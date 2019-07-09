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 Розслідування справ Майдану в областях практично не здійснюється, - Горбатюк

Робота з розслідування справ Майдану в регіонах була заблокована, коли на посаду начальника Департаменту ГПУ щодо організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних ДБР прийшов Сергій Кизь.

Про це в ефірі програми "Нині вже" на Громадському повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно", — наголосив Горбатюк.

Він також пояснив, що до повноважень Департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій щодо них.

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"Саме з приходом на посаду начальника Департаменту того ж самого Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована. Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані і зараз, останнім часом, нам взагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження", — підкреслив Горбатюк.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року генпрокурор Юрій Луценко заявив у телеефірі, що Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у розстрілі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

Адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська у відповідь на це заявила, що Луценко бреше. За її словами, ще не проведено всі необхідні допити, експертизи та слідчі експерименти. Закревська припустила, що слова Луценка про завершення слідства свідчать про його бажання згорнути розслідування. Підтвердив цю заяву і Сергій Горбатюк.

20 лютого Луценко повідомив, що слідство щодо тих, хто віддав злочинні накази, які призвели до вбивств і поранень на Майдані, фактично завершено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136391
 
 
 Топ коментарі
 
Та шо там расследовать ,взять пэтю,сеню,пашинского,парубия,югика и засунуть им яйца в тиски - сразу всё расследуется.. Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6602 Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6602
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За 5 лет - ноль результатов.
И это гавно ещё про расследования заикаться смеет.
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За 5 лет - ноль результатов.
И это гавно ещё про расследования заикаться смеет.
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вот как из грязи в князи приходят, ну прямо как цезарь, пришел - увидел -наследил Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 878
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Из собственного опыта: в декабре 2013-го многих участников Евромайдана начали документировать менты. Знакомый "оттуда" позвонил мне и спросил: "А тебе-то на хрена это надо? На фига ты вообще сюда приехал? Ты у нас там уже в базе данных сидишь". Я ему объяснил, что это не мне надо, а надо нам всем (и ему тоже- он-то как раз Человек), чтобы такое больше не повторилось. Спустя неполных 6 лет повторяется... Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9112
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Та шо там расследовать ,взять пэтю,сеню,пашинского,парубия,югика и засунуть им яйца в тиски - сразу всё расследуется..
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Мабуть слідчі невдоволені зарплатою - то й не займаються. Кажуть, у бандитів можна замовити розслідування - знайдуть що завгодно.
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К сожалению,им,видимо,действительно удалось за пять лет замести следы...Деревья спилили,асфальт переложили,вещдоки...обронили.Самая скотская страница в истории современной Украины.В Киеве-то можно было всё расследовать при желании.Это ж не в Снежном вещдоки собирать...Проспект Нигояна есть,а кто убил Нигояна-не вашего ума дело.Как в рашке,прям...
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Уже 8 постов, а в Порошенко еще никто камень не кинул. Спите чтоль? Смена закончилась? За работу!
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а в Киеве идет процесс? идет, идет, - пускают пыль в глаза. прошлая власть была заинтересована не меньше чем предыдущая все спустить в унитаз. одна шайка лейка.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРозслідування справ Майдану в областях практично не здійснюється, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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