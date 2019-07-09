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 Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів

8 липня в Люксембурзі Парламентська асамблеї (ПА) ОБСЄ ухвалила резолюцію "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного та Азовського морів".

Документ є частиною затвердженої парламентаріями Люксембурзької декларації, її опублікували на сайті ПА ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Декларацію підтримали 94 голосами, проти голосувало 11 членів асамблеї за 11 тих, хто утримався, повідомили у пресслужбі ПА ОБСЄ.

У тексті резолюції йдеться, що Парламентська асамблея ОБСЄ "знову засуджує тривалу незаконну окупацію і спробу анексії Криму Російською Федерацією та настійно закликає Російську Федерацію скасувати їх, вивести російські окупаційні сили із Криму і повернути його під контроль уряду України".

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Окрім того, у документі засуджують "щораз більшу мілітаризацію Російською Федерацією Азовського моря, Керченської протоки і Чорного моря", "неспровокований акт збройної агресії і невиправдане невідповідне застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських суден та членів їхніх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З МКС неозброєним оком я бачила, як розривалися бомби на Донбасі. Вони летіли з боку ЗСУ. Гинули жінки, старенькі та діти", - російська космонавтка Сєрова на засіданні ПА ОБСЄ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136400
 
   
 Топ коментарі
 
Какая это резолюция, по счету? Тясячепервая?
ОБСЕ абсолютно бесполезная организация.
Пускает пузыри лишь с одной целью, чтобы финансировали.
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Ну, все, кацапи почервоніють від сорому і швиденько заберуться з Криму, Чорного і Азовського морів. Можна спокійно відводити війська за Дніпро і розбирати бетонні укріплення.
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В Израиле говорят о том, что если бы они слушали Европу, ООН, ОБСЕ, то такой страны,
как Израиль, уже давно не было бы. Если бы Украина , не слушала ЕС, и в начале приняла
радикальные меры то погасила пламя, не дожидаясь его возгорания. Харьков и Одесса реальный пример.Уничтожив несколько сотен "ватников", мы мог-ли изменить ход событий.
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Какая это резолюция, по счету? Тясячепервая?
ОБСЕ абсолютно бесполезная организация.
Пускает пузыри лишь с одной целью, чтобы финансировали.
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Ну, все, кацапи почервоніють від сорому і швиденько заберуться з Криму, Чорного і Азовського морів. Можна спокійно відводити війська за Дніпро і розбирати бетонні укріплення.
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мама родная!!столько напринимали!!что аж слеза навернулась!!(а конкретики как всегда никакой!!) Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 8460 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 909 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 101
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Хочется съязвить.., но нет культурных слов.
Есть вещи, от которых просто офигиваешь( извините) или ... звереешь
Тут - два в одном(
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Это из серии, как говорила моя бабушка :" Где они были, когда куры дохли?" Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 3481
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Бухари тоже принимают по утрам с похмела. Но им от этого как-то полегше, чем у какой-то парламентской ассамблеи.
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резолюция была то хоть на мягкой бумаге? мож хоть какая польза...
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В Израиле говорят о том, что если бы они слушали Европу, ООН, ОБСЕ, то такой страны,
как Израиль, уже давно не было бы. Если бы Украина , не слушала ЕС, и в начале приняла
радикальные меры то погасила пламя, не дожидаясь его возгорания. Харьков и Одесса реальный пример.Уничтожив несколько сотен "ватников", мы мог-ли изменить ход событий.
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Подивимось, що буде далі, яка користь від неї...
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профинансировали и получили
разбежались бы депутаты - тишь и гладь
логично?
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Резолюция о милмтаризации.
Когда будет де-милитаризации?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПарламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів
 
 
 
 
 
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