жизни украинцев ничего не стоят!!
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"послал пацанов" .))) Чую тупу зелену мавпу. Навіть розмовляє як Вофка Членограй. А для наркоші жизні українців щось вартують? скільтки загинуло за останні 2 місяці?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко про підсумки саміту Україна-ЄС: Сенсацій не сталося, в декларації не вказані "Азовські санкції" та питання "Північного потоку-2"
 
 
 
 
 
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