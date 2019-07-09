 Розслідування справ Майдану в областях практично не здійснюється, - Горбатюк

Про це в ефірі програми "Нині вже" на Громадському повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно", — наголосив Горбатюк.

Він також пояснив, що до повноважень Департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій щодо них.

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"Саме з приходом на посаду начальника Департаменту того ж самого Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована. Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані і зараз, останнім часом, нам взагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження", — підкреслив Горбатюк.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року генпрокурор Юрій Луценко заявив у телеефірі, що Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у розстрілі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

Адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська у відповідь на це заявила, що Луценко бреше. За її словами, ще не проведено всі необхідні допити, експертизи та слідчі експерименти. Закревська припустила, що слова Луценка про завершення слідства свідчать про його бажання згорнути розслідування. Підтвердив цю заяву і Сергій Горбатюк.

20 лютого Луценко повідомив, що слідство щодо тих, хто віддав злочинні накази, які призвели до вбивств і поранень на Майдані, фактично завершено.