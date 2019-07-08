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 Депутата від Грузії Церетелі переобрали президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала депутата від Грузії Георгія Церетелі на посаду президента організації.

Це відбулося у понеділок під час заключного пленарного засідання ХХVIІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ у м. Люксембург, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я піклуватимуся про цю Асамблею. Це наш обов'язок - відповідати потребам наших людей. Це важливий тягар, будь-то вирішення конфліктів, тероризм, зміна клімату чи інші питання", - заявив після переобрання Церетелі.

Також під сесії було переобрано віце-президентів ПА ОБСЄ – Віктора Пауля Добре (Румунія) і Азая Гулієва (Азербайджан). Ще одною віце-президенткою стала Нілза де Сена з Португалії.

Крім того, було обрано і керівництво трьох загальних комітетів ПА ОБСЄ: комітет з політичних питань та безпеки очолив Філіппо Лобмарді (Швейцарія), комітет з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища – Софіо Кацарава (Грузія), комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань - Кіріакос Хаджіяні (Кіпр).

Голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі Артур Герасимов був одноголосно вчетверте обраний заступником голови Комітету з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136382
 
   
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если он Грузин...с большой буквы - то это наверно хорошо (в свете последних событий)))))
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Шкода що Саакашвілі в цей тяжкий для Грузії час не з грузинським народом... Часи міняються, Батьківщина, схоже, теж...
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Патріоти Батьківщину не міняють. Як і матір не продають.
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А ты ****** мечтаешь чтобы все проукраинские патриоты покинули Украину и тогда Мародеру с Мертвечуком никто не будет мешать поделить страну
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Счас прахоботики ЗЕ пришиють чорними нитками до цієї інфи..
ФАС!
😁
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Баксик, ты хоть подскажи, за какой орган твоего Зе куда-то там пришивать. Не, я догадываюсь, но жалко, чем же он тогда будет на рояле нам фуги Баха наяривать?
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Вам нужен сексопатолог, психиатр и проктолог..!
😁
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДепутата від Грузії Церетелі переобрали президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ
 
 
 
 
 
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