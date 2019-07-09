 Чалий: Підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над цим. Цього тижня, ви побачите, приїдуть (до Вашингтона. - Ред.) представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, аби визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців", - розповів дипломат. На запитання журналістки він додав, що "у серпні-вересні візит має бути повністю підготовлений".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер. ВIДЕО

Чалий рішуче спростував припущення, які лунали останнім часом в Україні: мовляв, США чекають, а президент "не їде, бо не може знайти часу".

"Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка двох президентів. Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша річ - який буде зміст", - заявив посол.

Дипломат додав, що в посольстві України провадиться інтенсивна робота з підготовки змісту зустрічі двох президентів.