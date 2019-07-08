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 Апеляційний суд залишив під домашнім арештом двох підозрюваних у побитті харківського оператора Макарюка

Колегія суддів 8 липня відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурора і підозрюваних Іллі Альошкіна та Олега Радченка, поданих на рішення слідчого судді Київського райсуду Харкова про обрання запобіжного заходу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Пізніше такий самий запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136393
 
 
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Всім українцям солодких снів!
Вже час нічних порохосмоктів:

Пізньої ліньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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