 "Цинічна брехня", - власник NewsOne Козак заперечує зв'язок із російським "Промзв'язокбанком". ДОКУМЕНТ

Позиція Козака опублікована на сайті телеканалу NewsOne, інформує Цензор.НЕТ.
"Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NEWSONE не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NEWSONE і володію 100% телеканалу безпосередньо", - стверджує нардеп.
Козак заявив, що твердження генпрокурора про участь телеканалу в терористичній діяльності є безпідставним.
"Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NEWSONE і закриття телеканалу з політичних мотивів", - заявив Козак.
Крім того, Козак, заявив про свою впевненість у тому, що "всупереч нинішній політичній недбалості українського керівництва, а також всупереч протидії з боку радикальних організацій, діалог між двома країнами буде встановлено".
Козак також оприлюднив витяг із державного реєстру, "в якому підтверджується моя одноосібна участь як власника телеканалу".
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників, громадянин республіки Кіпр, за словами Луценка, одночасно є співзасновником іншої кіпрської компанії, яка є співвласником російського ПАТ "Промзв'язокбанк".
За його словами, "Промзв'язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.
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Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтвердило інформацію про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промзв'язокбанком" через кіпрський офшор. Він озвучив назву цього офшору - Bimersano services LTD.
За словами джерела, через цей же офшор телеканал NewsOne пов'язаний з ще одним російським банком - "Відродження".
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
Буквально один факт о могучей российской оборонной промышленности.
В 2015 году тогдашний глава одной из крупнейших оборонных корпораций, Уралвагонзавод, обещал поставку в войска к 2020 году 2300 танков Армата.
В реальности их будет 12.
что вы себе позволяете? (с)
ДІї не завжди призводять до тих результатв, на які сподіваєшся, тому треба думати, перш ніж щось робити.
Але для цього треба думати головою, а не "серцем".
Вы сделали это разом...
https://t.co/wF2XWQkV4U
Віталій Портников:
Українці попалися в московський капкан, І вирватися з цієї пастки він зможе тільки з кров'ю.
Можна, звичайно, стверджувати - і небезпідставно - що проведення одним з пропагандистських проросійських телеканалів телемосту з патентованими брехунами з російського державного телебачення - акція, яка давно готувалася
Однак важливо зрозуміти сам сенс цієї акції, її головну мету. Що важливо - провести телеміст або отримати реакцію на його проведення?
2014 року, коли російські окупанти після анексії Криму відкрили другий фронт на Донбасі, в Кремлі це називали просто: лити бензинчик. Усюди, де це можна робити. Тоді, завдяки безпрецедентній мужності українського народу, самовідданості наших збройних сил і розумній реакції керівництва країни пожежу вдалося загасити. Але сама тактика нікуди не зникла. Я б навіть сказав - вона перетворилася на стратегію. Підпалювати всюди, де тільки можна. Стимулювати реакцію активної частині населення.
Повернення людей з минулого. Судові рішення. Купівля телеканалів. Висловлювання високопоставлених чиновників. Телеміст з Москвою. Це лише початок. Пожежа буде йти далі і розпалюватися, хаос буде множитися. Ситуація стане ще більш некерованою, коли з'явиться новий парламент і почне ухвалювати рішення, спрямовані на "виконання Мінських угод" або задоволення олігархічних інтересів. Людей важливо довести до радикалізму, до озлоблення, зіштовхнути лобами, влаштувати зіткнення учасників протестних акцій з правоохоронцями. Викликати вибух обурення. Домогтися повної некерованості країни. При цьому, звичайно ж, «лити бензинчик" будуть і в центрі країни, і на сході - щоб розлютити прихильників "примирення з Росією", забезпечити відділення від України нових і нових регіонів країни.
Обрання президентом країни недосвідченого шоумена, який взагалі не розуміє, де він знаходиться і які сили проти його країни задіяні - тільки частина цього зловісного плану по знищенню України. Тому що керівництва, яке здатне зрозуміти, що відбувається з країною, просто не існує. Є випадкові люди, впевнені, що політика - це шоу і розмови про боротьбу з корупцією. І є жадібні олігархи, які думають, як примножити статки на тлі загальної розгубленості.
І є українці, які самі вибрали собі таку долю. Всі ці розмови про мотиви голосування, протест проти влади, "нові обличчя" і інша лабуда, яку продовжують повторювати проросійські пропагандисти і просто міські божевільні є цікавими виключно для підручників історії. Всім же цікаво знати, чому зникли етруски або вестготти.
А для реального нашого життя важливо розуміти інше - український народ опинився в капкані у Володимира Путіна і російських спецслужб. І вирватися з цієї пастки він зможе тільки з кров'ю.
До речі, відео з обколотим Зєєєлєю, яке встигли за 2 дні подивитися 2,2 млн глядачів за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
уже не відкривається!
Луценко красава!
две цели:
1. Оттяпать кусок рейтинга Зеленского. Поскольку электорат ЗЕ чрезвычайно разношерстный, то там есть и те, кто такой мост одобряет. И если Зе мост запретит, то часть электората ЗЕ, возможно отойдет медведчуку. Если ЗЕ не будет пресекать мост, то возмутится другая часть электората ЗЕ и возможно, переметнется к партнеру медвудчука - порошку.
2. Все говорят о медведчуке
В 4 руки играют маэстро
А партитура московская
и этот грозный вид он делает на фоне медведчука, которого он же сам и создал
медведчук и порошенко тесные плодотворные партнеры, и телемост это их совместный проект
умение соврать и глазом не моргнуть отличительная черта всех политиков......