 Суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру, - Аброськін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини.

В квітні цього року 23-річний та 26-річний місцеві мешканці, які працюють в IT-індустрії, через те, що їм не сподобався 48-річний чоловік, спочатку почали його бити, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку. Чоловік, інвалід другої групи, загинув.

Все, що відбувалося, один із покидьків знімав на відео, документуючи свої злочинні дії. На жаль, життя звичайної людини наразі не коштує нічого".

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