 Ведучого грузинського телеканалу Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" відсторонили від роботи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з рішенням керівництва телеканалу, обмеження поширюється також на всі програми, які готує Габунія.
Після ефіру, в якому ведучий звернувся до російського президента, "Руставі-2" на кілька годин припинив мовлення. Перед будівлею телеканалу зібралися люди, які вимагали звільнення гендиректора каналу і ведучого. За словами керівництва "Руставі-2", звучали радикальні заклики. Вранці 8 липня телеканал вийшов в ефір.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила "згадку провокаційних і образливих термінів на адресу глави сусідньої держави". Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе розкритикував програму у своєму твіттері. Генеральний директор "Руставі-2" раніше заявляв, що вважає неприпустимою нецензурну лексику в ефірі телеканалу. При цьому він зазначив, що розцінює заяву прем'єр-міністра країни як втручання в справи телеканалу і спробу цензури.
МЗС Росії назвав слова грузинського ведучого "неприйнятними випадами" і "витівкою".
Очешуеть!
🤣🤣🤣
А ***** правда глаза колет.
Журналюге надо пока "отлежаться". Такого оскорбления моржов не пропустит.
Потім ми разом сміялися з ілюстративної фразеології:
Моя ****** в Париж п****й накрьілась = My trip to Paris fell down.
А слово "палка" перекладалося як Orgasm