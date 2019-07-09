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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1986) США (5162) Чалий (132) Трамп (1871)

 Чалий: Підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні

Цього тижня представники команди президента України Володимира Зеленського прибудуть до Вашингтона, щоб спільно з посольством України готувати зустріч лідерів двох країн.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над цим. Цього тижня, ви побачите, приїдуть (до Вашингтона. - Ред.) представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, аби визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців", - розповів дипломат. На запитання журналістки він додав, що "у серпні-вересні візит має бути повністю підготовлений".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер. ВIДЕО

Чалий рішуче спростував припущення, які лунали останнім часом в Україні: мовляв, США чекають, а президент "не їде, бо не може знайти часу".

"Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка двох президентів. Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша річ - який буде зміст", - заявив посол.

Дипломат додав, що в посольстві України провадиться інтенсивна робота з підготовки змісту зустрічі двох президентів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136396
 
 
 Топ коментарі
 
Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Д Источник: https://censor.net.ua/n3136396

Очень странное заявление. Очень хорошая новость, но очень странное заявление. 😁
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если встреча состоится, то я понимаю он первый президент который едет с официальным и государственным визитом. возможен значит и обратный визит.
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Зеля, пока что учи, что столица США не Торонто. И не Майами. И в 1775-м году американцы не разбомбили английские аэродромы. И Иван Грозный не ездил с сыном в Питер "Красной Стрелой". В общем, двум выдающимся умам современности будет чем нас повеселить при встрече. Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре - Цензор.НЕТ 455
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Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Д Источник: https://censor.net.ua/n3136396

Очень странное заявление. Очень хорошая новость, но очень странное заявление. 😁
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Главное, чтобы химия правильная была. Чистая. Кстати, Чарли здесь никого не напоминает?

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Ну то дожить ещё надо. Та и Чалому гарантия что в отставку не отправят. Он же готовит встречу---а кто ещё? Оно ш конешно---потому то шож!
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с его ростом зеля может только отс*ть у трампа
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Трамп дождется результатов осенних выборов. А то может Зеленского скинут, то зачем ему с ним встречаться.
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Зеля, пока что учи, что столица США не Торонто. И не Майами. И в 1775-м году американцы не разбомбили английские аэродромы. И Иван Грозный не ездил с сыном в Питер "Красной Стрелой". В общем, двум выдающимся умам современности будет чем нас повеселить при встрече.
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Можна йому побажати Україну в серце, розум в голову.
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а чалый быстро забыл про своего благодетеля порохохряка и начал преданно заискивать перед зебобой Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре - Цензор.НЕТ 4529
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досвідченних дипломатів дуже мало, це певна каста..
зліплять президента навіть з кловуна.
працюють з тим, що є, отак..
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да кому ты паришь? Чалий: Підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 811 свинохряк как президентом стал менял послов, то есть там были неопытные дипломаты и только лживая мародерская свинья порошенко нашла таки опытных? что ты вообще в дипломатии понимаешь? или ты та ленинская кухарка, которая решила, что она знает как управлять государством?
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если встреча состоится, то я понимаю он первый президент который едет с официальным и государственным визитом. возможен значит и обратный визит.
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Ты дурак? Мля, че и кого спрашиваю...😁
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧалий: Підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні
 
 
 
 
 
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