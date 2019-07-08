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 Політика України
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 "АБВ... Збройний Конфлікт у термінах", - у МінТОТ представили словник термінів, пов'язаних з агресією РФ проти України

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) презентували посібник "АБВ ... Збройний Конфлікт у термінах (путівник для України)".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"МінТОТ вирішило ініціювати розробку посібника на допомогу в роботі як журналістам, громадським діячам, так і державним службовцям і політикам. Україна сповідує європейські цінності, тому автори посібника орієнтувалися на міжнародне гуманітарне право, засноване на повазі до людини.

Посібник містить роз'яснення термінологічної бази міжнародного гуманітарного права, але також у нього включено нову термінологію пов'язану зі збройним конфліктом і російською військовою агресією. Важливо зазначити, що викладена в посібнику термінологія спирається на українське законодавство, сформоване вже після 2014 року, і Міжнародне гуманітарне право", - зазначив глава МінТОТ Вадим Черниш.

Посібник доступний для скачування онлайн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136385
 
 
 Топ коментарі
 
Пікантність ситуації полягала в тому, що із 9 членів делегації Росії на засіданні був присутній тільки один. Тобто, самі вони зривали кворум Асамблеї, при цьому протестуючи проти зриву кворуму. Ця провокативна поведінка російської делегації зустріла осуд серед майже всіх інших делегацій.
Зараз від себе особисто. Я не знаю, чи пройду у наступну Раду. Але всім тим депутатам хто пройде і ввійде в нову делегацію до ПА ОБСЄ хочу сказати: ми лишаємо вам у спадок повністю об'єднану навколо української позиції асамблею. Асамблею ОБСЄ, тобто організації, яка відповідає за моніторинг бойових дій та робить висновки відносно ситуації на окупованих територіях. І впливає на позиції МЗС європейських країн щодо Донбасу та Криму.
За п`ять років ми пропахали ці поля вздовж, поперек і ще раз вздовж. Ми домовлялися, доводили, інколи погрожували. Заводили друзів, били ворогів та укріпляли міжнародну коаліцію всіма доступними та недоступними способам. За п`ять років росіяни ні разу не отримали посаду у президіумі. І робота нашої делегації призвела до того, що останні два роки росіяни залишилися в майже повній ізоляції. Останні два роки вони зі скандалом покидали засідання Асамблеї. Кожен раз. Як і зараз.
Наша діяльність була не про політику і не про партії. Тільки про Україну. І в цьому ми були завжди єдині.
Тому, хлопці та дівчата, які прийдуть після, прошу вас тільки одного: не про@біть! Будь-ласка, не про@біть.
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как там на х#ю у Бени, уютно страну сдавать фашистам?
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Пікантність ситуації полягала в тому, що із 9 членів делегації Росії на засіданні був присутній тільки один. Тобто, самі вони зривали кворум Асамблеї, при цьому протестуючи проти зриву кворуму. Ця провокативна поведінка російської делегації зустріла осуд серед майже всіх інших делегацій.
Зараз від себе особисто. Я не знаю, чи пройду у наступну Раду. Але всім тим депутатам хто пройде і ввійде в нову делегацію до ПА ОБСЄ хочу сказати: ми лишаємо вам у спадок повністю об'єднану навколо української позиції асамблею. Асамблею ОБСЄ, тобто організації, яка відповідає за моніторинг бойових дій та робить висновки відносно ситуації на окупованих територіях. І впливає на позиції МЗС європейських країн щодо Донбасу та Криму.
За п`ять років ми пропахали ці поля вздовж, поперек і ще раз вздовж. Ми домовлялися, доводили, інколи погрожували. Заводили друзів, били ворогів та укріпляли міжнародну коаліцію всіма доступними та недоступними способам. За п`ять років росіяни ні разу не отримали посаду у президіумі. І робота нашої делегації призвела до того, що останні два роки росіяни залишилися в майже повній ізоляції. Останні два роки вони зі скандалом покидали засідання Асамблеї. Кожен раз. Як і зараз.
Наша діяльність була не про політику і не про партії. Тільки про Україну. І в цьому ми були завжди єдині.
Тому, хлопці та дівчата, які прийдуть після, прошу вас тільки одного: не про@біть! Будь-ласка, не про@біть.
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1 - коли буде звіт МВОТ , за всі роки його діяльності - чим воно замалося і яких успіхів досягло ?
2 - в тій їхній методичці прописано ЯКИМ ТЕРМІНОМ називати безвіз і торгівлю з окупантом ?
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как там на х#ю у Бени, уютно страну сдавать фашистам?
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Збройный конфликт ето соседи подрались лопатами и вилами из-за курей. А когда одна страна напала и окупировала другую страну и когда грады и артиллерия сравнивает с лица земли целые наши города и десятки тысяч убитых и сотни тысяч раненных то ето война, а не гибридная Петина торговля. .
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странно шото зеля не воюет никак ... даже тему не подымает ... и все по тихому сливает ...
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Интересно, в словаре есть термин " Х-ло"? Без него - ну никак.
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АБВ,тука з гримчаком сідєлі на трубє, та на контрабасі
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добавьте туда новый термин - "п№зда моржовая", который будет означать агрессивная бестия никогда не выполняющая своих обязательств по любому подписанному с ней договору.
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Там буде про *****, яке тепер згідно новоі термінологіі П@зда Моржова?
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Пуйло -гермафродит там є?
Пи$датоХу#ломорж..
😁
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"АБВ... Збройний Конфлікт у термінах", - у МінТОТ представили словник термінів, пов'язаних з агресією РФ проти України
 
 
 
 
 
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