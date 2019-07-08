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Все про:Київська область (948) розслідування (1517) ДБР (344) Кирило Тлявов (12)

 Зброю, з якої смертельно поранили 5-річного Кирила Тлявова, поки не знайшли, - ДБР

Зброю, з якої був смертельно поранений 5-річний Кирило Тлявов на початку червня в Київській області, досі не знайдено, тривають балістичні експертизи.

Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброю не було знайдено. Безпосередньо тривають експертизи, зокрема балістичні - із встановленню, зокрема, дальності і всього, що стосується пострілу", - зазначили в прес-службі.

При цьому у відомстві додали, що керівництво ДБР провело зустріч із потерпілою стороною.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136370
 
 
 Топ коментарі
 
ствол сбросили. никто не найдет.
есть убийцы. сажайте, а не цирк устраивайте.
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Впаять бы следаку, начследствия, и нач райотдела лет по 25 строгача , глядишь в следующий раз, в замесе с мусорами улики не пропадут.
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оружия нет, мусора молчат как партизаны или просто говорить не могут, потому, что им все зубы уже выбили?
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ствол сбросили. никто не найдет.
есть убийцы. сажайте, а не цирк устраивайте.
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Впаять бы следаку, начследствия, и нач райотдела лет по 25 строгача , глядишь в следующий раз, в замесе с мусорами улики не пропадут.
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Так видно хотели его найти! Когда ищут обычно находят, можно паяльник в жопу стрелявшим вставить даже, общество будет не против, а вот когда надо слить дело, тогда и не находят !
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И нe найдут, потому как в ровд как были мусора так мусора и остались
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Если написать как надо действовать против произвола любых госструктур, сразу пришьют призыв к свержению законно самовыбранной власти или еще хуже госТизмену....
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То, что погиб мальчик по вине мусоров, нет никакого сомнения. Вот только, беда в том, что ничего не сделано, чтобы трагедия не повторилась........Вот мусор, который командовал в Княжичах, пошел на повышение......
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У гбр более важные дела.
Надо задания Портнова выполнять.
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А паяльником не пробовали разговорить ментов?
Говорят - действует безотказно!
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Псссс эй Псссс, я знаю где ствол... только тссссссс... он у Порошенко... только тихо....
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Еще месяц пройдет, скажут - отец пацана стрелял. Хотел жене за измену отомстить...
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и не найдут потому что сами менты его спрятали сами менты и ищут!!!
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Подсказываю ,как найти ,берёте мусоров,зажимаете им яйца в тиски ,начинаете закручивать и ВУАЛЯ , оружие найдено ...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗброю, з якої смертельно поранили 5-річного Кирила Тлявова, поки не знайшли, - ДБР
 
 
 
 
 
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