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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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Все про:російська мова (88) Разумков Дмитро (85) Слуга народу (102)

 Розмовлятиму російською, поки в нас є окуповані території, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу та анексія Криму - щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від "утисків".

Про це Разумков сказав у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я казав і кажу, що поки в нас є окуповані території на Сході, поки в нас є анексований Крим, я під час ефірів використовуватиму російську мову - щоб ніхто не забажав приходити і мене тут "захищати". В мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською мовою", - розповів політик.

При цьому він зазначив, що державну мову треба, безумовно, захищати і розвивати, однак це на сьогодні не головна проблема суспільства.

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Разумков також висловив думку, що попередня влада "не тими методами" популяризувала українську мову, оскільки, на його погляд, вона вдавалася в цьому питанні до примусу.

"Я не впевнений, що українська мова є сьогодні головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то дійсно захищати державну мову треба, і розвивати державну мову треба, але не тими механізмами і пропозиціями, які використовували керівники попередньої команди. Якщо ми говоримо про популяризацію української мови, то треба було йти шляхом ( і про це неодноразово говорив президент Зеленський) створення умов, аби сьогодні українська використовувалася ширше. Цього не було зроблено, ми пішли шляхом нагая", - заявив лідер "Слуги народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136405
 
   
 Топ коментарі
 
Галіма відмазка керівника "Молодих регіонів"
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пока есть окупированые територии - а потом новую отмазку придумаю если понадобиться
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Отмазка туповата. Не находите? Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков - Цензор.НЕТ 1963
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Вова, с такими помогаями далеко не уедешь
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Це ще не помої, це гвардія Зєлі. А от понижче в його командос.
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Орлуша казав, що у нього якісь козацькі корені.
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Логичная мысля от Разумкова. ********* уже пытается говорить на "мове", правда, сливной бачок не приспособлен.
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Галіма відмазка керівника "Молодих регіонів"
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ну да ... если бы еще хорошо говорил по украински и делал такие заявления еще куда ни шло... а так оно дупля не отбивает
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Вчора слухав його на Слабоді слова. Говорить українською добре, але не хоче. Принципово. Як і всі риганали.
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пока есть окупированые територии - а потом новую отмазку придумаю если понадобиться
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Фідель Кастро у свій час пообіцяв поголити бороду, коли на Кубі побудують комунізм. Рига Разумком, точно рига і вата.
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сичас боты цензора начнут притеснять
агов! быстро все сюда , в очередь
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блин , консерва вскрывается и вскрывается...ДОКОЛЕ...
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Какая консерва ? Всем у кого есть мозг это было понятно с самого начала о чем писали неоднократно ещё до прихода этих подонков к власти
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До прихода к власти , не скажите, они скромничали... большей частью помалкивали в тряпочку... а ща хотят показать , какие они борзые храбрецы... Только ведь ущербное не може сванговать, шо власть не вечна, а значит своего пенделя схлопочет...
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Консерва сама выставила себя на всеобщее обозрение.
Ничего не боится и не стесняется.
Ему плевать на тезисы самого гаранта.
Он проводит свою политику, чувствует себя главным.
Не зря Наталка оговорилась- президента разумкова. Это чмо будет руководить радой.
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вот на каком вы сейчас написала?
де ваша Л- логика , л-логика
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Да, то он в лужу сделал...Ну, то шо у негот борзометр зашкалил и речи нет...
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З точки зору виборів, це прекрасна заява для проукраїнського електорату щоб побачити і підтвердити свої сумніви в тому, шо ці " слуги руцкава міра " будуть діяти проти українців і їх рідної мови !
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кем оккупированные? хунтой??
какой откровенный пацан )))))))))))))
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😂😂😂😂 А Ха Ха Ха Ха такое впечатление что это ДИЧЬ он из дурки вещает
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Шо вы от шлеперных рыгов хотели - там ляпа за ляпой...
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логика такая как в том одесском анекдоте "не надо меня "спасать"!"
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Чого тільки не вигадають клоуни, щоб українську мову не вчити. Оце зебіли навибирали.
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Чмо...
Будеш говорити російською для того щоб з'явились нові окуповані регіони.
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оккупант - хунта, а не рф... вы по разному понимаете термин ))))
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этот парень лидер партии слуга урода... и его таки поддерживают
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голосуя за слугу урода вы голосуете за русский язык
вперде, хохлы
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Побіль ше б таких відвертих заяв, шоб українці зрозуміли всю суть цих московських холуїв!
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гнида кацапська. скажи прямо . не володію державною.
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Йому немає місця в органах держ влади.
Росіска падлюка
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я уже давно заметил, что Разумкову сложно говорить по-украински.. вот,типа, нашел причину не говорить..Дима, не считай тут всех лохами, а просто чесно в этом признайся
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за что за это? если за Зеленского то таки да во втором туре.. и если он опять будет один на один с мародёром, то еще раз проголосую Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков - Цензор.НЕТ 8905
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з твоїми голосуваннями маєш шанс голосувати за губернатора західного федерального округу кацапстану.
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югозападного. западный в беларуси ))))))))))
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какая разница какие ты придумываешь отмазки? ФАКТ твоего соучастия не отменяется. ты соучастник слива украины с малороссию. и продолжай в то же духе
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Постать розумковського поряд з президентом багато чого говорить про нього самого, навіть голосно кричить - мт команда українофобів.
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А перша відмазка була, поки не оберуть депутатом, ось в вся послідовність московського агента з " молодих регіоналів" разумкова!
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Голосуй за щирых украинцев,Мертвечуков ,Свинарчуков,Бойко!
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А шо за щирих українців разумкова, коломойського і клоуна малороса!
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Партия Шалтай-Болтай.Дай Бог .чтобы получилось.У Мертвечука точно ничего не получит ся,потому что он никто, и звать его Никак будут после выборов.Политические лузеры .Надувают щёки и будут громко пукать,а не помогать народу.А Вот по мажоритарке,а это-50%, идёт полное лайно.Полное.Грановские,Розенблаты,Балоги и Кононенки.После выборов- мажоритарку убрать!Требовать выборы всех -раз в 2 года!!Чтобы не приходилось ждать 5лет или организовывать Майданы.
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Я уверен что они ничего не будут делать для популяризации украинского языка.
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за кого он нас принимает ? ПФИ... ведь известно, шо тока яй.а для прищепы созреют, заговоришь не только по-нашему , но и по-китайски.
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Опять разделяют Украину. А как же закон о едином госязыке для госслужащих? Идет оголтелая русификация и уничтожение украинского языка а значит Украинского Народа и это во время войны с россией. Разумков это российский коллаборант предатель.
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Можете заскрінити мої слова!

Справи йдуть до повстання і революції! Реваншисти піднімають голови і йдуть по тому ж сценарію шо і ростовський втікач!
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Попытки будут, но безуспешные.Очень много людей с идеологией :Не знаю как,но не так!!Или чем хуже,тем лучше!!.Украинцы и так разбрелись по свету.Зять организовывает производство в Золочеве Львовской.Некому работать .Старики-алкаши,молодые -тоже неудачники,потому что не смогли уехать на заработки за границу.Не с кого набрать спецов.А Как Львов будет голосовать?
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Нехай платить зарплату як в Польщі. Скинь контакти мені, я тобі нормальних людей підкину!

В мене якщо б вантажник - штабелер не отримував на руки 18 000 грн то б і я його зустрів десь у Варшаві чи Празі !
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Забыл свое обещание говорить на украинском как выберут в Раду? трепло
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Идея возвращения украинского языка в украинские города исключительно "лаской" - гнилая в принципе. Наглядный пример - Ирландия. Русский язык как более сильный просто вытеснит украинский.
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как лучше "КРЫШУЕМЫЙ" , а не более сильный
когда вы научитесь правильно подбирать слова
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Телевидение,радио,концерты за госчет -только на украинском будут.Мероприятия-только на украинском.В Донбассе в переходной период будет несколько по иному.Стоит задача присоединить Донбас.Силой -Пораженко 5 лет присоединял.А результат?Тысячи жизней лучших Украинцев.Поэтому присоединить мирно и переварить - задача очень трудная, Националистам -не по зубам.Их задача- Лгбт гонять ,как в орде, на камеры Кисель -ТВ.Нацики не могут решить вопрос профилактики ватников внутри Украины.Гепы ,Трухана .Во многих городах Украины ватники подняли головы и некому их утихомирить.
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Разумков сцыт нам в глаза и не краснеет, Пуйлу пох на: язык, мову, ему главное территории и влияние в мире.
Путин 100 причин найдет если ему будет надо.
Не надо смотреть на Пуйла, а делать то что считаем нужным для Украины.

Без мовы нет нации!!!

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исполняет. не хочет говорить по украински.
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Молодий регіонал підлизується до путіна... Після виборів ми ше не такі заяви і дії побачимо на угоду путіну від молодих регіонів разумкових !
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це типу: поки ти не перестанеш гадити, я буду гадити. а взагалі то ********* цим "не теми методами". а якими, с у к а , чого не пропонуєш своїх методів? немає?
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дебилушка. умные люди заставят его говорить на украинским языке, затаскают по судам как половую тряпку
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это он вас затаскает - у него крыша: путин
и не только по судам, но и по тюрьмам ))))
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в однм интервью это рыгионыш малорос и украинофоб публично сказал что заговорит на украинском когда станет ДЕПУТАТОМ он стал им и он тупо соврал- вроде метит на спикера где просто обязан говорить на украинском но в команде Зе на законы плюют тупая отмазка кому ты чешеш и в душе эта тварь думает что Крым вряд ли скоро станет нашим поэтому на украинский не перейдет никогда-Ми вже навчили майже всю російську розвідку, їх шпигунів, провокаторів і агентів впливу в медіа просторі, щирої української мови. Завертати нам голову пропагандою Геббельса з імперії зла на мові окупанта, цей трюк у нас вже не проходить.P.S.-Так руський мир только таких и защищает, таких вот своих что на русском разговаривают.
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А як відносно Закону про мову, здебіл звичайний?
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шо характерно - зеклоуноботи на цій тесі випали в осадок.
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Культура и язык это главное!!! Пока жив украинский язык есть Украина. Посмотрите на Беларусь. Там госслужащие не говорят по белорусски. Там в случае войны с россией и войны как таковой не будет. Там почти все перейдут на сторону врага. А все потому что Белорусский народ погиб, потому что для них белорусский язык не главное.
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А ми доМбасяни із образи на мишебратів перейшли на українську.
Разумков, у вас немає болючих точок дотику з окупантами, тому вам всеодно. Або це навмисний тролінг українського суспільства. Ви ж не скажете, що не здатні вивчити українську.
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да москальский ***** он....
Не о чем и говорить..
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Для того, щоб мене ніхто не прийшов "захищати", я перейшов з російської на українську. Хтось з нас двох або дурко, або бреше
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Чомусь мені здається, що Разумков не бажає ототожнюватися з Азаровим)))
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для Бутусова це новина ? ЗІК 2 квітня :«Поки є у нас російська агресія, поки у нас є бажання російської держави захищати російськомовне населення, то під час ефірів я використовую виключно російську мову. Тому що я вважаю, що не треба приїздити на танках, приходити з кулеметами, автоматами та "зеленими чоловіками" та захищати мене як російськомовне населення"
Немає сенсації-він не депутат,не чиновник.Той же виступ на Зік: " Я запевняю, якщо стану народним депутатом України або держчиновником, то у публічному просторі буду спілкуватися виключно українською мовою».(а він справді добре володіє українською,це розумний ворог). https://zik.ua/news/2019/04/10/polittehnolog_zelenskogo_razumkov_vidmovyvsya_govoryty_ukrainskoyu_v_efiri_1549203
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозмовлятиму російською, поки в нас є окуповані території, - Разумков
 
 
 
 
 
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