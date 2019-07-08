 РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт РНБО.

Як повідомляється на сайті РНБО, нарада була скликана за дорученням президента України.

"За підсумками наради було дано низку доручень, зокрема, Службі безпеки України та Національній поліції України щодо гарантування національної інформаційної безпеки з неухильним дотриманням свободи слова", - йдеться в повідомленні.

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Секретар РНБО Олександр Данилюк також прокоментував нараду на своїй сторінці в Facebook. За його словами, додаткові деталі зустрічі не розкриваються через секретність.

"Ньюзван скасував так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", - підсумував він.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".