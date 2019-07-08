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 Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що міг би організувати допуск віцепрем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС, якби вона звернулася до нього з відповідним проханням, а також вказує на бажання віцепрем'єрки влаштувати політичний скандал.

"Те, що сталося, на мій погляд, має лише одну причину. Замість того, щоб передзвонити мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не пускають... Я вжив би заходи, щоб врегулювати цю проблему, якщо б я про неї знав. Замість цього віцепрем'єр-міністр іде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський палац. Щойно вона влаштовує скандал, поруч випадково опиняються дві камери - "5 каналу" і каналу "Прямий", - сказав Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мене це наводить на думку, що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. Що і сталося. Автора цього скандалу я знаю. Це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль. Я з такими кроками вже зустрічався. І всі 2,5 роки на посаді прем'єр-міністра час від часу такі підкилимні, брудні, дрібні інтриги спрямовувалися на мою адресу", - заявив прем'єр.

При цьому він зазначив, що дізнався про ситуацію з недопуском Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС з інтернету.

Дивіться також: Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Тим часом Гройсман додав, що цей саміт - президентського рівня, і склад делегації формує Офіс президента України.

"Очевидно, що поряд з іншими віцепрем'єрами могла бути й Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але сталося те, що сталося", - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 8 липня віцепрем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, що відбувався в Маріїнському палаці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136392
 
 
 Топ коментарі
 
Мы её не пустили Кто виноват? Порошенко.
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т.е. вначале гройсман не включил вице-премьера в список а потом оказывается это порох виноват?

грося, ты слишком рано вскрылся. время покажет кто где срал. но предателей не любят нигде.
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У Маріїнському проходить самміт Уераїна-ЄС в там " випадково" працюють знімальні групи 5-го каналу і "Прямого"? "І ти, Брут, ой, Гройсман?" А де ж тоді тим знімальним групам працювати? На Вінницькому ринку?
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Да ладно вам, просто два паука в одной банке, знаете в чем между ними разница ? а ни в чем )
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Коллаборанты под радостное улюлюканье хамов от последних профессионалов избавляются, сначала об Климкина ноги вытерли, теперь вот Климпуш-Цинцадзе, в Кремле три баяна порвали, наблюдая как малоросы камня на камне не оставляют от внешней политики Украины, которую потом и кровью выстраивали последние пять лет.
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Я не берусь пророчить, но если попробовать докопаться до первопричины такого отношения к Климпуш-Цинцадзе, то можно предположить, что хреновые отношения с Венгрией- это её заслуга. По крайней мере, если бы я был на её месте, то я бы их точно- не улучшил. А что вы хотите?! Это- на генном уровне, против- не попереть.
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Хреновые отношения с Венгрией заслуга хреновости венгров

А дед Климпуш-Цинцадзе - Дмытро Клымпуш Головний Командант «Карпатської Січі», таки да, венгров давил
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Пока только порошенковские профессионалы Гройсман, Коболев и Луценко из всех сил держатся. Но патронов уже не хватает.
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У вас есть претензии к внешней политике Порошенко?
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У меня огромные претензии к внешней политике Порошенко. Прежде всего, это Минские соглашения, по которым он подарил Донбасс Путину, и закрепил это на бумаге с подписями представителей международных организаций. Второе - это неспособность добиться реальных санкций Запада, пример тому - строительство СП-2. И, еще многое многое можно перечислять. Практически, он ничего на межлународной арене не сделал. Решение и безвизе и ассоциации было принято ЕС еще при Януковиче, и Порошенко просто подпосал то, что предложили Януковичу, но он отказался. Решение о возвращении России в ПАСЕ было тоже принято не при Зеленском, а при Порошенко (об этом сам Климкин сказал).
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альтернативная история - Новороссия от Харькова до Одессы.

Как такой вариант?
Минские соглашения его жмут. стратег хренов!
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Из Минска одно Дебальцево чего стоит, которое отдали и забыли
А ведь Дебальцево это пупок между ордловскими республиками
Без него там было бы всем грустно
Это просто центр.

Я уже не говорю, как предали киборгов.
Сейчас бутус турчиновский прибежит и всех отключит.
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Позвольте поинтересоваться. Какую альтернативу вы предлагаете Минским соглашениям? Каким образом вы полагаете можно остановить СП-2? Мне кажется, ваши претензии несколько завышены и оторваны от реальности, это всё равно что упрекать Порошенко в том что он не победил Россию и Украина не стала политическим лидером в Европе. Я недавно ехал в поезде с прекрасными людьми из г. Мариуполя все они, как выяснилось, голосовали за Зеленского не потому что тот им особенно нравится, а исключительно против Порошенко. При этом один молодой человек рассказывал в каком ужасном состоянии находятся корабли которые прибыли в Мариуполь для защиты Азовского моря и тут же упрекал Порошенко в том что тот якобы не позволил военным освободить Донбасс. И да, все они хотели мира и быстрого улучшения уровня жизни непонятно за счёт чего.
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ОЙ, А ШО ТАКОЕ? ШО ЗА НЕГАРАЗДЫ В ШОКОЛАДНОМ КОРОЛЕВСТВЕ?? СНОВА "ПРОКЛЯТЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ" НАГАДИЛ? Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 5650
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Гройсман уже его агент 🙈 и будущий премьер у Зе

Кто бы мог подумать. Ведь ещё вчера... да шо там вчера, ведь даже сегодня и завтра будет премьером от БПП
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И КАК ОБЫЧНО - ЗАСПАМИЛИ. БО ПРАВДУ Ж ШОКОЛАДКИ НЕ ЛЮБЯТ
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Какие-то они скучные стали
Без задора
Видимо дошло что мало осталось и премии не будет
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А ОНИ РАЗВЕ КОГДА-ТО БЫЛИ ОРИГИНАЛЬНЫМИ И НЕСКУЧНЫМИ?
ТАМ ЖЕ ШТАМП НА ШТАМПЕ "ЗЕБИЛ, ШМАРКЛЯ, КЛОВАН, ВЫ ВСЕ ********", ЛИБО ВСЁ ПО ТЕМЕ "СЫВОЧОЛЫЙ - БОГ" И "НИХТО, КРИМ ПЕТЬКИ И 25%" Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 2519
/зеВАЮ
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Да но с задоринкой с огоньком
А теперь будто в третьесортном театре где-то совсем в глуши ленятся даже роль выучить
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Ну так пэтя уже нихто,а гройсман,как ни как премьер.Можно и на барыгу какашек запустить.
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Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 2146

Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
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Попердолило(с) Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 9472 Одно из моих самых любимых польских слов. Ну, ещё- курва. Так легко ложатся в речь, для связи, особенно когда польский не твой язык. А вот эти два словечка, да плюс украинский- и всё! Поляки тебя отлично понимают! Не шучу.
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"Кинулись відмазувати наркомана". ))) Перед ким відмазувати перед купкою п'ятивідсоткових дегенератів??? Це марна і невиправдана втрата часу.
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Настає стабільність - росте передвиборна купа лайна. Скоро з неї вилупляться депутати й почнуть один одного пожирати.
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Зеботи навіть не розуміють, що їх дрібне і мстиве ніщо плюндрує посаду Президента України.
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Ну, бути президентом непросто, коли від нього стільки чекали. Може й вийде щось. Погано, що в нього власної структури нема. А в кого є? Ні в кого.
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Зеботи не можуть розуміти, бо нема чим. Там рівень статевого органу самиці моржа
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 20 минут назад

Все, все споганили.
Валуєв - не підступний царський міністр, а тупуватий боксер.
Дантес - співак, а не дуелянт.
Бенкендорф - шеф телевізійників, а не жандармів.
Тепер ось Мендель. Всю генетику на фіг.
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Грося, ти не станеш їхнім, а колишні свої в тебе теж плюватимуть.. Нічого нового. Класична доля зрадника.
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Не пустив президент тому що він вирішує зі слів Гройсмана), Клімпуш обвинила Гройсмана а Гройсман Порошенко. Схоже Порошенко досі президент.
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Чем дальше, тем больше Гройсман становмтся похожим на Юрского в "Золотом теленке", к тому же он знает "400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. " Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 6568
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Гройсман прикрыл каломоева и его друзей = заработал на акции бонусы и мили команды Зе.
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"Поручику Фламингу (Гройсману), который бой видя, за своего подчинённого встать не сумел, вменить сие в глупость и выгнать аки шельму со службы"(с) - один з указів Петра І Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 9149
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлимпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки
 
 
 
 
 
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