 NewsOne пов'язаний із іще одним російським банком - "Відродження", - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

За його словами, кінцеві бенефіціари телеканалу NewsOne є керівниками кіпрської компанії Bimersano services LTD.

Ця кіпрська компанія значиться співзасновником російських банківських організацій ПАТ "Промзв'язокбанк" і ПАТ "Відродження", зазначило джерело.

Видання "Росбізнесконсалтинг" раніше повідомляло, що Bimersano Services Ltd станом на 28 грудня 2017 року була власником 9,9% акцій "Промзв'язокбанку". Цікаво, що частка цієї компанії суттєво (з 0,000005% до 9,9696%) зросла на 1 грудня 2017 року.

Але в структурі акціонерів на сайті ПЗБ на 9 січня 2018 року цієї компанії вже не було. Також Bimersano Services Ltd була один день власником 10% акцій "Промзв'язокбанку" в 2015 році і того ж року володіла близько 10% банку "Відродження", свідчать матеріали банків.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників, громадянин республіки Кіпр, за словами Луценка, одночасно є співзасновником іншої кіпрської компанії, яка є співвласником російського ПАТ "Промзв'язокбанк".

За його словами, "Промзв'язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".