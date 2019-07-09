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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) саміт (232) Євросоюз (2552)

 Зеленський: Ми рухаємося до стійкого припинення вогню на Донбасі

На 21-му саміті Україна – Європейський Союз 8 липня у Києві було підбито підсумки відносин України та ЄС і обговорено плани й пріоритети на майбутнє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що майбутнє неможливе без миру в Україні, і розповів про вчорашній візит разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Станицю Луганську.

"Шкода, що разом з нами там не були делегації деяких країн з Парламентської асамблеї Ради Європи. Впевнений, це було б їм дуже корисно. Тому, якщо у когось раптом виникнуть сумніви щодо продовження санкцій, всіх запрошую на Донбас – подивитися, скільки лиха нам принесла війна. І цю війну ми справді хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною "зброєю". Ця зброя – дипломатія", – підкреслив глава держави.

Зеленський позитивно оцінив те, що на вчорашній зустрічі європейські партнери підтвердили незмінність своєї позиції стосовно поведінки РФ. "Не думайте, що "санкції" – це моє улюблене слово. Моє улюблене слово "мир", – наголосив президент і додав, що всі запроваджені заходи спрямовані на єдину мету – повне виконання Мінських домовленостей і відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті Україна-ЄС підписано документи про співпрацю, що передбачають понад EUR120 млн на різні напрямки

Глава держави зазначив, що у Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох боків і зараз очікується демонтаж бетонних конструкцій на окупованій території для початку відновлення мосту. "Вірю, що ми рухаємося до сталого припинення вогню. Розумію, що не так швидко, як хотілося б. Бо фактично ми рухаємося по мінному полю – в усіх сенсах цього слова", – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, попереду багато роботи для відновлення Донбасу. Президент України подякував Європейському Союзу за низку інфраструктурних проектів для покращення життя людей у регіоні, зокрема на окупованих територіях. Він також відзначив практичні проекти ЄС в українському Приазов’ї, яке продовжує страждати від економічної блокади Азовського моря.

"Усі ці питання ми обговоримо на інвестиційному форумі щодо відновлення інфраструктури Донбасу, який плануємо провести в Маріуполі у вересні. І на всіх закордонних зустрічах я запрошую на форум всіх інвесторів – і українських, і іноземних", – зазначив глава держави.

Президент Європейської ради Дональд Туск підтвердив, що ЄС і надалі неухильно підтримуватиме територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України і ніколи не визнає анексію Криму. За його словами, нещодавно ЄС одностайно продовжив економічні санкції проти Росії на шість місяців, і вони діятимуть, доки не будуть повністю виконані Мінські угоди.

"Європейська рада так само закликала Росію звільнити 24 затриманих військових моряків і забезпечити безперешкодний прохід в Азовському морі", – заявив Дональд Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на саміті ЄС: Скоро ми проситимемо у Євросоюзу не гроші, а екстрадицію топкорупціонерів-утікачів

Крім того, ЄС готовий і надалі підтримувати Мінські угоди включно з невизнанням видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій. Дональд Туск зазначив, що вчора відвідав Станицю Луганську, щоб на власні очі побачити ситуацію. "Абсолютно чітко зрозуміло, що Мінські угоди зараз як ніколи мають бути повністю виконані всіма сторонами. Росія має особливу відповідальність у цьому зв’язку", – підкреслив він.

ЄС також підтверджує підтримку дипломатичних зусиль у рамках Нормандського формату, ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи, щоб досягнути миру в Україні.

"Хотів би поновити свій заклик до Росії, щоб вони звільнили всіх українців, яких незаконно утримують на російській території та Кримському півострові", – наголосив Дональд Туск.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зауважив, що Володимир Зеленський розпочав свою президентську каденцію, коли Україна та ЄС мають найкращі відносини. "Наше партнерство – обопільна солідарність та дружба", – зауважив він, додавши, що саме тому ЄС підтримує Україну у відстоюванні її незалежності та територіальної цілісності.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в межах відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, попри відведення військ, продовжують служити поліція та Нацгвардія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136413
 
   
 Топ коментарі
 
За июнь одни из самые больших потери были вместе с ранеными если считать, а у этого - мы движимся к устойчивому перемирию! Чудны дела твои...
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Тепер дизентерія буде убалтувати 73% що вину виконують йх побажання.
Інще питання чи спроможуться вони.
Москлі як сріляли так і стріляють і будуть стріляти, бо їм це вигідно!!!!!!!!
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"Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе"

Дааа? А у штаба ООС совершенно иные факты. Идет планомерное наращивание обострения. Сегодняшняя же новость:
https://censor.net.ua/news/3136395/na_donbasse_uchastilis_sluchai_podryvov_lyudeyi_i_tehniki_vne_predelov_vedeniya_boevyh_deyistviyi_shtab

Кто-нибудь, проведите уже Зе ликбез!
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ну и ******
с хлебным не срослось
традиционно готовимся к школьному
ПУТИН - *****!
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вот вам и преследование добровольцев по Порошенко. А оказывается зеленая тля его переплюнула. Слова о поедете и посмотрите тоже у Петьки скоммуниздил.
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Розбудять його, чи ні? Де він бачив "устойчівоє прєкращєніє огня"? Його справді на передову возять? Чи сепари спеціально не стріляють там і тоді, де і коли воно з'являється? Починаю думати, що "аралчєнцамі" твердий наказ дали, щоб берегли Зєлю, як зіницю ока.
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Некоторые неуклонно движуться к устойчивому импичменту! в очередной раз напоминаю вам *******, что в конце августа 100 дней президентства вашего кумира. т.е. выходи зеля на трибуну и расскажи о своих досягненях, а их то и нету. и шо? и как? и зачем? второе- а шо было в Ужгороде? ломка или будун? все же кричали (включая маму с папой) что он ни, ни... ни капли ни сантиметра в рот.... а он оказываеться грешен.... ну и на фига нам это???
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Тепер дизентерія буде убалтувати 73% що вони виконують їх побажання.
Інше питання чи спроможуться вони.
Москалі як стріляли так і стріляють і будуть стріляти, бо їм це вигідно!!!!!!!!
Лише знищення військової техніки , живої військової сили може дати результат.

Москалі самі повинні просити миру.
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Вова, прости, но я не думал, что ты такой тупой. Последнее сообщение СМИ: за июнь было убито и ранено 86 наших солдатиков...…

Ты двигаешься к майдану, который вынесет тебя и твоих "умнейших" консультантов.

Клоун, уходи!
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К импичменту движется зелена шм аркля-это самый реальный движ.
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это правда. штейн идет вприпрыжку по дороге свиносоевого мыролюбца.
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе, которая как линия Горизонта, чем ближе к ней приближаешься, тем дальше она удаляется!
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Для начала нужно отправить под суд Потроха и всю порохоботскую банду, а потом посадить надолго
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порох не при владі. А зебуїн і його кодла - це таааке гівно, що якщо його не прибрати - втратимо деожаву.
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Ще проведи перемовини з дамбасюрами, визнай ті республіки і зніми всю відповідальність з росії.
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Так вот почему последние недели столько раненых в больницах. Это оказывается мы движемся к миру. Сказочный **********
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"Прекратить огонь" при желании можно за один день, ничего не уступив.
К чему там "двигаться" уже больше месяца?
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отобрать у наших пушки и танки и заменить автоматы на деревянные ?
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Воно бачило статистику з фронту? Такої кількості поранених не було вже декілька років. Може йому в інстаграм, або на фейсбук інформацію скинути. Бо воно ж їх читає частіше, ніж державні документи
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Шо клоун...никак кокс не попустит?
До сих пор в передозе?
Бл..дь ..идиот конченый..
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Кто мы? Это к какой стороны фронта такое движение?
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Может быть еще и Надо поговорить?

Вас хотят убить, а вы предлагаете это обсудить с убийцей.
Россия не видит Украину, как страну на карте Европы, а наш гарант хочет, об этом поговорить.
А ещё, он просит людей, которые воевали, потеряли семьи, близких, друзей, дома, квартиры, прежние мирные жизни не сжигать телеканалы коллаборационистов. Так, как это создаст какую-то там картинку.

Как на это смотреть, без фейспалма?
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из комментариев:

5 лет президенты США, Франции, премьер ВБ и канцлер Германии уговаривают полурослика угомонится. Санкций накидали под завязку. Оружия дали. Нам объяснили, что уговаривать смысла нету, надо воевать и защищаться, пока санкции сожгут экономику РФ.
И наш полурослик гордо хочет идти по тем же самым граблям, по которым ходил Порошенко в 2014 году, пытаясь решить всё дипломатическим путём.
И чё? Тут только один вариант - отправлять ватников домой в гробах. И посадить всех регионалов и медведчуковских, которые набрали смелости вернуться.
Эт вот с моей точки зрения.
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Шаурмятник, со своими инициативами, ты движешься в жопу.
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C тобой Ваван Ніагарський Україна рухається в мокшанську дупу..
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Сначала надо было добиться усиления санкций до такого уровня, чтобы кацапы сами убрались из Донбасса и Крыма, огонь бы сам и прекратился! После этого можно и мосты ремонтировать и разминировать территории.
А у тебя, Зеленский, все наоборот! Это все выглядит, как красная дорожка для наступления рашистов и сдачи интересов Украины!
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Зеленский - рука Коломойского. Коломойский высказал свою новую позицию по войне. Так что готовимся к капитуляции.
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Вова, ты или лопух или притворяешься им. Неужели ты думаешь что идя по плану предложенному Ху*лом ты сделаешь в Украине мир.
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здавати українські теритоторії і капітуляція це шлях до припинення вогню, це ж ппц. надіюсь цей клоун не досидить і року в своєму кріслі, а буде сидіти за державну зраду.
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это точно говорит главнокомандующий страны, воюющей с самым падлючим ворогом
или все же марионетка, читающая по бумажке... перед оболваненными зомби и ваткой ???
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Ах, Вова, Вова, твои бы слова да Б-гу в уши! Только каждый день у нас садятся вертолеты, а позавчера - самолет санавиации! ******* ты гнойный! (извините, читатели, трудно сдержаться, когда такое слышишь от плезидента).
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Воно іпануте? Воно взагалі в Украіні мешкає ?
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зраднык зраднык... скоро тотальная мобилизация и мы посмотрим сколько здесь зрадныкив. сами точно такие как он - скрываются за своей слабостью уходя от призыва. а он и не нужен, - Родину защищать долг. но в военкоматах нет очереди, и только на цензоре - зраднык, зраднык. на него ополчились будто это он запустил ракету.. на скотов из за поребрика жалуйтесь и проклинайте ***** который и отдает приказы, а не на своего президента у которого один путь который с одной стороны огорожен - зраднык, а с другой стороны кацапским вторжением. может Вас в мясорубку кинуть как порошенко добробаты под Иловайском?
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Це справа принципу. Вас скотів тупорилих 73% ось і розгрібайте лайно за своїм "президентом". Так, вас і кине як під Іловайськом - Хомчак, він же тепер НГШ?
І ще одно. Зебіли, верніться в реалії - не має у 24% зараз Президента!!! НЕ МАЄ! Він не наш, а ваш, ви і роз.буйтесь.
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Зеля крокодил гена обдолбленний ти о чем ?
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На самом деле ...вооот куда мы движемся.....
На днях в Калифорнии произошло самое мощное Землетрясение за последние 25 лет. Эпицентр толчков находился в пустынной зоне в 300 км от Лос-Анджелеса, но жители этого города и других поселений в окрестностях ощутили серьезную сейсмическую активность. Максимальная амплитуда землетрясения достигла 7,1 балла по шкале Рихтера, из-за чего губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение. Через несколько дней после этого, спутники сделали фотографию, на которой виден разлом на поверхности Земли. Сильнейшее землетрясение не только нанесло серьезный урон жилым зданиям и инфраструктуре городов, но и по сути изменило ландшафт местности. Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков, - в пустынной зоне, где когда-то была вода!!!. Кроме этого, трещина прошла через одно из калифорнийских шоссе, что парализовало движение по нему.

А теперь сравнивайте стр.88 манускрипта Войнича развернутая. Видите разломы на планете....и как в них УХОДИТ ВОДА? Точно так же маленькие зеленые идиоты сделали на Марсе.
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"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!"......
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У ЗЕ каждую неделю падает рейтинг на 5%
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Если бы Шоколадный остался на второй строк хуже точно не было бы.
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