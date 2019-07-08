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 Суспільство
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Все про:відставка (519) суддя (948) лоукост (108) ДБР (344)

 Баришівська суддя, яка зупинила діяльність ліцензії першого українського лоукостера SkyUp, пішла у відставку

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла рішення про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, подала заяву про відставку після того, як справу проти неї почало ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Як зазначає Радіо Свобода, раніше на підставі розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA Перший") ДБР почало провадження проти судді.

Журналісти виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним - мешканка Баришівки, зазначена позивачкою в постанові суду, насправді не подавала його. Окремо журналісти звернули увагу, що суддя в принципі не могла приймати це рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду, про що йдеться в сюжеті "Таємниця баришівського суду".

Як передав Цензор.НЕТ 24 червня Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко на підставі розслідування "Схем".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136379
 
   
 Топ коментарі
 
А чиїх же це рук було діло? Хто у нас з олігархів являється власником авіакомпанії якій мішають лоукостери? Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 1708
ну і загадка
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Та да, в наших судах слишком много колядства.
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Без роботи не залишиться. Побуде спочатку Беніним юристом, потім - головою Офісу Президента.
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Она вернётся)))
До выборов, чтоб кино по сюжету шло)))
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Наверное, уже стала долларовой миллионершей.
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её троюродная племянница... или у бабушки мужа дела резко в гору пошли... Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 8976
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А чиїх же це рук було діло? Хто у нас з олігархів являється власником авіакомпанії якій мішають лоукостери? Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 1708
ну і загадка
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парашенка монополист авиаперевозок в Украине- любой зебобик знает это с самого рождения Баришівська суддя, яка зупинила діяльність ліцензії першого українського лоукостера SkyUp, пішла у відставку - Цензор.НЕТ 8827
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А ЧТО ТЫ ЕЩЕ ЗНАЕШЬ, СОЕВАЯ ДВОРНЯЖКА?
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О. еще один зебобик пишущий капсом))
шаурма- вы что посменно меняете друг друга?
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4 июля.2019... Париж-Киев...билет SkyUp ..114 евро... билет ГовноМАУ в этот же день...586 евро.. Будут ли вопросы?
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решила, что пора ставать на лыжи Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 8491 сейчас оттолкнется палками и только в жаркой Доминикане, биля свойого маленького майетка зупынится Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 8491
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Подала в отставку Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 2414 галимый фарс, статья должна была звучать так, взята по арест за неправемерное незаконное решение получить 10 лет с конфискацией...
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Тут как в ясный день. Если уже пора на пенсию---а они (судьи) себе там чуть ли не с 45 лет поделали, напоследок от авиа-перевозчика монетку взяла, убрала запросто на год как минимум дешёвого конкурента---гоп-ля-ля красиво сто штучек запросто зелени! Смотреть какой дом, какой бизнес у ближней родни и выкладывать в инфо-пространство. Но это всё что можем---к очень большому сожалению.
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Голова суду не зміг пояснити логіку ... Що той пан робить у кріслі голови суду? Як він туди потрапив? З дитсадка, чи з якогось американського штату? Та проста логіка, зрозуміла кожному українцю - меркантильний інтерес.
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ОНА с пенсионом судьи голодать на Мальдивах не будет, хорошая реформа ......
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відловити і на чоловічу буцегарню відправити... скотиняку таку, або нехай колеться, хто був замовник!!!!
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Бггг) зешобла настолько тупа, что сначала своих заставляет что то хреновое сделать, а когда получает негативную реакцию общества, выкидывает их, как половую тряпку...
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да там уже наворовано сколкьо, что можно и уходить + пенсия на 50 минималок. будем кормить пожизненно + всю семью лечить с бюджета.
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