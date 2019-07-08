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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2006) суд (5265) Труханов (171)

 Суд "забракував" низку доказів у справі Труханова

Малиновський райсуд Одеси визнав низку речей і документів, вилучених під час обшуків у справі мера міста Геннадія Труханова, неприпустимими доказами.

Докази визнані неприпустимими, оскільки речі і документи не були заарештовані належним чином. Про це під час оголошення вироку заявив член колегії суддів Іван Корой, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Судами у кримінальному провадженні по більшості вилучених детективами НАБУ речей і документів не вирішено питання про арешт майна. А тому орган досудового розслідування не мав права отримувати вилучене майно і використовувати процесуальні документи, складені щодо даного майна у якості доказів у кримінальному провадженні. У зв'язку з відсутністю арештів недопустимими доказами є речі й документи, вилучені при проведенні обшуків", - зазначив Корой.

Неприпустимими визнані, зокрема, такі докази: "планшет, системний блок персонального комп’ютера, вилучений в офісі ПП "Брокбізнесконсалт", мобільний телефон, вилучений у кабінеті заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана, а також системний блок та ноутбук, вилучені при обшуку в департаменті комунальної власності Одеської міськради", сказав суддя.

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Колегія суддів також визнала недопустимими низку інших документів та доказів, вилучених при обшуках і наданих для судового дослідження. Це стосується фігурантів провадження: мера Одеси Геннадія Труханова, депутата міськради Василя Шкрябая, а також екснардепа Олександра Дубового, депутата Одеської облради Олега Бабенка та інших.

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Уже 15 лютого Солом'янський районний суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки народного депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136388
 
 
 Топ коментарі
 
Доказательства признаны недопустимыми, так как вещи и документы не были арестованы должным образом Источник: https://censor.net.ua/n3136388

Никогда не поверю что это не нарочно
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скоро будеш коломойському 5% відстьогувати від забатраченого, тоді повіриш😂
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сам то на клубнике сколько пэте отстегнул?
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Доказательства признаны недопустимыми, так как вещи и документы не были арестованы должным образом Источник: https://censor.net.ua/n3136388

Никогда не поверю что это не нарочно
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скоро будеш коломойському 5% відстьогувати від забатраченого, тоді повіриш😂
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Договорились с зелей, ещё ефремова выпускают... зебилы вы сделали это вместе.
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накінець то почали саджати, не те що при баризі🤣
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Ірина Салій
about an hour ago
Їздила сьогодні на суд по "діамантових прокурорах". Традиція вже. Але не судилося. Бо судді були в нарадчій. Призначили через два тижні і це подвиг, бо зазвичай інтервал - два місяці. Саме тепер, в липні, виповнюється уже чотири роки з моменту затримань у цій справі за підозрою в хабарі. А вироку нема.
І таких прикладів багато. Це ще не найбільш болючий.
Бо куди гірше, коли є справи з реальними потерпілими, жертвами, які також не можуть отримати правосуддя. Те, що в нас є сьогодні, це глум.... Судді не справляються з навантаженням? Нехай ідуть мітингувати і вимагати призначень нових суддів. Ну і потерпілим теж треба про це думати, політизувати дане питання. Бо це ненормально! Це банкрутство держави.
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_Трасса 60 (фильм). Город судей и адвокатов. Дела идут, контора пишет. Зарплата и взятки капают. Так зачем им торопиться прекращать этот праздник жизни?
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Тут даже непонятно-это суд такой дерьмовый,или действительно всё было сделано через "опу?Одно ясно-всё вот это вот потужно стосорокареформенное-туфта.Пуля из "овна.Ничего не работает.Все НАСТОЯЩИЕ реформы надо начинать с нуля.Иначе ни один сепар или коррупционер так и не сядет...Пять лет в унитаз...
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научились мздоимцы от провоохерительных органов разваливать любые дела, для этого просто нужно вначале оформить две бумаги, одну правильно, а другую неправильно и если сумма их устроит, то правильную бумагу продают терпиле, а дело спускают на тормозах отакая вот чудодейственная реформа Суд "забраковал" ряд доказательств по делу Труханова - Цензор.НЕТ 7062
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Ну що тут можна сказати... Гроші не пахнуть...
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А що сказати? Злочин є. А доказати не можна. Це як КС - правових підстав для розпуску немає, але розпустити можна. Один кацапський поет писав:"А судьи кто?" Якщо не злочинці, то точно покривав злочинів.
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Чета ниудивительна...
Рехформы Петрилла..
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Почему судят суды подконтрольные судимым??? Бонус Труханову и Кивалову?
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Порошенко, что ты делаешь, прекрати! Суд "забракував" низку доказів у справі Труханова - Цензор.НЕТ 384
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А шо ви хотіли.Кримінальному авторитету довелось карячитись в позі,та хрестиком вишивати з першою леді і після такого,щоб йому щось було,та ні вжисть
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все суды в одессе под *********...его нужно судить в другом городе желательно во львове!!!!
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Вот тут как раз у нас "Схід і Захід єдині".Что тут,что там-абсолютно коррумпированное дерьмо.
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Я,естественно,имею ввиду державні органи.
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Да нет в Украине судов. НЕТУ!!!! Есть преступники в мантиях.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд "забракував" низку доказів у справі Труханова
 
 
 
 
 
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