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Все про:Зеленський (1986) пенсія (516) Донбас (12434)

 Зеленський запропонував Кабміну збільшити термін перебування пенсіонерів-переселенців на окупованих територіях із 2 місяців до 1 року

Під час пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві він нагадав, що зараз пенсіонерам-переселенцям дозволено перебувати на окупованій території України не більше 59 днів поспіль. Інакше в них виникнуть проблеми з отриманням пенсії.

Президент запропонував збільшити термін із 59 днів до 1 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбаса.

"Давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в 1 рік. Хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас не буде цієї війни", - наголосив Зеленський.

Також Зеленський запропонував спростити процедуру провезення товарів через лінію зіткнення на непідконтрольну територію Донбасу.

"Тут у нас дуже проста пропозиція: потрібно, щоб у нас був перелік продуктів, які не можна провозити, а не навпаки", - сказав глава держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136401
 
 
 Топ коментарі
 
Надо сократить этот срок до трех дней
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Зеленский предложил Кабмину увеличить срок пребывания пенсинеров-переселенцев на оккупированных территориях с 2 месяцев до 1 года - Цензор.НЕТ 3876 процесс пошел. Плохой Порошенко заставлял пенсов ездить в Украину.
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а вобще это жопа. Укрепление окупации идет полным ходом.
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Он что, не понимает, что в течение года этотпенсионер три раза умереть может. А пенсию его будут получать какие-нибудь уроды.
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Что ты верзеш? Как какой нибудь урод сможет получить пенсию за умершего пенсионера? Может наоборот, так каждых два месяца получал, а так год, может и не дожить и не получить свою пенсию за целый год.
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Ви уважно читали? Раніше ці пенси-переселенці мали жити тут і їздити туди до родичів не більше, ніж на 59 днів. Інакше пенсію вже не нараховували, тобто грубо кажучи вони кожні 2 місяці мали особисто з"являтися у відповідні служби. А зе хоче цей термін збільшити до року.
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Клоун явно працює на пенсіонерів ОРДЛО, які будуть за нього голосувати
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Та шо ты мелочишься, Зебил!
Даешь федерализацию, первый русский язык и ваЗЕлин в попу.
Страну переименовать в Нью-Израиль.
И реши - что делать с украинцами - сильно мешают...
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Очень миленько, те пенсионеры получают пенсии от рашки и теперь будут без проблем получать украинские... Так нахрена им деоккупация? Кто захочет терять деньги? Мало того, и пенсы с соседних территорий захотят того же и будут орать "...введи!!!", 90% пенсионеров получают мизерные пенсии и от ещё одной не откажутся.
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ПРОСНИСЬ БО ТЫ СЕРЕШЬ. 😂😅😂
МИНИМУМ ТРИ ГОДА, А МНОГИЕ УЖЕ И БОЛЬШЕ ТАМ ТАК И ДЕЛАЮТ. И ЭТО БЛАГОДАРЯ петрушке И ЕГО ЗАБОТАМ О ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРАХ. 😂😅😂
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Вот деб...л!Это горе хоть поинтересовалось,почему сделали два месяца,остолоп зеленый!Потому,что в 2015году появились "мертвые" души,а именно.Там умирал пенсионер,проверить это не возможно,от слова НИКАК,и его пенсии получали родственники.Информации о смерти человекк нет,идентификации нет,значит пенсионный обязян платить,а кто снимает - пофигу,карточка есть карточка.Слышите ЗЕБИЛЫ!ВЫ,остолопы, будете платить пенсии ПОКОЙНИКАМ.Мало того,что содержим семьи БОЕВИКОВ,так давайте еще и покойников возьмем на содержание.Это предложение ВАЗА говорит о его ПОЛНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ.А,чему удивляться?После того как оно требовало уволить человека находящегося на больничном,уже ничему не удивляюсь.Осталось 11дней.Так,что ЗЕбилы ДУМАЙ- ТЕ!Пока не поздно.Еще можно все исправить.
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іди в сраку, сепараст штопаний.. и, это, бросай курить всякую дурь
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ну тогда и пенсию выплачивать один раз в год.
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Господин Президент, нельзя увеличивать разрешенный срок пребывания в ОРДЛО для пенсионеров-"переселенцев" аж до года!!! По двум причинам. Первая - люди умирают, а их пенсии получает кто угодно, даже боевики. Второе - там пенсионеры получают пенсии от рашки и теперь будут без проблем получать украинские... Так зачем, спрашивается, им деоккупация? Кто захочет терять деньги? Мало того, и пенсионеры соседних территорий захотят того же и будут орать "...введи!!!", потому что 90% украинских пенсионеров получают мизерные пенсии, на которые даже выжить ( не жить, жизнью это нищенское существование не назовешь) очень сложно, и от ещё одной не откажутся.
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Всім пенсам - однакова, дежавна мінімальна соцвиплата. Крапка. Це буде справедливо. Бо є крєндєля, що сидять на бюджеті по 50 років нічого не роблять, щоб отримати вислугу. Це треба припиняти.

Місцева влада може доплачувати своїм, якщо захоче.
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Разрешить им вовозить в ОРДЛО все! Кроме товаров военного назначения, оттуда не давать ничего ввозить к нам. И таким образом выводить оттуда путинские деньги.
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Совсем у клоуна крыша "поехала"..... Сдает Украину, шаг за шагом сдает.....
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Пенсию должны получать только те пенсы, кто переехал с оккупированных территорий на постоянку! Те, кто там остался - проблемы оккупанта, а не Украины!
Почему происходит финансирование терроризма до сих пор?!
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Прикольно в тайтлі до цієї статті в російськомовній версії (якщо курсор на ярлик навести) написано "пенисонерьі-переселенцьі". По Фрейду?
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Вова иди нах. Финансирование терроризма ето серьезная статья.
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Почав її не вовчик, вовчик продовжує, тому посилати разом з вовчиком треба і петрика.
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Петрика уже послали. Походу скоро придется и Вовчика туда посылать
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Может он из своих сотен миллионов $ в офшорах платить будет?! Одних % хватит шобвсех пенсов ордило кормить.
Снова за счет пенсионеров с 1 пенсией будет год кормить тех у кого их 2! Какая деокупация?!
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"Зеленский предложил Кабмину увеличить срок пребывания пенсинеров-переселенцев на оккупированных территориях с 2 месяцев до 1 года" - сейчас пенсионер живёт тут и может на два месяца поехать туда. Зеленский хочет обеспечить пенсиями всех пенсионеров живущих там, которые кричали "Путин введи !!!". Раз в год они будут приезжать сюда на один день за второй пенсией.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗеленський запропонував Кабміну збільшити термін перебування пенсіонерів-переселенців на окупованих територіях із 2 місяців до 1 року
 
 
 
 
 
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