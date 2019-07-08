 "Законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора", - член Нацради з телерадіомовлення Костинський

Про це заявив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів через пропаганду органів держави-агресора, через розпалювання ворожнечі, через fake-news. Через це ми плануємо звертатися до парламенту, вносити ці зміни в законодавство, щоб Нацрада могла оперативно та жорстко реагувати не попередженнями, не штрафами, а саме призупиненням дії ліцензії за цими фактами", – повідомив він.



Костинский повідомив, що у вівторок, 9 липня об 11 годині відбудеться засідання Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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"На порядку денному тільки одне питання і воно пов’язане з заявами про телеміст українського каналу з російським мовником. Представники правоохоронних органів також можуть прийти на засідання, оскільки воно відкрите", - сказал член Нацради.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".