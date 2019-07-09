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 Особистий обшук та огляд мобільних телефонів: окупанти в Горлівці влаштували "тотальну перевірку" місцевих жителів, - ІС

Протягом останнього тижня окупанти в Горлівці влаштували тотальну перевірку місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні групи "Інформаційний спротив".

Так, за оперативними даними ІС, протягом останнього тижня окупаційна адміністрація поспіль кілька разів проводила "фільтраційно-загороджувальні" заходи в Горлівці та околицях із суцільною перевіркою документів, транспортних засобів і "тотальною перевіркою" окремих районів міста, аж до особистого обшуку, перевірки документів і мобільних пристроїв зв'язку в перехожих.

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Зазначається, що до заходів залучалися як сили і засоби місцевої "поліції", так і бойовики різних воєнізованих формувань на кшталт "військової комендатури".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136408
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб життя раєм не здавалось.
Личный обыск и проверка мобильных телефонов: оккупанты в Горловке устроили "тотальную проверку" местных жителей, - ИС - Цензор.НЕТ 8937
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Ищут айфоны, дабы коррупцию устранить. Личный обыск и досмотр мобильных телефонов: оккупанты в Горловке устроили "тотальную проверку" местных жителей, - ИС - Цензор.НЕТ 4210
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это понты, стращают население. население давно поняло,- вонючий русский мир. молодежь плюет на комендантский час и укорачивает его самостоятельно.
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Шукають тих хто звертався до Зеленського?
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это понты, стращают население. население давно поняло,- вонючий русский мир. молодежь плюет на комендантский час и укорачивает его самостоятельно.
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пока там народ согласен терпеть, будет терпеть
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Там майже нікого не лишилось,терпіти не всі бажають,тільки упороті.
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Новое- это хорошо забытое старое..
Национальная библиотека в Иерусалиме (Израиль) опубликовала секретные документы нацистов времен Второй мировой войны, добытые британскими ********* во время рейда «Клеймор»
Как сообщает израильское издание Haaretz, документы содержат подробную инструкцию для солдат Вермахта о том, как общаться и реагировать на оскорбления со стороны населения Норвегии во время захвата страны.
Инструкция была в виде предписаний и памятки для каждого солдата Верхмата, который принимал участие в Датско-норвежской операции.
В ней указывалось, что солдатам необходимо соблюдать спокойствие и не вступать в политические и религиозные дискуссии с норвежцами. В то же время, если речь идет об угрозе для войск или имущества армии, необходимо отвечать «по всей строгости, быть безжалостным и использовать самые суровые меры».
Если солдата оскорбляют по национальному признаку - за то, что он немец, нарушителя необходимо арестовать.
Если командиру или солдату говорят о поражении, он должен доложить в полицию безопасности (Гестапо).
Если девушка обидела или обделила вниманием, намекнув, что не будет говорить с немцем, то ее нужно арестовать или доложить в Гестапо.
В случае когда оскорбляется достоинство Германии, необходимо докладывать исключительно в Гестапо.
Если во время проповеди священник позволяет себе антинемецкие или освободительные высказывания, солдат Вермахта ведет себя сдержанно и докладывает в Гестапо.
Распоряжения для СМИ=
«Новости Германии и Италии должны публиковаться ежедневно и, по возможности, на первой полосе; при публикации любого вида отчета следует проявлять максимальную осторожность, чтобы в нем не было ничего, что могло бы каким-либо образом привести к волнениям среди населения; любые ссылки на прежние политические вопросы в Норвегии (вопрос о короле, партийной системе, профсоюзах и т. д.) запрещены; при публикации немецких новостей и новостей из стран, с которыми Германия воюет, предпочтение следует отдавать немецким новостям, и это распространяется и на типографику (верстка, заголовки, размер шрифта и т. д.)»
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Зафіксували в Горлівці косяк:
Дзвонив був Зорян,трубку взяв Шкіряк!
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Нам би тоже не помешало вату потрусить .
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"Слухи о моей смерти несколько преувеличены" (с)
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОсобистий обшук та огляд мобільних телефонів: окупанти в Горлівці влаштували "тотальну перевірку" місцевих жителів, - ІС
 
 
 
 
 
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