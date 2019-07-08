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Все про:Дніпропетровськ (1062) вбивство (1835) Аброськін (424)

 Суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру, - Аброськін

Заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін оприлюднив інформацію про те, що суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали на камеру свій злочин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини.

В квітні цього року 23-річний та 26-річний місцеві мешканці, які працюють в IT-індустрії, через те, що їм не сподобався 48-річний чоловік, спочатку почали його бити, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку. Чоловік, інвалід другої групи, загинув.

Все, що відбувалося, один із покидьків знімав на відео, документуючи свої злочинні дії. На жаль, життя звичайної людини наразі не коштує нічого".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Дніпра затримала двох покидьків, які скинули в річку невідомого заради відео. Людина загинула, - Аброськін. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136390
 
 
 Топ коментарі
 
вот это судебная реформа
Шах и мат, критиканы
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Покажите пожалуйста что там за закон который подозреваемых в убийстве разрешает отпускать
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Люди,но это же УЖАС. САДИСТОВ ВЫПУСКАЮТ НА ВОЛЮ!!!!ЖАХ
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эти айтишники последняя надежда страны
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Написать Закон это одно. Выполнять это другое. Когда его берутся исполнять, те кого и близко нельзя подпускать к правосудию и появляються такие решения....
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Есть прописано. Есть пространство для "маневра". Это пространство написано не судей. Это законное решение судьи, в рамках действующего законодательства.
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Покажите пожалуйста что там за закон который подозреваемых в убийстве разрешает отпускать
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Соевым, Закон как то без надобности. Главное отмазать соевого благодетеля.....
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Кошмар жизнь человека вообще ничего не стоит, не имеет ценности даже на уровне сознания
А ведь это основной принцип ЕС: человеческая жизнь - главная ценность
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Какой нафиг закон...
Вспомните пашика со стволом.....
Его отмазать по закону было невозможно. Превышение самообороны 100%.
И че....
Надеюсь к этой очкатой крысе ещё вернутся....
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Дело не в Законодательстве. Я много раз убеждался, когда есть стимул, что в решение суда можно написать, что угодно, сослаться на несуществующие документы или наоборот закрыть глаза на явные документы или доказательства. Приведу простой пример. Мужчину осудили на 10 лет за убийство. Погибшему были отрезаны половые органы. Он просто истек кровью. Отрезаны скальпелем. Заключение эксперта Но т.к. мужчина не врач и скальпеля так и не нашли, то судья решил очень просто, половые органы отрезаны "розочкой". Чувствуешь разницу между скальпелем и розочкой. Я знал этого судью лично. До сих пор судит......
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Законное? Согласно какого закона на свободу выпускаются убийцы? Такое решение могли принять только такие же по натуре выродки, а не судьи. Суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2533
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Не выродки, а очень заинтересованные выродки.....
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Продолжает пакостить. Кто бы сомневался. И ведь никогда не знаешь, где он в очередной раз подложит свинью. Везде успевает барыга!
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Свинью он уже успел подложить в течении своего президентского срока, а все, что мы сейчас наблюдаем - это свинные последствия.
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Да выгребать и выгребать эти авгиевы конюшни шоколадного говна
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значить нужно хорошенько судей отпи...ть и скинуть с моста если выживт то снова повторить...
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Ну ведь это вообще хаос и мрак
Да как так-то?

Это ж человек
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А у него родственников нет. Претензии никто не предъявлял. Были бы родственники, то айтишники бы откупились конечно, а так и концы в воду (сорян за каламбур)
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И что что родственников нет? Можно убить?
Что-то я не помню такого в УК: что убийство не считается убийством если родственников нет
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Я понял. Если кого то убил то нужно валить и всех его родственников чтобы небыло кому на тебя в суд подавать? Такова реальность в Украине.
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Всё правильно, но немного не так!
Если собрался кого-то убить, надо сначала вальнуть всех родственников жертвы... Так будет надёжнее...
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а ещё на парашку все время кивают, да в Украине конченных уродов живет не меньше, чем в парашке.
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Когда читаешь судебные решения, диву даешься, как таких , мягко скажем так, неучей , допустили , до судейской мантии. Не могу сказать, что все судьи козлы. Но порядочных единицы и те исчезают , как динозавры....
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"нСнимали на камеру сое преступление..." - Какая удачная опечатка для иллюстрации "потужной" порошенковской судебной реформы. Или и тут виноват Зеленский и "пророссийский реванш"?
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Значить суддя повинен відсидіти замість тих покидьків. Причому за обидвох.
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суддю б вигнали б, або краще-судити!!! щоб саме за гратами сиділо...таке враження, що зараз при Зєлєбєні всю погань на волю відпускають..
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Як тонко виродки в суддівських мантіях відчули зміну "клімату" після приходу до влади зеленої мразі..
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"Відчули зміну клімату...". А розкажи мені, свинорилий, кого з суддів було покарано або відсторонено за часів президентства Порошенка? І ти вважаєш, що цей суддя справедливо судив при ньому?
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Ти, дурко, не зрозумів. Президент не має таких повноважень, знімати суддів, тому суддям начхати на те, який у державі клімат (це до твого дурнуватого коменту). А от Порошенко мав би не допускати таких людей на ці посади, і мав би провести справжню судову реформу, щоб такі люди не опинялись у кріслах суддів.
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Яких людей на посади мав не допускатти? !!!! тих, хто при зелі будуть випускати на свободу вбивць? Цих мав не пускати? І це він мав знати 3-4 роки тому. Та ні, зелена пліснява, Саме після приходу зеленої мразі судді пішли по бєспрєдєлу. чому ? Бо до цього боялися, а зараз побачили що прийшли свої - стара ригальня і портновська банда. Ви зробили це разом. А шо ще зробите то можна лише уявити..
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А как так получилось," что жизнь человека не стоит ничего" ?
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А как там Дыминский который убил женщину? Тоже гуляет на свободе в обмен на продажу телеканала Пете-Медведчуку?
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Никого он не убивал, ДТП в котором непонятно однозначно кто виноват
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С судами надо срочно что-то делать. С такими продажными судами никакая страна выжить не может. Петя за 5 лет так ничего в судах и не реформировал.

Надо сделать как сделали с полицией. Набрать полностью новых судей, неиспорченную молодежь. А старых судей отправить нах.
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Зебики, я уже знаю как клован решит проблему продажных судей. Он просто засекретит все решения, как сегодняшнее решение СНБО. Правда, клован гениальный!? Зебики вы довольны будете?
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мрази проклятые, на каком основание выпустили
этих отбросов которые представляют угрозу для окружающих?
ну там же надо было хоть как-то сформулировать откровенный подкуп судей
даже в наших судах надо бы что-то нарисовать
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как говорят...один раз не пи*арас
парни молодые...пусть еще погуляют до следующего убийства
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Это не судьи, это нелюди в судейских мантиях, и грош им цена в базарный день. И дай Бог, чтоб и судьи эти оказались на месте того бедного человека, и тогда было бы это даже очень справедливо.
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В Европе садят в тюрьмы за плохое отношение к животным. В Украине отпускают на свободу убийц, террористов, маньяков и военных преступников. Остается только надеяться что кара настигнет судей, прокуроров и их семьи.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру, - Аброськін
 
 
 
 
 
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