 ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВККСУ.
"Комісія рекомендує Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ВККСУ розглядала питання щодо 25 суддів з Луганської, Донецької областей та Криму про внесення до ВРП подання з рекомендацією про звільнення з посади.
Водночас Комісія відклала розгляд питання щодо двох суддів. Однак щодо інших 23 суддів ВККС ухвалила рішення внести до ВРП подання з рекомендацією про звільнення у зв'язку з відмовою від кваліфоцінювання на відповідність займаній посаді.
Может все же квалификацинирование!
Зачем слова то коверкать?