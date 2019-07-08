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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Нацрада_ТРМ (195) телеміст (29) Костинський (55) Newsone (35)

 "Законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора", - член Нацради з телерадіомовлення Костинський

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не може позбавити телеканал NewsOne ліцензії. Орган проситиме Верховну Раду розширити його повноваження.

Про це заявив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів через пропаганду органів держави-агресора, через розпалювання ворожнечі, через fake-news. Через це ми плануємо звертатися до парламенту, вносити ці зміни в законодавство, щоб Нацрада могла оперативно та жорстко реагувати не попередженнями, не штрафами, а саме призупиненням дії ліцензії за цими фактами", – повідомив він.

Костинский повідомив, що у вівторок, 9 липня об 11 годині відбудеться засідання Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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"На порядку денному тільки одне питання і воно пов’язане з заявами про телеміст українського каналу з російським мовником. Представники правоохоронних органів також можуть прийти на засідання, оскільки воно відкрите", - сказал член Нацради.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136387
 
   
 Топ коментарі
 
Тоесть во время Второй мировой войны Гитлер мог спокойно выступать по всех советских ретрансляторах?
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Так измените законодательство "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 3116. Когда власти что-то надо или выгодно она плюет и на Конституцию и на Законы "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 6664. А тут какая-то лицензия
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5 лет Парашенко просидел во власти и кроме мародерить и торговать с врагом не сделал больше ни***я.
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Нах... тоді така рада треба?
Розігнати і створити нову, яка б могла працювати.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора", - член Нацради з телерадіомовлення Костинський
 
 
 
 
 
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