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 Політика України
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Все про:ЗВТ (76) Євросоюз (2542) Юнкер (119)

 Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС дали змогу Україні прискорити розвиток, - Юнкер

Практика співпраці між Україною і ЄС протягом останніх років засвідчила, що Угода про асоціацію та про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Євросоюзом дозволяє Україні прискорити власний економічний розвиток.

Таке переконання в понеділок у Києві під час прес-конференції за підсумками 21 саміту Україна-ЄС висловив Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо пишатися Україною і нашим партнерством. ЄС та інші фінансові інституції вклали більш як 15 мільярдів євро у підтримку реформ в Україні, — ми робили це з 2014 року, і це зблизило наші народи. Цьому також допоміг безвізовий режим. З 1 січня 2017 року відбулося близько 3 мільйонів візитів, які українці здійснили до країн ЄС", - сказав Юнкер.

Він наголосив, що Євросоюз має намір посилити залучення України до програми Erasmus+. За словами Президента Єврокомісії, Україна вже зараз є активним партнером у цій програмі, в який взяли участь понад 7 тисяч українських студентів, включаючи також підприємців.

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"Завдяки співпраці в рамках Угоди про зону вільної торгівлі Україна може полегшити власний розвиток, і досягти більшого прогресу в різних сферах. Після того, як ця Угода стала фактом, було досягнуто зростання в торгівлі більш ніж на 49 відсотків", - нагадав Юнкер.

Він висловив сподівання, що, завдяки зусиллям команди Президента Україна, нарешті, зможе викорінити корупцію, яка залишалася проблемою для країни протягом довгих років.

Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувався 21-й саміт Україна - ЄС. В рамках заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрілися у вузькому колі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136376
 
   
 Топ коментарі
 
ЕС и другие финансовые институты вложили более 15 миллиардов евро в поддержку реформ в Украине, - мы делали это с 2014 года, Источник: https://censor.net.ua/n3136376

Часто спрашивают сколько спер Петя
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Уже найближчим часом Україна проситиме у країн ЄС не гроші на боротьбу з корупцією, а екстрадицію топ-корупціонерів - утікачів. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами 21-го саміту Україна - Європейський Союз.

Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер - Цензор.НЕТ 585
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Прирост ВВП Германии за 2018 год - 1,5 %

Кстати, а кто тебе сбросил разнарядку печатать про рост ВВП Украины за 2019-й год, которого только половина прошла, а данные есть только за 1 квартал ?
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Хрін з тим Кримом, а от 2,5 % приросту ВВП України у 2019 році це звісно перемога Європи. Велика вам шана за таку допомогу.
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Прирост ВВП Германии за 2018 год - 1,5 %

Кстати, а кто тебе сбросил разнарядку печатать про рост ВВП Украины за 2019-й год, которого только половина прошла, а данные есть только за 1 квартал ?
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Какого развития?я щось пропустил?миллионы на зароботках в Европе-это развитие?!дядя закусывать нужно!
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российской нечисти не нравятся заработки в Европе, российской нечисти нравятся только заработки в обосранной россии.
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Уже найближчим часом Україна проситиме у країн ЄС не гроші на боротьбу з корупцією, а екстрадицію топ-корупціонерів - утікачів. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами 21-го саміту Україна - Європейський Союз.

Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер - Цензор.НЕТ 585
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Доразвивались до беднейшей страны Европы.
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Ну то хот имеем к чему стремится,африканские просторы широки да и жить племенами нам не привыкать.
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P.S.Вон из областей и раенов уже делают общины а там уже один шаг до африканских племен.
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а шо вы,блинс 30 апреля и до сиъ пор делали?почему до сих пор не преЗЕденты?
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и зарплату президентскую всем зелеботам почему-то не начислили,

а у классиков-основоположников сказано :

президент должен жить, как простой учитель,
а простой учитель должен жить, как президент

Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер - Цензор.НЕТ 7087
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Гыга, а ти вже зеленієшшшш..
Може від злоби??
😁
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ЕС и другие финансовые институты вложили более 15 миллиардов евро в поддержку реформ в Украине, - мы делали это с 2014 года, Источник: https://censor.net.ua/n3136376

Часто спрашивают сколько спер Петя
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шось вклали безповоротно, шось поворотно під мінімальний відсоток
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Часто спрашивают сколько спер Петя / ещё чаще спрашивают сколько пропагандистка под германским флажком будет долбить рашу тудэй в украинском сайте.
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Что имеет ввиду этот европейский алкоголик когда делает такие заявы. В чём это ускоренное развитие Украины выражается, может в европейских уже ценах на продукты и услуги при украинских зарплатах !?!?!?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУгоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС дали змогу Україні прискорити розвиток, - Юнкер
 
 
 
 
 
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