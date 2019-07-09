 Зеленський запропонував Кабміну збільшити термін перебування пенсіонерів-переселенців на окупованих територіях із 2 місяців до 1 року

Президент запропонував збільшити термін із 59 днів до 1 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбаса.
"Давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в 1 рік. Хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас не буде цієї війни", - наголосив Зеленський.
Також Зеленський запропонував спростити процедуру провезення товарів через лінію зіткнення на непідконтрольну територію Донбасу.
"Тут у нас дуже проста пропозиція: потрібно, щоб у нас був перелік продуктів, які не можна провозити, а не навпаки", - сказав глава держави.
Даешь федерализацию, первый русский язык и ваЗЕлин в попу.
Страну переименовать в Нью-Израиль.
И реши - что делать с украинцами - сильно мешают...
МИНИМУМ ТРИ ГОДА, А МНОГИЕ УЖЕ И БОЛЬШЕ ТАМ ТАК И ДЕЛАЮТ. И ЭТО БЛАГОДАРЯ петрушке И ЕГО ЗАБОТАМ О ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРАХ. 😂😅😂
Місцева влада може доплачувати своїм, якщо захоче.
Почему происходит финансирование терроризма до сих пор?!
Снова за счет пенсионеров с 1 пенсией будет год кормить тех у кого их 2! Какая деокупация?!