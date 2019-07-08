 Суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру, - Аброськін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Аброськін зазначив: "Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини.
В квітні цього року 23-річний та 26-річний місцеві мешканці, які працюють в IT-індустрії, через те, що їм не сподобався 48-річний чоловік, спочатку почали його бити, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку. Чоловік, інвалід другої групи, загинув.
Все, що відбувалося, один із покидьків знімав на відео, документуючи свої злочинні дії. На жаль, життя звичайної людини наразі не коштує нічого".
Шах и мат, критиканы
КПК писал порося))))
А реально?
А ведь это основной принцип ЕС: человеческая жизнь - главная ценность
Вспомните пашика со стволом.....
Его отмазать по закону было невозможно. Превышение самообороны 100%.
И че....
Надеюсь к этой очкатой крысе ещё вернутся....
Да как так-то?
Это ж человек
Что-то я не помню такого в УК: что убийство не считается убийством если родственников нет
Если собрался кого-то убить, надо сначала вальнуть всех родственников жертвы... Так будет надёжнее...
МИХАЙЛО ЖЕРНАКОВmykhailo zhernakov, ІРИНА ШИБА Судова реформа: що має зробити новий президент
Надо сделать как сделали с полицией. Набрать полностью новых судей, неиспорченную молодежь. А старых судей отправить нах.
этих отбросов которые представляют угрозу для окружающих?
ну там же надо было хоть как-то сформулировать откровенный подкуп судей
даже в наших судах надо бы что-то нарисовать
парни молодые...пусть еще погуляют до следующего убийства