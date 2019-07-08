 РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт РНБО.
Як повідомляється на сайті РНБО, нарада була скликана за дорученням президента України.
"За підсумками наради було дано низку доручень, зокрема, Службі безпеки України та Національній поліції України щодо гарантування національної інформаційної безпеки з неухильним дотриманням свободи слова", - йдеться в повідомленні.
Секретар РНБО Олександр Данилюк також прокоментував нараду на своїй сторінці в Facebook. За його словами, додаткові деталі зустрічі не розкриваються через секретність.
"Ньюзван скасував так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", - підсумував він.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
И очень громко «не зашло». Но у Зеленского не растерялись, и включили обиженных патриотов, чтобы удержать падение «Слуги народа» хотя бы среди проукраинских избирателей..
...Рецепт прост. Надо заставить их снова полюбить Россию. Это в пределе. А для начала просто немного сместить систему ценностей. Чтобы они не просто думали, что их сосед - каннибал. А вошли в его сложное положение: силы много, ума мало, дома народ не кормленый сидит. А тут соседи шумят по ночам. Ну, съел парочку крикунов, и пару комнат у них отжал для сохранения мира и стабильности. А разве мог он поступить иначе, в его-то положении?
На море НАТО поджимает вплотную, за океаном Обама-чмо, с тылу Гейропа заходит. А тут еще биндеровцы шабаш устроили. Сами ведь виноваты. Ну перегнул палку, так что теперь, век не дружить?
Но как залить эту взвешенную и разумную повестку в головы хохлам? Залить дешево и сердито. Конечно, с помощью телевизора. Около 75% жителей Украины, по данным соцопросов, узнают новости из телевизора..
...продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2059616127676661
Все будет решено на улице.
Учтите это.)Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали.
Не боитесь - слабы.
Ах, как интересно.)
(с)Алексей Арестович
касяпенГебельсПропаганду не можна недооцінювати.
Безумовно буде"тривожна кнопка" для переривання трансляції..
Звичайно винними зроблять"хохлів..
🤔
им,*****,ничего в горле не жмёт ?
Шоп вместе композицию составить
Вот же дно
Ну это ж анонс
Зы. Я тем более не смотрю
Пошёл на *** отсюда.
"был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова" - это так, ниочём.
На минныя поля!!
😇
Вывод напрашивается сам
Толька ИНЕТ!!
🤗
Предлагаю формулировочку и ответку : в связи с агрессией паРаши и активизации её агентов на медиапространстве Украины - национализировать каналы уличённые в работе на оккупанта.