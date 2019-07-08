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Все про:Держдума (324) Грузія (566) матюк (31) Путін (9879) Росія (18607) екстрадиція (225) Володін (22)

 Депутати Держдуми РФ хочуть, щоб журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", видали Росії

У Держдумі Росії вважають, що грузинський журналіст Георгія Габунія, який образив Володимира Путіна в ефірі телеканалу "Руставі-2", має бути екстрадований до РФ і постати перед російським судом.

Про це в понеділок заявив спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Це звучало на засіданні ради Думи і всі зійшлися на думці, що необхідно притягнути до кримінальної відповідальності представника Грузії, який поводивсяе по-хамськи, неналежно, ображаючи главу держави, екстрадувати його на територію Росії, щоб наш суд визначив міру відповідальності згідно із законодавством нашої країни, а далі вже ухвалюватимуть рішення, де він відбуватиме термін - на території Росії чи на території Грузії", - сказав Володін.

Увечері в неділю, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" із довгого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі. Після звернення до Путіна, Габунія перейшов на грузинську мову.

У понеділок, 8 липня телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, що відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136372
 
 
 Топ коментарі
 
помоему Грузин все правильно сказал. главное в точку.
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депутаты госдуры московии идут нахер вместе со своим хуйлом!
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Грузин молодец, так хуйла плешивого ещё не опускал никто😁
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Вообще то грузинский журналист всего лишь начал флэш моб и скоро журналисты самых разных выступят с подобными заявлениями!)

Ждем выступления представителя Украины...!
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Грузинские власти опять испугались. Начали наперебой осуждать храброго телеведущего. И этот канал начал извиняться перед всеми. Лол.
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У них сейчас власть российских коллаборантов, типа, нашего Зеленского. Ничего удивительного.
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Они походу просто испугались протестов грузин против этого журналиста.
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Нет. Дело в российском партнере. Перед которым они хвостиком виляют.
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Пора бы европе выразить глубокую обеспокоенность,
бо непонятно каким из двух имён теперь называть вована)
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Будут судить за разглашение государственной тайны особой важности.
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запоребриковые, радуйтесь, этот журналист еще деликатно отозвался о вашем божке
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Значит козломордые в курсе как их царя назвали..это хорошо...превселюдное унижение козломордых это гуд. Интересно а самому ***** уже доложили что он ****@ моржовая???
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Только после передачи жириновского в Грузию.
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В а по поводу того миллионы людей во всем мире называют
КГБшную вошь ****** - они не возражают?

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До речі, морж англійською - walrus. Сліво неначе натякає - оце rus... та й взагалі якось співзвучно з "вялікорус"
Walrus Cunt - норм звучить ))))))))
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Якась дивна реакція... Ну можливо насправді підпалив дупи цапам.
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в Гааге мокшанским оккупантам скажут тоже самое, что сказал отчаянный грузин, ну, разве что на "гаагском") языке, но смысл будет тот же.. так что х.й вам, терпилы хйла, а не смелого журналиста..
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Красноречивого грузина показало чешское телевидение. Предполагаю, что и в других странах заметили это прекрасное выступление.
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Грузинам конечно уважение. А вот наши 73% ЗЕбильчиков готовы телемост проводить с Рашкой и коленки протирать перед ******. ЧТо то местные любители ЗЕкловуна уже и не против рихвирендума за дружбу с Рациюшкой, за руцький язик..за ватных Сватов...
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Ему премию Нобелевскую необходимо выдать
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Пропоную задля безпеки від свавілля адмінів ввести абривіатуру МП (не плутати з релігійною установою). Депутати Держдуми РФ хочуть, щоб журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", видали Росії - Цензор.НЕТ 5634
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Або ПМ (не плутати з відомою моделлю стовбура).
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДепутати Держдуми РФ хочуть, щоб журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", видали Росії
 
 
 
 
 
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