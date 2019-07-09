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 Події
  2018  58
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Все про:Зеленський (1986) клони (2) Слуга народу (102)

 Зеленський поскаржився на клонів партії "Слуга народу" і закликав виборців бути уважними

Президент Володимир Зеленський порадив виборцям бути більш уважними, щоб не проголосувати на парламентських виборах за кандидата-клона, який видає себе за висуванця від партії "Слуга народу".

Про це він сказав на брифінгу в понеділок після саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент прокоментував ситуацію з кандидатами в народні депутати, які використовують назви організацій, схожі або співзвучні з партією "Слуга народу" на виборах Ради.

"Я розумію, для чого це робиться. Дуже багато копій партії "Слуга народу", дуже багато такого в мажоритарних округах. Знаю, що партія зверталася до суду і ЦВК, але рішення жодного немає", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не впливатиме на ЦВК і суди в цьому питанні, але дуже хотів би, щоб люди, коли обиратимуть ту чи іншу партію, особливо уважно поставилися до цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136397
 
   
 Топ коментарі
 
Клон Голобородько предупреждает доверчивых граждан не голосовать за клонов.
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Создатели популярного сериала "позаимствовали" сюжет своей картины из одноименной книги украинского писателя. Обличительный пост на своей странице в Facebook сделала журналистка Наталья Григорович. Она описала сюжет книги писателя Василия Рудика "Слуга народа" и заявила, что он очень похож на действие, которое происходит в сериале, где главную роль сыграл шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает "Диалог.UA". Книгу Рудик выдал еще в 2001 году. Главного героя повести зовут Милян Безродько, который является сельским сыном, колхозной карьерой и тягой к власти. По словам Григорович, история из книги идентична телесериалу, снятому студией "Квартал-95" на деньги олигарха Коломойского.
Зеленский пожаловался на клонов партии "Слуга народа" и призвал избирателей быть внимательными - Цензор.НЕТ 4006
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Клон Голобородько предупреждает доверчивых граждан не голосовать за клонов.
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Уточнення: чесний Голобородько попереджає, що Зєля - його нечесний клон.
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Мы все теперь президенты и слуги народа. Не надо Володя. Они такие же.
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Зеленка же сплагиатил фразу Слуга Народа у Сталина
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Создатели популярного сериала "позаимствовали" сюжет своей картины из одноименной книги украинского писателя. Обличительный пост на своей странице в Facebook сделала журналистка Наталья Григорович. Она описала сюжет книги писателя Василия Рудика "Слуга народа" и заявила, что он очень похож на действие, которое происходит в сериале, где главную роль сыграл шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает "Диалог.UA". Книгу Рудик выдал еще в 2001 году. Главного героя повести зовут Милян Безродько, который является сельским сыном, колхозной карьерой и тягой к власти. По словам Григорович, история из книги идентична телесериалу, снятому студией "Квартал-95" на деньги олигарха Коломойского.
Зеленский пожаловался на клонов партии "Слуга народа" и призвал избирателей быть внимательными - Цензор.НЕТ 4006
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Сам этот Рудик в интервью:

- У кінці вашого сюжету, який закінчується арештом «недоторканної особи», написано «далі буде», планували продовження?

- Так, другу книгу планував назвати «Сходження», де головний герой мав відсидіти у в'язниці. А вже у третій - «Служіння» народу» - «білим і пухнастим» йти до парламенту і вершити долю країни

(с)

Они шо и мысли у него из головы украли? Продолжение он так и не написал
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И еще допишет.
А от всех нас зависит, что будет дописывать жизнь
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Засуньте этот фейк Порошенко в дупу
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Ну як можна на день очка сплутати роги слуг народу з чимось іншим. Якась не та символіка. Ще б запитати, що іще там за нею криється. Може якісь особливі ритуали, клятви на крові, чи жертвоприношення.
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А откуда эта хрень свалилась? Я- о клонах. Чьё это ноу-хау? Кто аффтар? Я как-то мимо Тимошенко-тётя/Тимошенко-дядя проскочил, не придал значения. Оказалось- зря! Пошел тираж! Да так успешно... Так кто аффтар, можэ кто знает, поделитесь.
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Не соглашусь! Не упомню я, чтобы вот так- массовый вброс, который, как оказывается, если оценить обращение Зеленского- может сыграть серьёзную роль, в выборном процессе!
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Вы таки настаиваете. Ладно, назовите кого-то известного, из ранних выборов. Чес слово- я не упомню.
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У вас барыга на этих президентских выборах первый раз запустил клона Ю.Тимошенко юрца.
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"У вас"?Откуда вешаешь,кац,с мокшандии или с лугандона?
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Вы абсолютно правы. Аффтар тот же, что и у старухи-процентщицы. Сидит в мааацкве. Просто пипл её не схавал- приелась. Так они нашли новое меню. Оно лохам ещё не приелось.

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Подручный Попошенко ответственный за выборы. Кононенко вроде.
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чтобы пробраться в раду кандидаты готовы не то, что фамилию поменять на нужную, но и если им предложить сменить пол и вероисповедания с гарантией проходного места в списке, навернеяка с радостью согласятся Зеленский пожаловался на клонов партии "Слуга народа" и призвал избирателей быть внимательными - Цензор.НЕТ 6457
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Не волнуйся, Зебил! Твои идиоты за тебя проголосуют.
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Если зебилы уж очень откровенные дебилы - то это "клоны", ну вы поняли...отмазку
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Голосуйте ща Слуг Природи і Дітей Лісу, бо Слуги Народу вже не в тренді.
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ваЗелин назначяй встречу пыне моржовому на стадионе .... во умора будет...... в Минске на стадионе..... Зеленский пожаловался на клонов партии "Слуга народа" и призвал избирателей быть внимательными - Цензор.НЕТ 1851
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Всё бу нормуль, не накосячим! А вот порохоботам надо бы подсказку, как в африке для неграмотных: картинка с бананом это одна партия, с ананасом другая, с кокосом третья....учитывая что порохоботы видят Петю лишь ниже спины, то дупа это именно то.....а то ведь опять Петя пролетит как фанера.
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С кокосом это просто гениально и это эксклюзивно для слуг народа. Зюзика под кокосом на закарпатской таможне, небось, уже все посмотрели, так что при выборе партии её симпатики точно не ошибутся.
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Для зебилов картинка с коксовой "дорожкой".
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В Павлограде даже Мартовицкий на зеленых бигбордах ☺️
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"Зеленский пожаловался на клонов партии "Слуга народа" и призвал избирателей быть внимательными"

Так "коземанде" (С) нужно "слуг народа" сертифицировать: и деньги, и гарантия.
И объяснить ЗЕбилам, чтобы те требовали от кандидата гарантию не отходя от кассы избирательной урны.
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А Зеленский будучи преЗЕдентом имеет права комментировать о своей партии на парламентских выборах? Ведь есть же Разумков специально для этого, а так похоже на вмешательство в ход предвыборной компании
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это еще вопрос, от кого вреда Украине меньше... от тех клонов, или от зеленого зелерыговского шобла.
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Петррилло на нары и усьо его гнильйо посыпетца стремительным домкратом!!
😁
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какой идиот вообще за эту партию голосовать/выбирать будет? стадо тупое. что ПАПы, что Голобородьки... хотя бы программа должна же быть, если по уму. ну есть там случайные честные люди 1-2, но это же не профессия. камазу, убившему Черновола москали звезду героя дали, наверное, - отбросил Украину в развитии лет на 20+. смотрите другие партии хотя бы, несчастные 20000 посетителей ЦН.
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Так там и в настоящей партии одни клоны старых казнокрадов. Не вижу никакой разницы.
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".....избирателям быть более внимательными, чтобы не проголосовать на парламентских выборах за кандидата-клона КЛОУНА...….."
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Шо він мав на увазі під "клонами"? Неіснуюча партєйка зе називається "слуга народУ", а лисий та інші квартальники зареєстрували "слуга народА", "шлюха народа", "слуга урода" та інші лінгвістичні ляпсуси? Хто окрім кінчених олігофренів за них усіх голосуватиме?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗеленський поскаржився на клонів партії "Слуга народу" і закликав виборців бути уважними
 
 
 
 
 
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