 Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів

Документ є частиною затвердженої парламентаріями Люксембурзької декларації, її опублікували на сайті ПА ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Декларацію підтримали 94 голосами, проти голосувало 11 членів асамблеї за 11 тих, хто утримався, повідомили у пресслужбі ПА ОБСЄ.
У тексті резолюції йдеться, що Парламентська асамблея ОБСЄ "знову засуджує тривалу незаконну окупацію і спробу анексії Криму Російською Федерацією та настійно закликає Російську Федерацію скасувати їх, вивести російські окупаційні сили із Криму і повернути його під контроль уряду України".
Окрім того, у документі засуджують "щораз більшу мілітаризацію Російською Федерацією Азовського моря, Керченської протоки і Чорного моря", "неспровокований акт збройної агресії і невиправдане невідповідне застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських суден та членів їхніх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року".
ОБСЕ абсолютно бесполезная организация.
Пускает пузыри лишь с одной целью, чтобы финансировали.
Есть вещи, от которых просто офигиваешь( извините) или ... звереешь
Тут - два в одном(
как Израиль, уже давно не было бы. Если бы Украина , не слушала ЕС, и в начале приняла
радикальные меры то погасила пламя, не дожидаясь его возгорания. Харьков и Одесса реальный пример.Уничтожив несколько сотен "ватников", мы мог-ли изменить ход событий.
разбежались бы депутаты - тишь и гладь
логично?
Когда будет де-милитаризации?