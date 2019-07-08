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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:інформаційна війна (206) пропаганда (1198) РНБО (519) телеміст (29) Данилюк Олександр (296) Newsone (35)

 РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами

У Раді національної безпеки та оборони України відбулася нарада з питань інформаційної безпеки. Її деталі не розкривають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт РНБО.

Як повідомляється на сайті РНБО, нарада була скликана за дорученням президента України.

"За підсумками наради було дано низку доручень, зокрема, Службі безпеки України та Національній поліції України щодо гарантування національної інформаційної безпеки з неухильним дотриманням свободи слова", - йдеться в повідомленні.

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Секретар РНБО Олександр Данилюк також прокоментував нараду на своїй сторінці в Facebook. За його словами, додаткові деталі зустрічі не розкриваються через секретність.

"Ньюзван скасував так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", - підсумував він.

РНБО скликала нараду через спробу провести телеміст із російськими пропагандистами 01

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136375
 
 
 Топ коментарі
 
І як це останнім часом...
СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 8653
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Телемост News One продюсер телеканала Голованов согласовал с Зеленским еще 24 мая во время своего визита в АП. А сегодня пришлось сдавать назад потому что «не зашло».

И очень громко «не зашло». Но у Зеленского не растерялись, и включили обиженных патриотов, чтобы удержать падение «Слуги народа» хотя бы среди проукраинских избирателей..
...Рецепт прост. Надо заставить их снова полюбить Россию. Это в пределе. А для начала просто немного сместить систему ценностей. Чтобы они не просто думали, что их сосед - каннибал. А вошли в его сложное положение: силы много, ума мало, дома народ не кормленый сидит. А тут соседи шумят по ночам. Ну, съел парочку крикунов, и пару комнат у них отжал для сохранения мира и стабильности. А разве мог он поступить иначе, в его-то положении?
На море НАТО поджимает вплотную, за океаном Обама-чмо, с тылу Гейропа заходит. А тут еще биндеровцы шабаш устроили. Сами ведь виноваты. Ну перегнул палку, так что теперь, век не дружить?
Но как залить эту взвешенную и разумную повестку в головы хохлам? Залить дешево и сердито. Конечно, с помощью телевизора. Около 75% жителей Украины, по данным соцопросов, узнают новости из телевизора..
...продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2059616127676661
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... уличных протестов Зе-команда не держит от слова «совсем». Они же от «имени народа». И всякий раз когда народ против - для них катастрофа.
Все будет решено на улице.
Учтите это.)Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали.
Не боитесь - слабы.
Ах, как интересно.)
(с)Алексей Арестович
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так опустил зелупена вазелинового, да?))
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ТЫ РОШЕНОВСКИЙ ГОВНОМЁТ?
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истерика мокшанских зебилов - засчитана! РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 6273
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Высер от соевых говнометов. Хватит брехать уже
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на снбо "думалось" где они лоханулись с мостом, и почему 73% сидело и НЕ мешало 25% протестовать против телемоста с рашкой.. И шо дальше делать - какую шаурму брать?)
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Хто звернув увагу на "неукоснітжльнож соблюдєніє свободи слова"? Тобто НьюсІван ніхто щемити не буде! От вам і "секретне рішення"!
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хотели керченский мост второй построить, но он рухнул ещё в стадии проектировки СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 2001
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"Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы словаИсточник":https://censor.net.ua/n3136375 Як це можна совмістити? Як можна висраться ненадувшись? Може хтось підкаже?
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ось шо бувае коли кокс не свіжийюВін сам себе ви....бав
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красиво,але неймовірно..
касяпенГебельсПропаганду не можна недооцінювати.
Безумовно буде"тривожна кнопка" для переривання трансляції..
Звичайно винними зроблять"хохлів..
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Решения РНБО, охрана телеканала медведчука .. СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 3318
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Интересно что Турция европейская страна и за попытку переворота по сей день сажает подозревающих в измене.А у нас открыто ведется кацапская пропоганда а мы боимся поставить этих уродов на место,как бы чего ЕС не сказали,так и страну просерем если уже не просрали.
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Нет,там просто страна.Страна которая ради своей безопасности плюет на мнение ЕС.Да и Евросоюз тупо молчит только ограничывает Украину в освобождении наших земель.
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Шо там проводити,є постанова ВР про санкції щодо каналу,але педрове РНБО та члени Нацради з телемовлення по квоті порошенка зарубали цю постанову.Тепер він бореться плять з реваншем,якого відмазав від санкцій
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Окружний адмінсуд Києва скасував штраф у 4 млн грн для телеканалу «Інтер» за слова ведучих під час концерту до 9 травня про перейменування вулиць: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников». «Найчесніший» суд не вважає це пропагандою. https://hromadske.ua/…/sud-skasuvav-shtraf-kanalu-inter-za-…
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Пентагон испытывает на орде климатическое оружие.Ещё не окончен потоп ,как начались лесные пожары .И всё в Иркутской области.
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Говорили, балакали- сіли та й заплакали... СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 5176
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Зебики, что за секретности от вас скрывают?
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От вас не...В методухе усьо есть???!
🤔
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а кто эти выб..ки с ньюзвана ?
им,*****,ничего в горле не жмёт ?СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 9257
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Они ещё и оделись в цвета национальных флагов
Шоп вместе композицию составить
Вот же дно
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я просто телек не смотрю,это - ведущие с канала,или кто ?
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Я так понимаю что да
Ну это ж анонс

Зы. Я тем более не смотрю
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Я тоже не смотрю. Но, оту вот, в красном платье помню очень давно! Её Мария зовут. Хотелось трахнуть... но, потом узнал фамилию- Ситтель. И перехотел, с перепугу.
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А шо у него за желтенький браслетик?! На смартвоч не похоже...на знаки различия- тоже. Тогда- что это???
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то защитный амулет от шамана Тувы.. главного! РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 6398
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А ты откуда вылез, мокрица безродная, без флага и мозга.
Пошёл на *** отсюда.
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какая нынче "грозное" кацапье пошло.. из-под лавки) РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 6514
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Чуєш,вафлюганка *************,іди вже накуй,заслужила! Мальдівська шлюха вгостить тебе шкіряною РАШенкою..... РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 801
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а про телемост сернуть совсем нечего ? шото слабо рошения...
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Какой-то дешевый цирк, а потому- трижды ***.ный стыд! Наша спецура шо, тока после заявы Ньюсвана, узнала об этом шабаше-провокации?! Если так, то нах такая спецура?! Хотя, я пишу это с реальной досадой, бо я всецело уважал и уважаю её спецов. Им шо, рты позакрывали? Не исключено.
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Ну, и что конкретно решили?

"был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова" - это так, ниочём.
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Совещанийо,млЯ...
На минныя поля!!
😇
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А вы не заметили что наши депутаты принимавшие законы против кацапии и сепаратистов и имеющие доступ к закрытой секретной информации спокойно шастают по кацапии и окупированым териториям и никто их не арестовывает и не берет в заложники.Видимо их мандат неприкосновенности защищает.А шастает туды по смертельной ,,нужде,,

Вывод напрашивается сам
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Пагубия наконец осенило! На 5 год войны решил запретить телемосты с ордой .Раз и навсегда!!Поезд ушёл ,а Пагубий пришёл билет покупать. РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 2394
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Мля, года ТРИ или больше зомбоящик не смотрю!!
Толька ИНЕТ!!
🤗
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Как сообщается на сайте СНБО, совещание было созвано по поручению президента" - царь хороший, бояре плохие. ( Старо, как мир, но впечатляюют рендеры политтехнологий "большого брата", как под копирку.)
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В помощь СНБО.
Предлагаю формулировочку и ответку : в связи с агрессией паРаши и активизации её агентов на медиапространстве Украины - национализировать каналы уличённые в работе на оккупанта.

РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 1877
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