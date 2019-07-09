 Розмовлятиму російською, поки в нас є окуповані території, - Разумков

Про це Разумков сказав у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я казав і кажу, що поки в нас є окуповані території на Сході, поки в нас є анексований Крим, я під час ефірів використовуватиму російську мову - щоб ніхто не забажав приходити і мене тут "захищати". В мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською мовою", - розповів політик.
При цьому він зазначив, що державну мову треба, безумовно, захищати і розвивати, однак це на сьогодні не головна проблема суспільства.
Разумков також висловив думку, що попередня влада "не тими методами" популяризувала українську мову, оскільки, на його погляд, вона вдавалася в цьому питанні до примусу.
"Я не впевнений, що українська мова є сьогодні головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то дійсно захищати державну мову треба, і розвивати державну мову треба, але не тими механізмами і пропозиціями, які використовували керівники попередньої команди. Якщо ми говоримо про популяризацію української мови, то треба було йти шляхом ( і про це неодноразово говорив президент Зеленський) створення умов, аби сьогодні українська використовувалася ширше. Цього не було зроблено, ми пішли шляхом нагая", - заявив лідер "Слуги народу".
агов! быстро все сюда , в очередь
Ничего не боится и не стесняется.
Ему плевать на тезисы самого гаранта.
Он проводит свою политику, чувствует себя главным.
Не зря Наталка оговорилась- президента разумкова. Это чмо будет руководить радой.
де ваша Л- логика , л-логика
какой откровенный пацан )))))))))))))
Будеш говорити російською для того щоб з'явились нові окуповані регіони.
вперде, хохлы
Росіска падлюка
Справи йдуть до повстання і революції! Реваншисти піднімають голови і йдуть по тому ж сценарію шо і ростовський втікач!
В мене якщо б вантажник - штабелер не отримував на руки 18 000 грн то б і я його зустрів десь у Варшаві чи Празі !
когда вы научитесь правильно подбирать слова
Путин 100 причин найдет если ему будет надо.
Не надо смотреть на Пуйла, а делать то что считаем нужным для Украины.
Без мовы нет нации!!!
и не только по судам, но и по тюрьмам ))))
Разумков, у вас немає болючих точок дотику з окупантами, тому вам всеодно. Або це навмисний тролінг українського суспільства. Ви ж не скажете, що не здатні вивчити українську.
Не о чем и говорить..
Немає сенсації-він не депутат,не чиновник.Той же виступ на Зік: " Я запевняю, якщо стану народним депутатом України або держчиновником, то у публічному просторі буду спілкуватися виключно українською мовою».(а він справді добре володіє українською,це розумний ворог). https://zik.ua/news/2019/04/10/polittehnolog_zelenskogo_razumkov_vidmovyvsya_govoryty_ukrainskoyu_v_efiri_1549203