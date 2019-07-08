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 "Цинічна брехня", - власник NewsOne Козак заперечує зв'язок із російським "Промзв'язокбанком". ДОКУМЕНТ

Власник телеканалу NewsOne, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак спростовує слова генпрокурора Юрія Луценка про його зв'язки з російським "Промзв'язокбанком", через який фінансується оборонне замовлення РФ.

Позиція Козака опублікована на сайті телеканалу NewsOne, інформує Цензор.НЕТ.

"Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NEWSONE не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NEWSONE і володію 100% телеканалу безпосередньо", - стверджує нардеп.

Козак заявив, що твердження генпрокурора про участь телеканалу в терористичній діяльності є безпідставним.

"Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NEWSONE і закриття телеканалу з політичних мотивів", - заявив Козак.

Крім того, Козак, заявив про свою впевненість у тому, що "всупереч нинішній політичній недбалості українського керівництва, а також всупереч протидії з боку радикальних організацій, діалог між двома країнами буде встановлено".

Козак також оприлюднив витяг із державного реєстру, "в якому підтверджується моя одноосібна участь як власника телеканалу".

Цинічна брехня, - власник NewsOne Козак заперечує звязок із російським Промзвязокбанком 01

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників, громадянин республіки Кіпр, за словами Луценка, одночасно є співзасновником іншої кіпрської компанії, яка є співвласником російського ПАТ "Промзв'язокбанк".

За його словами, "Промзв'язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.

Також читайте: РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами

Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтвердило інформацію про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промзв'язокбанком" через кіпрський офшор. Він озвучив назву цього офшору - Bimersano services LTD.

За словами джерела, через цей же офшор телеканал NewsOne пов'язаний з ще одним російським банком - "Відродження".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136380
 
 
 Топ коментарі
 
Может Югик будет не заявлять а расследовать
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идиоты..!
Вы сделали это разом... "Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 6916

https://t.co/wF2XWQkV4U

Віталій Портников:
Українці попалися в московський капкан, І вирватися з цієї пастки він зможе тільки з кров'ю.




Можна, звичайно, стверджувати - і небезпідставно - що проведення одним з пропагандистських проросійських телеканалів телемосту з патентованими брехунами з російського державного телебачення - акція, яка давно готувалася
Однак важливо зрозуміти сам сенс цієї акції, її головну мету. Що важливо - провести телеміст або отримати реакцію на його проведення?
2014 року, коли російські окупанти після анексії Криму відкрили другий фронт на Донбасі, в Кремлі це називали просто: лити бензинчик. Усюди, де це можна робити. Тоді, завдяки безпрецедентній мужності українського народу, самовідданості наших збройних сил і розумній реакції керівництва країни пожежу вдалося загасити. Але сама тактика нікуди не зникла. Я б навіть сказав - вона перетворилася на стратегію. Підпалювати всюди, де тільки можна. Стимулювати реакцію активної частині населення.
Повернення людей з минулого. Судові рішення. Купівля телеканалів. Висловлювання високопоставлених чиновників. Телеміст з Москвою. Це лише початок. Пожежа буде йти далі і розпалюватися, хаос буде множитися. Ситуація стане ще більш некерованою, коли з'явиться новий парламент і почне ухвалювати рішення, спрямовані на "виконання Мінських угод" або задоволення олігархічних інтересів. Людей важливо довести до радикалізму, до озлоблення, зіштовхнути лобами, влаштувати зіткнення учасників протестних акцій з правоохоронцями. Викликати вибух обурення. Домогтися повної некерованості країни. При цьому, звичайно ж, «лити бензинчик" будуть і в центрі країни, і на сході - щоб розлютити прихильників "примирення з Росією", забезпечити відділення від України нових і нових регіонів країни.
Обрання президентом країни недосвідченого шоумена, який взагалі не розуміє, де він знаходиться і які сили проти його країни задіяні - тільки частина цього зловісного плану по знищенню України. Тому що керівництва, яке здатне зрозуміти, що відбувається з країною, просто не існує. Є випадкові люди, впевнені, що політика - це шоу і розмови про боротьбу з корупцією. І є жадібні олігархи, які думають, як примножити статки на тлі загальної розгубленості.
І є українці, які самі вибрали собі таку долю. Всі ці розмови про мотиви голосування, протест проти влади, "нові обличчя" і інша лабуда, яку продовжують повторювати проросійські пропагандисти і просто міські божевільні є цікавими виключно для підручників історії. Всім же цікаво знати, чому зникли етруски або вестготти.
А для реального нашого життя важливо розуміти інше - український народ опинився в капкані у Володимира Путіна і російських спецслужб. І вирватися з цієї пастки він зможе тільки з кров'ю.
"Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 1396
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Срочно оформить этого Козака в петухи и на бульон !!! "Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 7064
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Может Югик будет не заявлять а расследовать
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так он же балбес, чтобы что то расследовать, нужно знать, как это делать, а это чмо неграмотное проГурором стало по взмаху волшебной палочки "Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 2040
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Шо ж там и сотрудников не осталось? Одни операторы для Юрика роликов?
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не плохо Юра сепаров и подруснявих щемит, раз ви тут каждий раз гамна полние рти набираете, что би плюнуть в него...
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так выплюнь гавно из рта своего, раз оно тебе думать мешает и ты приперся, чтобы его отхарнуть в посетителей чата "Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 5008
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**********, какой же ти посетитель?! Ти же просто пайку тут гебнявую отрабативаешь.
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во как, расскажи ещё что нибудь про меня, дай волю своей фантазии
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не скромничай кацап, сри методичками дальше, один хрен вас вичисляют на раз тут. Шмон от вас спиціфіческий исходит, кирзи и контори...
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 2 ч.2 часа назад

Буквально один факт о могучей российской оборонной промышленности.
В 2015 году тогдашний глава одной из крупнейших оборонных корпораций, Уралвагонзавод, обещал поставку в войска к 2020 году 2300 танков Армата.
В реальности их будет 12.
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Срочно оформить этого Козака в петухи и на бульон !!!
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Якщо так, то посадіть цього кізяка.
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ни хрена себе! т.е юрик-генпрокурюрик как бы брешет????
что вы себе позволяете? (с)
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Украинский вариант руцького Ихтамнета "Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 9721
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Ви 5 років наполегливо працювали над тим щоб це сталося? Сумління не мучить?
ДІї не завжди призводять до тих результатв, на які сподіваєшся, тому треба думати, перш ніж щось робити.
Але для цього треба думати головою, а не "серцем".
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идиоты..!
Вы сделали это разом... "Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 6916

https://t.co/wF2XWQkV4U

Віталій Портников:
Українці попалися в московський капкан, І вирватися з цієї пастки він зможе тільки з кров'ю.




Можна, звичайно, стверджувати - і небезпідставно - що проведення одним з пропагандистських проросійських телеканалів телемосту з патентованими брехунами з російського державного телебачення - акція, яка давно готувалася
Однак важливо зрозуміти сам сенс цієї акції, її головну мету. Що важливо - провести телеміст або отримати реакцію на його проведення?
2014 року, коли російські окупанти після анексії Криму відкрили другий фронт на Донбасі, в Кремлі це називали просто: лити бензинчик. Усюди, де це можна робити. Тоді, завдяки безпрецедентній мужності українського народу, самовідданості наших збройних сил і розумній реакції керівництва країни пожежу вдалося загасити. Але сама тактика нікуди не зникла. Я б навіть сказав - вона перетворилася на стратегію. Підпалювати всюди, де тільки можна. Стимулювати реакцію активної частині населення.
Повернення людей з минулого. Судові рішення. Купівля телеканалів. Висловлювання високопоставлених чиновників. Телеміст з Москвою. Це лише початок. Пожежа буде йти далі і розпалюватися, хаос буде множитися. Ситуація стане ще більш некерованою, коли з'явиться новий парламент і почне ухвалювати рішення, спрямовані на "виконання Мінських угод" або задоволення олігархічних інтересів. Людей важливо довести до радикалізму, до озлоблення, зіштовхнути лобами, влаштувати зіткнення учасників протестних акцій з правоохоронцями. Викликати вибух обурення. Домогтися повної некерованості країни. При цьому, звичайно ж, «лити бензинчик" будуть і в центрі країни, і на сході - щоб розлютити прихильників "примирення з Росією", забезпечити відділення від України нових і нових регіонів країни.
Обрання президентом країни недосвідченого шоумена, який взагалі не розуміє, де він знаходиться і які сили проти його країни задіяні - тільки частина цього зловісного плану по знищенню України. Тому що керівництва, яке здатне зрозуміти, що відбувається з країною, просто не існує. Є випадкові люди, впевнені, що політика - це шоу і розмови про боротьбу з корупцією. І є жадібні олігархи, які думають, як примножити статки на тлі загальної розгубленості.
І є українці, які самі вибрали собі таку долю. Всі ці розмови про мотиви голосування, протест проти влади, "нові обличчя" і інша лабуда, яку продовжують повторювати проросійські пропагандисти і просто міські божевільні є цікавими виключно для підручників історії. Всім же цікаво знати, чому зникли етруски або вестготти.
А для реального нашого життя важливо розуміти інше - український народ опинився в капкані у Володимира Путіна і російських спецслужб. І вирватися з цієї пастки він зможе тільки з кров'ю.
"Циничная ложь", - собственник NewsOne Козак отрицает связь с российским "Промсвязьбанком" - Цензор.НЕТ 1396
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Брехали, брешемо і будемо брехати - ось головне гасло "Хуцпи урода"!
До речі, відео з обколотим Зєєєлєю, яке встигли за 2 дні подивитися 2,2 млн глядачів за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw

уже не відкривається!
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Скользкие эти Сепары,что заполонили или заполнили весь Киев и Юра в том числе..!
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Зачем медведчук пвтался устроить телемост?
две цели:
1. Оттяпать кусок рейтинга Зеленского. Поскольку электорат ЗЕ чрезвычайно разношерстный, то там есть и те, кто такой мост одобряет. И если Зе мост запретит, то часть электората ЗЕ, возможно отойдет медведчуку. Если ЗЕ не будет пресекать мост, то возмутится другая часть электората ЗЕ и возможно, переметнется к партнеру медвудчука - порошку.
2. Все говорят о медведчуке
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Ну и Пете как ярому пррроотивнику таких телемостов тоже немного накапало - через 20 минут после анонса вылез с решительным осуждением, и это в воскресенье вечером

В 4 руки играют маэстро

А партитура московская
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Это у вас теперь методичка такая: Порошенко выступает против сближения с мордором потому, что ему нужно пиариться на фоне медведчука ?
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да.порошок громко делает вид, будто он против мордора.
и этот грозный вид он делает на фоне медведчука, которого он же сам и создал
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У тебя когнитивного диссонанса нет в том, что ты утверждаешь, будто проукраински настроенные избиратели и промосковски настроенные избиратели выбирают двух якобы партнеров ? Ты считаешь украинских избирателей полными идиотами, неспособными увидеть эту манипуляцию или не воспринимаешь всерьез украинский патриотизм ?
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да, песики идиоты
медведчук и порошенко тесные плодотворные партнеры, и телемост это их совместный проект
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Шалман руснявые строят ПРи помощи Медведчука и его Шоблы, даже Беню купили обещаниями,а Беня повелся!
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Не хило Медведчук подкупает всех,ой не хило!
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Кто ж признается, что оно связано с козломордыми.
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Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NEWSONE и владею 100% телеканала непосредственно"-

умение соврать и глазом не моргнуть отличительная черта всех политиков......
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Вопрос в том,а чьи деньги и немалые на этот разводняк гонят с параши?
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"Діалог будєт установлєн". Підкацапник Тарас Казак лукавить - діалог вже встановлений. "Балакає" зброя з обидвох сторін. А там, де "балакає" зброя, людям говорити нема про що. Бо саме зброя і є останнім аргументом.
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Эта кремлевская гнида наглый и уверенный,что ему ничего не будет. Будет!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Цинічна брехня", - власник NewsOne Козак заперечує зв'язок із російським "Промзв'язокбанком". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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