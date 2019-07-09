 Трамп відмовився співпрацювати з послом Великої Британії Дерроком

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у Twitter.

"Я не знаю посла, але в США його не люблять і не думають про нього добре. Ми більше не матимемо з ним справу".

Трамп також додав, що він критично ставиться до політики Великої Британії і прем'єр-міністра країни Терези Мей через її позицію щодо Brexit. Водночас Трамп висловив сподівання стосовно нового прем'єр-міністра Великої Британії і згадав свою нещодавню зустріч із Королівською родиною.

Різка критика Трампа на адресу посла пролунала після того, як ЗМІ оприлюднили листування посла Британії в США сера Кіма Деррока на адресу МЗС, де він називає Трампа "некомпетентним" і "небезпечним", вважаючи, що його кар'єра може закінчитися "ганьбою".

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