 Зеленський: Ми рухаємося до стійкого припинення вогню на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що майбутнє неможливе без миру в Україні, і розповів про вчорашній візит разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Станицю Луганську.

"Шкода, що разом з нами там не були делегації деяких країн з Парламентської асамблеї Ради Європи. Впевнений, це було б їм дуже корисно. Тому, якщо у когось раптом виникнуть сумніви щодо продовження санкцій, всіх запрошую на Донбас – подивитися, скільки лиха нам принесла війна. І цю війну ми справді хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною "зброєю". Ця зброя – дипломатія", – підкреслив глава держави.

Зеленський позитивно оцінив те, що на вчорашній зустрічі європейські партнери підтвердили незмінність своєї позиції стосовно поведінки РФ. "Не думайте, що "санкції" – це моє улюблене слово. Моє улюблене слово "мир", – наголосив президент і додав, що всі запроваджені заходи спрямовані на єдину мету – повне виконання Мінських домовленостей і відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

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Глава держави зазначив, що у Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох боків і зараз очікується демонтаж бетонних конструкцій на окупованій території для початку відновлення мосту. "Вірю, що ми рухаємося до сталого припинення вогню. Розумію, що не так швидко, як хотілося б. Бо фактично ми рухаємося по мінному полю – в усіх сенсах цього слова", – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, попереду багато роботи для відновлення Донбасу. Президент України подякував Європейському Союзу за низку інфраструктурних проектів для покращення життя людей у регіоні, зокрема на окупованих територіях. Він також відзначив практичні проекти ЄС в українському Приазов’ї, яке продовжує страждати від економічної блокади Азовського моря.

"Усі ці питання ми обговоримо на інвестиційному форумі щодо відновлення інфраструктури Донбасу, який плануємо провести в Маріуполі у вересні. І на всіх закордонних зустрічах я запрошую на форум всіх інвесторів – і українських, і іноземних", – зазначив глава держави.

Президент Європейської ради Дональд Туск підтвердив, що ЄС і надалі неухильно підтримуватиме територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України і ніколи не визнає анексію Криму. За його словами, нещодавно ЄС одностайно продовжив економічні санкції проти Росії на шість місяців, і вони діятимуть, доки не будуть повністю виконані Мінські угоди.

"Європейська рада так само закликала Росію звільнити 24 затриманих військових моряків і забезпечити безперешкодний прохід в Азовському морі", – заявив Дональд Туск.

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Крім того, ЄС готовий і надалі підтримувати Мінські угоди включно з невизнанням видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій. Дональд Туск зазначив, що вчора відвідав Станицю Луганську, щоб на власні очі побачити ситуацію. "Абсолютно чітко зрозуміло, що Мінські угоди зараз як ніколи мають бути повністю виконані всіма сторонами. Росія має особливу відповідальність у цьому зв’язку", – підкреслив він.

ЄС також підтверджує підтримку дипломатичних зусиль у рамках Нормандського формату, ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи, щоб досягнути миру в Україні.

"Хотів би поновити свій заклик до Росії, щоб вони звільнили всіх українців, яких незаконно утримують на російській території та Кримському півострові", – наголосив Дональд Туск.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зауважив, що Володимир Зеленський розпочав свою президентську каденцію, коли Україна та ЄС мають найкращі відносини. "Наше партнерство – обопільна солідарність та дружба", – зауважив він, додавши, що саме тому ЄС підтримує Україну у відстоюванні її незалежності та територіальної цілісності.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в межах відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, попри відведення військ, продовжують служити поліція та Нацгвардія.