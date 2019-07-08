 Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки

"Те, що сталося, на мій погляд, має лише одну причину. Замість того, щоб передзвонити мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не пускають... Я вжив би заходи, щоб врегулювати цю проблему, якщо б я про неї знав. Замість цього віцепрем'єр-міністр іде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський палац. Щойно вона влаштовує скандал, поруч випадково опиняються дві камери - "5 каналу" і каналу "Прямий", - сказав Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мене це наводить на думку, що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. Що і сталося. Автора цього скандалу я знаю. Це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль. Я з такими кроками вже зустрічався. І всі 2,5 роки на посаді прем'єр-міністра час від часу такі підкилимні, брудні, дрібні інтриги спрямовувалися на мою адресу", - заявив прем'єр.

При цьому він зазначив, що дізнався про ситуацію з недопуском Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС з інтернету.

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Тим часом Гройсман додав, що цей саміт - президентського рівня, і склад делегації формує Офіс президента України.

"Очевидно, що поряд з іншими віцепрем'єрами могла бути й Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але сталося те, що сталося", - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 8 липня віцепрем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, що відбувався в Маріїнському палаці.