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 Суспільство
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Все про:судова реформа (853) кваліфікація (55) Вища рада правосуддя (244) ВККСУ (315)

 ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей. СПИСОК

ВККС рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити з посад 23 суддів у зв'язку з їхньою відмовою від кваліфоцінювання на відповідність посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВККСУ.

"Комісія рекомендує Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ВККСУ розглядала питання щодо 25 суддів з Луганської, Донецької областей та Криму про внесення до ВРП подання з рекомендацією про звільнення з посади.

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Водночас Комісія відклала розгляд питання щодо двох суддів. Однак щодо інших 23 суддів ВККС ухвалила рішення внести до ВРП подання з рекомендацією про звільнення у зв'язку з відмовою від кваліфоцінювання на відповідність займаній посаді.

ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей 01
ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей 02
ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136411
 
 
 Топ коментарі
 
Да пусть работают. Всего то 5 лет прошло.
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В смысле уволить за отказ пройти квалифоценивание? Это судьи, которые остались в Крыму после аннексии, против них уголовные дела за госизмену. Какое нафиг квалифоценивание? И почему именно эти 23? Вот они там ржут, наверное.
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Да пусть работают. Всего то 5 лет прошло.
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А что, есть такое слово - квалифоценирование?
Может все же квалификацинирование!
Зачем слова то коверкать?
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А их еще как предателей еще не уволили?И они 5 лет получают ЗП и судят от имени Украины или уже от раши и лугандона но деньги получают в Украине?
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Нет, не должны получать. Против них уголовные дела за госизмену. Я вообще тоже не поняла, шо это было? Что там эта ВККСУ учудила. Типа, делают все постепенно, согласно букве закона? П.ц
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Понти це були- вельмишановні роблять вигляд патріотів
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Ні, типва псимархія, коли бандюки удають з себе владу, типово для пост-радянських країн.
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А в этом списке есть действующий председатель КС из Донецка?
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В смысле уволить за отказ пройти квалифоценивание? Это судьи, которые остались в Крыму после аннексии, против них уголовные дела за госизмену. Какое нафиг квалифоценивание? И почему именно эти 23? Вот они там ржут, наверное.
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Які там діла, то ж шановні люди. Коли у 2014-му добровольці привозили таких шановних людей до Київа то, саджали добровольців, а не шановних людей. Зрада для бариг не злочин.
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Хтось тут щось розповідав про фінансування тероризму? Тут сама держава роками фінансує окремих особливо важливих сєпарів в порушення всіх законів України. І бійтеся аби вони до суду не подали, а то щей компенсацію від держави виплатять.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей. СПИСОК
 
 
 
 
 
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