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 ЦВК ліквідувала реєстрацію 17 кандидатів у нардепи, зокрема діючого народного обранця Супруненка (оновлено)

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати Верховної Ради за їхніми заявами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і в порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019, Комісія скасувала реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Так скасовано реєстрацію таких самовисуванців:

Майданевича Л.О. – в окрузі № 17,

Демчака Р.Д. – в окрузі № 18, (однофамілець діючого нардепа)

Бекерову Н.А. – в ОВО № 26,

Кравченка А.Ю. – в ОВО № 27,

Хабібуліна О.Ф. і Черняка В.М. – в ОВО № 36,

Луців Е.В. – в ОВО № 70,

Полюсова В.В. – в ОВО № 76,

Ярового О.В. – в ОВО № 101,

Волканова В.А. – в ОВО № 102,

Столяренко Т.М. – в ОВО № 180,

Рибакова О.В. – в ОВО № 182,

Гешка І.Т. – в ОВО № 202,

Супруненка О.І. – в ОВО № 216,

Соломаху А.Г. – в ОВО № 221.

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Крім того, з виборів зняли кандидатів висунутих політичними партіями:

"Європейська солідарність" Євстаф'єву І.С. (В ОВО №78).

"Опозиційний блок" Середу А.А. (В ОВО №183).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136374
 
 
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Игры что нада...
Учитывая как лихо регионал Г. Калетник снял с выборов в 18 округе своего основного конкурента Демчака...
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Помиляєшся, ох, як помиляєшся...
Зняли Демчака Р. Д., а не Демчака Руслана Євгеновича... Зняли дубль під Демчака, тобто двійника))
Округ 18 Демчак виграє, Калєтнік Григорій (якщо балотується) йому програє і дуже відстає))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК ліквідувала реєстрацію 17 кандидатів у нардепи, зокрема діючого народного обранця Супруненка (оновлено)
 
 
 
 
 
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