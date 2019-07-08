 NewsOne пов'язаний із іще одним російським банком - "Відродження", - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.
За його словами, кінцеві бенефіціари телеканалу NewsOne є керівниками кіпрської компанії Bimersano services LTD.
Ця кіпрська компанія значиться співзасновником російських банківських організацій ПАТ "Промзв'язокбанк" і ПАТ "Відродження", зазначило джерело.
Видання "Росбізнесконсалтинг" раніше повідомляло, що Bimersano Services Ltd станом на 28 грудня 2017 року була власником 9,9% акцій "Промзв'язокбанку". Цікаво, що частка цієї компанії суттєво (з 0,000005% до 9,9696%) зросла на 1 грудня 2017 року.
Але в структурі акціонерів на сайті ПЗБ на 9 січня 2018 року цієї компанії вже не було. Також Bimersano Services Ltd була один день власником 10% акцій "Промзв'язокбанку" в 2015 році і того ж року володіла близько 10% банку "Відродження", свідчать матеріали банків.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників, громадянин республіки Кіпр, за словами Луценка, одночасно є співзасновником іншої кіпрської компанії, яка є співвласником російського ПАТ "Промзв'язокбанк".
За його словами, "Промзв'язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
При этом Зеленский добавил, что по различным вопросам, в том числе проблематики языка, украинские власти готовы учитывать мнение жителей востока Украины. Зеленский готов пройти и на предоставление возможности заполнять документы на русском языке.
Глава государства предлагает срок в 12 месяцев, в который пенсионеры смогут выехать с ОРДЛО для получения украинской пенсии. Об этом он заявил сегодня в украинской столице. Зеленский ответил, что на данный момент указанный срок составляет всего 60 дней.
Снятие блокады с Донбасса Зеленский: сделал официальное заявление
президент отметил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке восстановить мост в районе Станицы Луганской, если в течение ближайшего времени со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
Сп. ночи....
ВыУсьоВрьоти!!
🤗
Свести дебет с кредитом, если убьіточньіе, а 146% убьіточньіе, захлопнуть их крьішкой.
У паукообразных пигидий сформирован путём редукции последних трёх сегментов опистосомы в кольца, где отсутствуют различия между тергитами и стернитами. Пигидий присутствуют у представителей следующих групп паукообразных: Palpigradi, Amblypygi, Thelyphonida, Schizomida, Ricinulei и Trigonotarbida. Также он имелся у ранних ископаемых представителей семейства Limulidae отряда мечехвостов.
🤣🤣
😁
Мовчи та пишайся!
🤣🤣🤣
😛
http://ua1.com.ua/politics/portnov-za-ostanni-dva-misyaci-poroshenko-znyav-u-svoemu-banku-gotivkoyu-340-kg-dolariv-ssha-57525.html
🙃