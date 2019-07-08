 Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС дали змогу Україні прискорити розвиток, - Юнкер

Таке переконання в понеділок у Києві під час прес-конференції за підсумками 21 саміту Україна-ЄС висловив Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо пишатися Україною і нашим партнерством. ЄС та інші фінансові інституції вклали більш як 15 мільярдів євро у підтримку реформ в Україні, — ми робили це з 2014 року, і це зблизило наші народи. Цьому також допоміг безвізовий режим. З 1 січня 2017 року відбулося близько 3 мільйонів візитів, які українці здійснили до країн ЄС", - сказав Юнкер.

Він наголосив, що Євросоюз має намір посилити залучення України до програми Erasmus+. За словами Президента Єврокомісії, Україна вже зараз є активним партнером у цій програмі, в який взяли участь понад 7 тисяч українських студентів, включаючи також підприємців.

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"Завдяки співпраці в рамках Угоди про зону вільної торгівлі Україна може полегшити власний розвиток, і досягти більшого прогресу в різних сферах. Після того, як ця Угода стала фактом, було досягнуто зростання в торгівлі більш ніж на 49 відсотків", - нагадав Юнкер.

Він висловив сподівання, що, завдяки зусиллям команди Президента Україна, нарешті, зможе викорінити корупцію, яка залишалася проблемою для країни протягом довгих років.

Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувався 21-й саміт Україна - ЄС. В рамках заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрілися у вузькому колі.