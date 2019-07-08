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 Суспільство
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 NewsOne пов'язаний із іще одним російським банком - "Відродження", - джерело

Крім "Промзв'язокбанку", через який фінансується оборонзамовлення РФ, телеканал NewsOne повязаний із російським банком "Відродження".

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

За його словами, кінцеві бенефіціари телеканалу NewsOne є керівниками кіпрської компанії Bimersano services LTD.

Ця кіпрська компанія значиться співзасновником російських банківських організацій ПАТ "Промзв'язокбанк" і ПАТ "Відродження", зазначило джерело.

Видання "Росбізнесконсалтинг" раніше повідомляло, що Bimersano Services Ltd станом на 28 грудня 2017 року була власником 9,9% акцій "Промзв'язокбанку". Цікаво, що частка цієї компанії суттєво (з 0,000005% до 9,9696%) зросла на 1 грудня 2017 року.

Але в структурі акціонерів на сайті ПЗБ на 9 січня 2018 року цієї компанії вже не було. Також Bimersano Services Ltd була один день власником 10% акцій "Промзв'язокбанку" в 2015 році і того ж року володіла близько 10% банку "Відродження", свідчать матеріали банків.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників, громадянин республіки Кіпр, за словами Луценка, одночасно є співзасновником іншої кіпрської компанії, яка є співвласником російського ПАТ "Промзв'язокбанк".

За його словами, "Промзв'язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.

Також читайте: РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136383
 
 
 Топ коментарі
 
Путин ху@ло и моржовая пи@да! Ла-Ла-ла-ла-ла... NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник - Цензор.НЕТ 187
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А медведка связана лично с Пуйлом и что?
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Зеленский пообещал жителям Донецка русский язык: президент сделал сенсационное заявление и назвал причину

При этом Зеленский добавил, что по различным вопросам, в том числе проблематики языка, украинские власти готовы учитывать мнение жителей востока Украины. Зеленский готов пройти и на предоставление возможности заполнять документы на русском языке.

Глава государства предлагает срок в 12 месяцев, в который пенсионеры смогут выехать с ОРДЛО для получения украинской пенсии. Об этом он заявил сегодня в украинской столице. Зеленский ответил, что на данный момент указанный срок составляет всего 60 дней.

Снятие блокады с Донбасса Зеленский: сделал официальное заявление

президент отметил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке восстановить мост в районе Станицы Луганской, если в течение ближайшего времени со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
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А угорцям можна буде документи угорською мовою заповняти? а євреям? грекам? китайцям?
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Половина Украины в быту использует либо суржик, либо русский.Украинские венгры между собой общаются на мадьярском и практически не знают русский. Говорить можно на любом, хоть на санскрите, но государственный язык в Украине должен быть один - украинский. А те кто его не знает - не имеют права занимать гос. должности и избираться в органы власти. Вот и все
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Слово "суржик" придумано самі знаєте ким і для чого. Ще ніхто на найвищому рівні ніяк не наважиться вимовити слово дерусифікація, а нема дерусифікації то значить, що є деукраїнізація - фізичне і моральне знищення української нації.
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Понятия не имею кто придумал термин "суржик" а вот то, что на суржике разговаривают и в Молдове, и на Кубани и даже в Сибири можешь не сомневаться. . А то, что власти бояться произнести термин "деруссификация", а тем более начать ее реализацию с этим понятно. Ни кто не хочет терять голоса избирателей. Вот националисты никак не могут попасть в ВР. Почему?
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Чого ж не можуть...російсько-єврейські націоналісти дуже навіть проходять...і як ти вважаєш - Путін на суржику говорить?
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комент не о чем. В ВР проходит не руцькие националисты, а пятая колонна и коллаборационисты с украинскими фамилиями и паспортами. Кто такой путин не знаю, а на каком диалекте разговаривает сцарь параши *****, мне без разницы. Хоть на китайском.
Сп. ночи....
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При Петрилло такого НЕ БЫЛО!
ВыУсьоВрьоти!!
🤗
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лишить лицензии на вещание было бы лучше всего
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Говорим Порошенко подразумеваем Медведчук. Говорим Медведчук подразумеваем Порошенко
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Говорим Медведчук и подразумеваем кума его жены в "Слуге народа"... NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник - Цензор.НЕТ 7975
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говорим "песики" и подразумеваем зловонную помойную яму
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Я думаю, будет не сложно накопать финансирование Кремлем.
Свести дебет с кредитом, если убьіточньіе, а 146% убьіточньіе, захлопнуть их крьішкой.
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вопрос к так называемым правоохранительным NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник - Цензор.НЕТ 3821 органам, почему об этом все стало известно общественности только сегодня? что хитрожопые баблоломы, раньше типа все устраивало и помалкивали, а теперь вдруг решили пропердеться? NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник - Цензор.НЕТ 2224
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Дурному ньюзван надо было завести счёт в Сбербанке расии, отделения которого при циничной Свыне расплодились по всей Украине. Напомним, что Сбербанк расии лучшая пьяная жаба Галактики Лерка Гонтырева считала бюджетообразующим банком. Тогда они считались бы патриотами в системе шоколадных ценностей
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Красивая сказка, но сейчас спецназ СБУ занят рекетами, разбоями, контрабандой и вымогательством. Кстати сегодня новость об етом уже была о задержании сотрудников СБУ в рядах банды, финансируемой из Росии.
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Одуреть! Да это же шпионское гнездо! И где это СБУ была? А! Да на том же "Ньюсван" сидела, языком трепала.
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Только я не понял, почему до сих пор не закрыли ету контору и не отобрали лицензию? Вам что кусачки принести перекусить провод? Или ждете пока люди соберутся на улице с покрышками?
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НьюсІван і кацапстан зв'язані фінансами сильніше, ніж мати пуповиною з дитям.
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Нет, конечно. В отличие от бандеровцев или бойцов Азова, Мертведчук - настоящий русский фашист.
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Пигидий (пигидиум, лат. Pygidium) - задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов[1]. Он включает анальное отверстие, а у самок может также включать яйцеклад. У муравьёв и ос пигидиум - это тергит 7-го абдоминального сегмента.

У паукообразных пигидий сформирован путём редукции последних трёх сегментов опистосомы в кольца, где отсутствуют различия между тергитами и стернитами. Пигидий присутствуют у представителей следующих групп паукообразных: Palpigradi, Amblypygi, Thelyphonida, Schizomida, Ricinulei и Trigonotarbida. Также он имелся у ранних ископаемых представителей семейства Limulidae отряда мечехвостов.
🤣🤣
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Заднепроходной, не вазбуждайся и узбагойся..
😁
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Дырявый тимошенковец петушарийского мертвечука NewsOne пов'язаний із іще одним російським банком - "Відродження", - джерело - Цензор.НЕТ 1183
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Да не хотел Я тебя обидеть...Просто так удачно получилось..
😛
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А что, финансирование партии Мертвечука иностранной вражеской разведкой еще не повод снять ее с предвыборной гонки и ареста самого Мертвечука с целью обменять на всех наших пленных?
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так ворог законодавчо не визначений - нема його ...
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На 112-м Рабинович распинался, как же прижимают свободу слова, кричал до хрипоты, эти каналы с их журналистами превратились в баранье стадо медведчука и ко.
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А первыми были Сваты, но у зебенят память на 2 байта
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Портнов: За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США
http://ua1.com.ua/politics/portnov-za-ostanni-dva-misyaci-poroshenko-znyav-u-svoemu-banku-gotivkoyu-340-kg-dolariv-ssha-57525.html

🙃
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Портнов ..? Зелені ригами не гребують. Хазяїн один
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоNewsOne пов'язаний із іще одним російським банком - "Відродження", - джерело
 
 
 
 
 
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