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 На Донбасі почастішали випадки підривів людей і техніки поза межами ведення бойових дій, - штаб ООС

Командування Об'єднаних сил повідомляє про збільшення випадків підривів на невстановлених вибухових пристроях людей і техніки в районах, розташованих поза межами ведення бойових дій. Зокрема, під час слідування неперевіреними маршрутами руху.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, від вибуху НВП у районі населеного пункту Новотроїцьке постраждав громадянин України 1995 р.н. Постраждалому надано медичну допомогу та евакуйовано до лікарні ім. І. Мечнікова в Дніпро.

Крім того, під час переміщення в районі населеного пункту Майорськ, через спрацювання невстановлених вибухових пристроїв дістали пошкодження БТР-70 та військова вантажівка КрАЗ. Один військовослужбовець зазнав термічних опіків. У важкому стані доставлений до лікувального закладу. Йому надається необхідна медична допомога.

В районі Новобахмутівки під час слідування на вантажному автомобілі КАМАЗ через детонацію невідомого вибухового пристрою дістали травми двоє військовослужбовців Національної Гвардії України зі складу Об'єднаних сил. Постраждалі госпіталізовані.

Командування Об'єднаних сил нагадує про дотримання заходів мінної безпеки, обов'язкових для цивільних осіб та військовослужбовців під час переміщення пішки чи автомобільним транспортом у районах ведення бойових дій та поза ними.

Нагадуємо, що у землі досі можуть бути не здетоновані боєприпаси або інші завчасно не виявлені вибухові пристрої, що можуть спричинити небезпеку для життя та здоров'я. Користуйтеся лише перевіреними шляхами сполучення. Про всі підозрілі предмети повідомляйте представників ООС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи нарощують щільність мінно-вибухових загороджень на Донбасі. Роботи здійснюють кадрові військові РФ, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136395
 
 
 Топ коментарі
 
Вы дал***бы еще снимите блокаду и подрывы начнутся по всей Украине в том числе в Киеве.
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А цього слід було очікувати. При розведенні військ, коли немає прямого візуального контакту і недостатнє насичення тепловізорами, збільшується загроза просочення ворожих ДРГ через бойові порядки. Ці ДРГ і мінують місцевість поки що по ближніх тилах, на під'їзних шляхах і рокадних дорогах.
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В Донецком аэропорту боевики под видом собирателей раненых заминировали и потом подорвали бетонные конструкции и под завалами остались лежать наши защитники аэропорта. Московской Орде нельзя вообще доверять и подписывать с ними соглашения
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Вы дал***бы еще снимите блокаду и подрывы начнутся по всей Украине в том числе в Киеве.
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Нужно оппозицию колонной посылать вперёд,чтобы разминировали мины своих братьев с Московии
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А цього слід було очікувати. При розведенні військ, коли немає прямого візуального контакту і недостатнє насичення тепловізорами, збільшується загроза просочення ворожих ДРГ через бойові порядки. Ці ДРГ і мінують місцевість поки що по ближніх тилах, на під'їзних шляхах і рокадних дорогах.
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В Донецком аэропорту боевики под видом собирателей раненых заминировали и потом подорвали бетонные конструкции и под завалами остались лежать наши защитники аэропорта. Московской Орде нельзя вообще доверять и подписывать с ними соглашения
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Я цілковито з Вами погоджюсь. Жаль, новообраний цього не знає. Власного досвіду у нього немає, а радники, мабудь, зацікавлені саме у домовленостях з кацапами. Інакше їхні поради важко пояснити.
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Донбасі почастішали випадки підривів людей і техніки поза межами ведення бойових дій, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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