 "АБВ... Збройний Конфлікт у термінах", - у МінТОТ представили словник термінів, пов'язаних з агресією РФ проти України

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"МінТОТ вирішило ініціювати розробку посібника на допомогу в роботі як журналістам, громадським діячам, так і державним службовцям і політикам. Україна сповідує європейські цінності, тому автори посібника орієнтувалися на міжнародне гуманітарне право, засноване на повазі до людини.
Посібник містить роз'яснення термінологічної бази міжнародного гуманітарного права, але також у нього включено нову термінологію пов'язану зі збройним конфліктом і російською військовою агресією. Важливо зазначити, що викладена в посібнику термінологія спирається на українське законодавство, сформоване вже після 2014 року, і Міжнародне гуманітарне право", - зазначив глава МінТОТ Вадим Черниш.
Посібник доступний для скачування онлайн.
Зараз від себе особисто. Я не знаю, чи пройду у наступну Раду. Але всім тим депутатам хто пройде і ввійде в нову делегацію до ПА ОБСЄ хочу сказати: ми лишаємо вам у спадок повністю об'єднану навколо української позиції асамблею. Асамблею ОБСЄ, тобто організації, яка відповідає за моніторинг бойових дій та робить висновки відносно ситуації на окупованих територіях. І впливає на позиції МЗС європейських країн щодо Донбасу та Криму.
За п`ять років ми пропахали ці поля вздовж, поперек і ще раз вздовж. Ми домовлялися, доводили, інколи погрожували. Заводили друзів, били ворогів та укріпляли міжнародну коаліцію всіма доступними та недоступними способам. За п`ять років росіяни ні разу не отримали посаду у президіумі. І робота нашої делегації призвела до того, що останні два роки росіяни залишилися в майже повній ізоляції. Останні два роки вони зі скандалом покидали засідання Асамблеї. Кожен раз. Як і зараз.
Наша діяльність була не про політику і не про партії. Тільки про Україну. І в цьому ми були завжди єдині.
Тому, хлопці та дівчата, які прийдуть після, прошу вас тільки одного: не про@біть! Будь-ласка, не про@біть.
2 - в тій їхній методичці прописано ЯКИМ ТЕРМІНОМ називати безвіз і торгівлю з окупантом ?
Пи$датоХу#ломорж..
😁