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 За кордоном
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Все про:Велика Британія (1015) Трамп (1871)

 Трамп відмовився співпрацювати з послом Великої Британії Дерроком

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається спілкуватися з послом Великої Британії Кімом Дерроком. За словами американського президента, в США посла не люблять.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у Twitter.

"Я не знаю посла, але в США його не люблять і не думають про нього добре. Ми більше не матимемо з ним справу".

Трамп також додав, що він критично ставиться до політики Великої Британії і прем'єр-міністра країни Терези Мей через її позицію щодо Brexit. Водночас Трамп висловив сподівання стосовно нового прем'єр-міністра Великої Британії і згадав свою нещодавню зустріч із Королівською родиною.

Різка критика Трампа на адресу посла пролунала після того, як ЗМІ оприлюднили листування посла Британії в США сера Кіма Деррока на адресу МЗС, де він називає Трампа "некомпетентним" і "небезпечним", вважаючи, що його кар'єра може закінчитися "ганьбою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136402
 
 
 Топ коментарі
 
где он называет Трампа "некомпетентным" и "небезопасным", полагая, что его карьера может закончиться "позором".

Всё верно, единственно что ещё надо было указать что он подкацапник и латентный подхуйловник для полноты картины. Искренне желаю рыжему поражения на выборах.
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Не пиши бред - Королева никогда никого не назначает!
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человек называющий куйла классным парнем, не может быть человеком
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где он называет Трампа "некомпетентным" и "небезопасным", полагая, что его карьера может закончиться "позором".

Всё верно, единственно что ещё надо было указать что он подкацапник и латентный ************ для полноты картины. Искренне желаю рыжему поражения на выборах.
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Не нравится Дональд Фредович?
Тогда будет Рудольф Вильямсович.
Рудольф Вильямсович Джулиани человек суровый...
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Цікава вибірковість - з Кім Чен Ином, якому США ворог ми говорити хочемо, а Британія не така.
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Британська королева дуже підла та лицемірна. Спочатку робила вигляд що вона прихильна до американців на зустрічі з Трампом, а потім призначила послом в США хама-невігласа.
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Не пиши бред - Королева никогда никого не назначает!
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ну, если честно, то Королева технически назначает всех, будь то премьер Канады или Австралии, это нужно просто знать) все, кто ниже - с условного её одобрения. Монархия - она такая )
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человек называющий куйла классным парнем, не может быть человеком
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у дональд дака крыша скоро совсем съедет
говорят это у него наследственное, так-то здоровый олень
а мозги слабое место
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цікаво.. Трампа теж багато хто не любить, але ж якось витримують.. Трамп отказался сотрудничать с послом Великобритании Дэрроком - Цензор.НЕТ 904
старечий маразм в рижого
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а со свЫном и с ****** он встречается. очень странная избирательность.
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Карьера Трампа закончится позором, и государственную пенсию ему не дадут! Трамп відмовився співпрацювати з послом Великої Британії Дерроком - Цензор.НЕТ 364
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп відмовився співпрацювати з послом Великої Британії Дерроком
 
 
 
 
 
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