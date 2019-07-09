 Трамп відмовився співпрацювати з послом Великої Британії Дерроком

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у Twitter.
"Я не знаю посла, але в США його не люблять і не думають про нього добре. Ми більше не матимемо з ним справу".
Трамп також додав, що він критично ставиться до політики Великої Британії і прем'єр-міністра країни Терези Мей через її позицію щодо Brexit. Водночас Трамп висловив сподівання стосовно нового прем'єр-міністра Великої Британії і згадав свою нещодавню зустріч із Королівською родиною.
Різка критика Трампа на адресу посла пролунала після того, як ЗМІ оприлюднили листування посла Британії в США сера Кіма Деррока на адресу МЗС, де він називає Трампа "некомпетентним" і "небезпечним", вважаючи, що його кар'єра може закінчитися "ганьбою".
Всё верно, единственно что ещё надо было указать что он подкацапник и латентный ************ для полноты картины. Искренне желаю рыжему поражения на выборах.
Тогда будет Рудольф Вильямсович.
Рудольф Вильямсович Джулиани человек суровый...
говорят это у него наследственное, так-то здоровый олень
а мозги слабое место
старечий маразм в рижого