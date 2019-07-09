 Зеленський поскаржився на клонів партії "Слуга народу" і закликав виборців бути уважними

Про це він сказав на брифінгу в понеділок після саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент прокоментував ситуацію з кандидатами в народні депутати, які використовують назви організацій, схожі або співзвучні з партією "Слуга народу" на виборах Ради.
"Я розумію, для чого це робиться. Дуже багато копій партії "Слуга народу", дуже багато такого в мажоритарних округах. Знаю, що партія зверталася до суду і ЦВК, але рішення жодного немає", - сказав він.
Зеленський зазначив, що не впливатиме на ЦВК і суди в цьому питанні, але дуже хотів би, щоб люди, коли обиратимуть ту чи іншу партію, особливо уважно поставилися до цього питання.
- У кінці вашого сюжету, який закінчується арештом «недоторканної особи», написано «далі буде», планували продовження?
- Так, другу книгу планував назвати «Сходження», де головний герой мав відсидіти у в'язниці. А вже у третій - «Служіння» народу» - «білим і пухнастим» йти до парламенту і вершити долю країни
(с)
Они шо и мысли у него из головы украли? Продолжение он так и не написал
Жизнь написала(((
А от всех нас зависит, что будет дописывать жизнь
Так "коземанде" (С) нужно "слуг народа" сертифицировать: и деньги, и гарантия.
И объяснить ЗЕбилам, чтобы те требовали от кандидата гарантию не отходя от
кассыизбирательной урны.
😁
клонаКЛОУНА...….."