 Особистий обшук та огляд мобільних телефонів: окупанти в Горлівці влаштували "тотальну перевірку" місцевих жителів, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні групи "Інформаційний спротив".

Так, за оперативними даними ІС, протягом останнього тижня окупаційна адміністрація поспіль кілька разів проводила "фільтраційно-загороджувальні" заходи в Горлівці та околицях із суцільною перевіркою документів, транспортних засобів і "тотальною перевіркою" окремих районів міста, аж до особистого обшуку, перевірки документів і мобільних пристроїв зв'язку в перехожих.

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Зазначається, що до заходів залучалися як сили і засоби місцевої "поліції", так і бойовики різних воєнізованих формувань на кшталт "військової комендатури".