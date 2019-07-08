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Все про:Грузія (566) Путін (9879)

 Ведучого грузинського телеканалу Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" відсторонили від роботи

Ведучого грузинського телеканалу "Руставі-2" Георгія Габунію відсторонили від роботи на два місяці. 7 липня він у прямому ефірі звернувся до президента Росії Володимира Путіна російською мовою, використовуючи нецензурні слова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з рішенням керівництва телеканалу, обмеження поширюється також на всі програми, які готує Габунія.

Дивіться: "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля. ВIДЕО

Після ефіру, в якому ведучий звернувся до російського президента, "Руставі-2" на кілька годин припинив мовлення. Перед будівлею телеканалу зібралися люди, які вимагали звільнення гендиректора каналу і ведучого. За словами керівництва "Руставі-2", звучали радикальні заклики. Вранці 8 липня телеканал вийшов в ефір.

Також читайте: "У нас немає можливості працювати, а журналісти зараз у небезпеці", - в Грузії канал припинив мовлення після образ і матюків на адресу Путіна

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила "згадку провокаційних і образливих термінів на адресу глави сусідньої держави". Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе розкритикував програму у своєму твіттері. Генеральний директор "Руставі-2" раніше заявляв, що вважає неприпустимою нецензурну лексику в ефірі телеканалу. При цьому він зазначив, що розцінює заяву прем'єр-міністра країни як втручання в справи телеканалу і спробу цензури.

МЗС Росії назвав слова грузинського ведучого "неприйнятними випадами" і "витівкою".

Читайте також: Депутати Держдуми РФ хочуть, щоб журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", видали Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136381
 
 
 Топ коментарі
 
Зато останется честным и уважающим себя человеком.
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что не пойму я руководство Грузии, испугались какой то п№зды моржовой из кремля, вы ещё выдайте его хуйлу, покажите свою собачью преданность старшему брату, мало он у вас территории видать оттяпал
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А россосияне уже раздавили бульдозерами Канделаки?
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Я так понимаю Георгий , билет в Штаты себе заработал , главное ,чтобы его теперь кадыровцы не убили Ведучого грузинського телеканалу Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" відсторонили від роботи - Цензор.НЕТ 5440
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Респект, хлопцю, він увійшов в історію!!! смерть расії!!!!
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Пусть в Украину приезжает под протекторат, Володя как жест доброй зрады гражданство даст....и семье тоже!!!
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То, что показали на "Рустави-2" можно было бы показать на мосту на ОНЕ-ВАН. Это был бы хит и куча инфарктов на рашке
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Кацабів попускають по повній.... навіть ведучі можуть називати їх презіка піздой.... Тільки дивно, чому громодяни Грузії засуджують канал і ведучого... невже в них стільки вати в Грузії живе...
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дибіли,*** ,п'зда моржова їм не подобається.
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навпаки п'зда моржова їм дуже подобається
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Я не против телемоста "надо поговорить", только говорить от имени Украины должен тот грузин с Рустави-2....
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а за его спиной должен стоять хор наших футбольных фанатов
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Это работа руснявых, такого ЧЕЛОВЕКА отстранили от работы! Между прочим он рассекретил государственную тайну РОССИИ!
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Смотри, какой молодец этот грузин! Ничего не боится! Маладэц! Джигит! (Ой, запахло чем-то... то ли миндалем... то ли скрипалем, ой! не, не скрипалем! "Новичком"!)
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Да никто его травить не будет. ФСБ травит тех, кто по их мнению, как гражданин Расассии и человек Системы предал вяликую расасеюшку. Например, Литвиненко доказательно показал, что ***** педофил.А Габуния эмоционально сказал то, что большинство кацапов и так знают, но сказать боятся. Хотя некоторые(и их все больше) начинают говорить .
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Ведучого грузинського телеканалу Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" відсторонили від роботи - Цензор.НЕТ 4074ну пзда же моржовая.х.ли им не нравицо?
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Ой, не скажи! Там такие выдумщики в ФСБ сидят! Подловят. Убивать не убьют, но кое-что отхватят. Заспиртуют и кое-кому подарят. Еще и насмехаться будут.
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Мля, таки Пуйло ГЕРМАФРОДИТ-Ху#лоПез@ моржовый?!
Очешуеть!
🤣🤣🤣
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Грузинским журналистам респект за смелость в отличии от их власти.
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Габуния без лицемерия озвучил мысли миллионов.
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Дайте этому хлопцу Орден Национального Героя.
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Зря отстранили. Такие послания надо зачитывать каждый день, чтоб русня не расслаблялась.
А ***** правда глаза колет.
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А если Россия наложит эмбарго на торговлю с Грузией, и запретит туда ездить российским туристам (да туристы и сами туда теперь хрен поедут ещё лет 5)? Грузия ведь процентов 70 - 80 валютных поступлений лишится... Не слишком ли дорогая цена?
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мы ж заплатили. И никто не умер. Так что русских в зад.
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кто русские не поедут в Грузию лет 5 ? Да они уже в этом году там будут
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Я так понял его отстранили за неправильную формулировку...ведь правильно надо было говорить "*****" ...а тут столько слов лишних....
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У них кацапи 20 відсотків території забрали,а знайшовся тільки один нормальний чоловік,який агресора назвав агресором,ну і моржовою п@@дою...
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Херово одно-что закажет его пуйло дранное, как пить дать.
Журналюге надо пока "отлежаться". Такого оскорбления моржов не пропустит.
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Георгия Габуния отстранили от работы на время, для его же личной безопасности, а его крылатое выражение будет занесено в Книгу Рекордов Гинесса - потому что президентта моржовая п...да ещё не было в истории всемирной политики со времён античности и до наших дней.
Ведучого грузинського телеканалу Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" відсторонили від роботи - Цензор.НЕТ 9349








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Нарешті Георгій Габунія піде у заслужену відпустку та ще й на два місяці! Можна йому лише позаздрити "по-білому". Лише вчителі мають 2-місячну відпустку, а українські вчителі - ще й зарплату 4000 євро!
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Колись мені дали почитати рузго-англійський словник матюків (видання США, 60-ті роки). Ситуативно поруч опинилася одна пані, мадярка із Закарпаття, справжня поліглотка, без "лінгвістичних комплексів". Вона довго сміялася з прикметників, якими супроводжується слово **й. "Моржовьій" я чула, а "граненьій" - це щось новеньке!
Потім ми разом сміялися з ілюстративної фразеології:

Моя ****** в Париж п****й накрьілась = My trip to Paris fell down.
А слово "палка" перекладалося як Orgasm
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Но прикол вот в чём. Именно толпа грузин вечером собралась у этой "Рустави" - чтобы етого Жору и ТВ канал порвать за генацвале - Путина-батоно..... После войны, горы трупов , разрухи и невосполнимых убытков, после оккупации, позора, после вылавливания по РФ школам учеников с грузинскими фамилиями , фашистской антигрузинской истерии и прочего..... И довольно молодые, судя по рожам - явно не при совке выросли в половозрелых особей ....Мдя..... Интересно - массовидные мутации гена рабства заразны даже для типо горячих свободолюбивых кавказских народов?
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Там зібралося аж 200 чоловік, такщо це може бути і проплачено... А на мітинги проти х@йла там щоразу виходили десятки тисяч!
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Подскажу кой-кому в Чехии, чтобы его здесь пристроили...
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так Правду же сказал за правду разве можно отстранять от работы !!!
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Гия красава!В натуре ***** еще так жестко не наваливали!)))
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Человек просто назвал вещи своими именами. Заметьте он никого не убил, не призывал к убийствам и мщению, не призывал кинуть атомную бомбу на соседние страны, как это делают Мокшанские политологи на ток шоу, Он просто озвучил свою точку зрения на подлеца и преступника мирового масштаба. И что самое удивительное, что 99% всех кто это слышал, полностью с ним согласны. Так в чем его вина??!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВедучого грузинського телеканалу Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" відсторонили від роботи
 
 
 
 
 
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