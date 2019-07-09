 Особистий обшук та огляд мобільних телефонів: окупанти в Горлівці влаштували "тотальну перевірку" місцевих жителів, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні групи "Інформаційний спротив".
Так, за оперативними даними ІС, протягом останнього тижня окупаційна адміністрація поспіль кілька разів проводила "фільтраційно-загороджувальні" заходи в Горлівці та околицях із суцільною перевіркою документів, транспортних засобів і "тотальною перевіркою" окремих районів міста, аж до особистого обшуку, перевірки документів і мобільних пристроїв зв'язку в перехожих.
Зазначається, що до заходів залучалися як сили і засоби місцевої "поліції", так і бойовики різних воєнізованих формувань на кшталт "військової комендатури".
Национальная библиотека в Иерусалиме (Израиль) опубликовала секретные документы нацистов времен Второй мировой войны, добытые британскими ********* во время рейда «Клеймор»
Как сообщает израильское издание Haaretz, документы содержат подробную инструкцию для солдат Вермахта о том, как общаться и реагировать на оскорбления со стороны населения Норвегии во время захвата страны.
Инструкция была в виде предписаний и памятки для каждого солдата Верхмата, который принимал участие в Датско-норвежской операции.
В ней указывалось, что солдатам необходимо соблюдать спокойствие и не вступать в политические и религиозные дискуссии с норвежцами. В то же время, если речь идет об угрозе для войск или имущества армии, необходимо отвечать «по всей строгости, быть безжалостным и использовать самые суровые меры».
Если солдата оскорбляют по национальному признаку - за то, что он немец, нарушителя необходимо арестовать.
Если командиру или солдату говорят о поражении, он должен доложить в полицию безопасности (Гестапо).
Если девушка обидела или обделила вниманием, намекнув, что не будет говорить с немцем, то ее нужно арестовать или доложить в Гестапо.
В случае когда оскорбляется достоинство Германии, необходимо докладывать исключительно в Гестапо.
Если во время проповеди священник позволяет себе антинемецкие или освободительные высказывания, солдат Вермахта ведет себя сдержанно и докладывает в Гестапо.
Распоряжения для СМИ=
«Новости Германии и Италии должны публиковаться ежедневно и, по возможности, на первой полосе; при публикации любого вида отчета следует проявлять максимальную осторожность, чтобы в нем не было ничего, что могло бы каким-либо образом привести к волнениям среди населения; любые ссылки на прежние политические вопросы в Норвегии (вопрос о короле, партийной системе, профсоюзах и т. д.) запрещены; при публикации немецких новостей и новостей из стран, с которыми Германия воюет, предпочтение следует отдавать немецким новостям, и это распространяется и на типографику (верстка, заголовки, размер шрифта и т. д.)»
Дзвонив був Зорян,трубку взяв Шкіряк!