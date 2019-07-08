 Депутати Держдуми РФ хочуть, щоб журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", видали Росії

Про це в понеділок заявив спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
"Це звучало на засіданні ради Думи і всі зійшлися на думці, що необхідно притягнути до кримінальної відповідальності представника Грузії, який поводивсяе по-хамськи, неналежно, ображаючи главу держави, екстрадувати його на територію Росії, щоб наш суд визначив міру відповідальності згідно із законодавством нашої країни, а далі вже ухвалюватимуть рішення, де він відбуватиме термін - на території Росії чи на території Грузії", - сказав Володін.
Увечері в неділю, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" із довгого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі. Після звернення до Путіна, Габунія перейшов на грузинську мову.
У понеділок, 8 липня телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, що відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.
Ждем выступления представителя Украины...!
бо непонятно каким из двух имён теперь называть вована)
КГБшную вошь ****** - они не возражают?
Walrus Cunt - норм звучить ))))))))