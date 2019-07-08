 Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки

"Те, що сталося, на мій погляд, має лише одну причину. Замість того, щоб передзвонити мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не пускають... Я вжив би заходи, щоб врегулювати цю проблему, якщо б я про неї знав. Замість цього віцепрем'єр-міністр іде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський палац. Щойно вона влаштовує скандал, поруч випадково опиняються дві камери - "5 каналу" і каналу "Прямий", - сказав Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мене це наводить на думку, що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. Що і сталося. Автора цього скандалу я знаю. Це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль. Я з такими кроками вже зустрічався. І всі 2,5 роки на посаді прем'єр-міністра час від часу такі підкилимні, брудні, дрібні інтриги спрямовувалися на мою адресу", - заявив прем'єр.
При цьому він зазначив, що дізнався про ситуацію з недопуском Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС з інтернету.
Тим часом Гройсман додав, що цей саміт - президентського рівня, і склад делегації формує Офіс президента України.
"Очевидно, що поряд з іншими віцепрем'єрами могла бути й Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але сталося те, що сталося", - сказав прем'єр-міністр.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 8 липня віцепрем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, що відбувався в Маріїнському палаці.
А дед Климпуш-Цинцадзе - Дмытро Клымпуш Головний Командант «Карпатської Січі», таки да, венгров давил
Как такой вариант?
Минские соглашения его жмут. стратег хренов!
А ведь Дебальцево это пупок между ордловскими республиками
Без него там было бы всем грустно
Это просто центр.
Я уже не говорю, как предали киборгов.
Сейчас бутус турчиновский прибежит и всех отключит.
Кто бы мог подумать. Ведь ещё вчера... да шо там вчера, ведь даже сегодня и завтра будет премьером от БПП
Без задора
Видимо дошло что мало осталось и премии не будет
ТАМ ЖЕ ШТАМП НА ШТАМПЕ "ЗЕБИЛ, ШМАРКЛЯ, КЛОВАН,
ВЫ ВСЕ ********", ЛИБО ВСЁ ПО ТЕМЕ "СЫВОЧОЛЫЙ - БОГ" И "НИХТО, КРИМ ПЕТЬКИ И 25%"
/зеВАЮ
А теперь будто в третьесортном театре где-то совсем в глуши ленятся даже роль выучить
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Все, все споганили.
Валуєв - не підступний царський міністр, а тупуватий боксер.
Дантес - співак, а не дуелянт.
Бенкендорф - шеф телевізійників, а не жандармів.
Тепер ось Мендель. Всю генетику на фіг.