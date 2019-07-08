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 Політика України
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Все про:блокада (480) Зеленський (1967) Донбас (12424)

 "Економічну блокаду" Донбасу можна зняти після повернення незаконно націоналізованих підприємств, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі повернення "незаконно націоналізованих підприємств" можливе зняття "економічної блокади" Донбасу.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з лідерами Європейського Союзу за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Володимир Зеленський підкреслив, що не хоче, щоб його слова інтерпретували неправильно.

"Що стосується питань з економічною блокадою. Я не хочу, щоб мене тут неправильно зрозуміли. Ви знаєте, що все це можливо, ми в Мінську про це говоримо. Пам'ятаю, як пана Кучму інтерпретували ЗМІ - інтерпретували неправильно. Все можливо, все найближчим часом можна відкрити. Але, будь ласка, поверніть тоді наші незаконно націоналізовані підприємства, які є зараз на тимчасово окупованих територіях", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

19 червня представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що рішення РНБО щодо впровадження торгових обмежень стосовно ОРДЛО може бути переглянуте тільки після повернення українських активів в українське правове поле.

Президент Росії Володимир Путін називає відновлення економічних відносин Донбасу й України першою і необхідною умовою виконання мінських угод.





Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136368
 
 
 Топ коментарі
 
Ха-ха...а где семнеченки...лещенки и прочие парасюки...почему сидят с языками в сраке？
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патамуша у зелемойского правильная срака
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Не поверення підприємств потрібне,а повний вихід московитів з Донбасу потрібен.
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Мало того,что финансируем сепарастов,соц.выплатами,почти на 2млрд.долл.в год,так еще и работу этим долбо..бам дадим.Хотли дебилы к путлеру?Хотели.Пусть путлер их и кормит.У меня есть встречное предложение.Объявляем ОРДЛу оккупированной территорией,прекращаем ВСЕ выплаты пенсионным и прочим туристам.И ждем,что даунбасяне будут делать.Если не захотят загибаться,а без украинских выплат они не выживут и они это знают,и поднимут восстание - поможем армией.Не восстанут,то и на хрена они нам нужны?
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поздравления украинцам с новым президентом - вопрос- когда Киев даунбсацам отдадите
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Здесь все просто, умники вы мои. на данный момент эти активы кормят армию путина, а Зеленский хочет, что бы они кормили и украинскую. прежняя власть блокаду ввела, но покупать опосредовано не перестала имея прибыль себе в карман. бюджет страны вырастет, а значит и армии помощь, или не надо вооружать ВСУ? пусть орки вооружают свою, а мы утремся, так ХОХЛЫ?
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как это экспорт товаров в Украину может кормить ВСУ? ... а ну ка гений экономики растолкуй .. деньги то перемещиются из Украины в мордор в виде вливаний и зарплат ... сепары оприходуют .. какие же вы 73 глупые
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Какие активы?Ты о чем ваня?Скажи,что испугался,что без средств к существованию останешься?Ты ведь оттуда?ЕСли УКраина перестанет туда платить,то на путинскую подачку вы там загнетесь.И выбор будет не большой,вариантгв три - либо драпать в русню,но туда вы ****** хотите только с украинской землей и домами.А сами по себе вы нужны на колыме и магадане.Второй подниматься и требовать доплаты к подачке,но вы обоссытесь,убьют.Третий-тупо подыхать.
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мне плевать на средства. и я не спорю с тобой, пусть орки вооружаются, а мы и без них как нибудь... но тогда уголь оттуда не стоит брать с обходного пути. вот тогда это блокада, а сейчас пшик.
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следующим будет зачисление на довольствие в ЗСУ сепаров при условии что они оденут форму ЗСУ
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В какой валюте они будут работать? В Рублях?
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А мона не знімати... Але обіцяти щось треба.
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что-то мне подсказывает, что Зельку на днях вздернут. Оно накурилось и пообещало ОРДЛО русский язык
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А воду в Крым уже когда подавать начнем?
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Когда мертвые самолеты и ржавую подлодку Запорожье вернут.
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В епоху тотальної перемоги вигоди над совістю, а часто і над здоровим глуздом, зняття блокади "слугами бариг народу" - це тільки питання часу. В них вже очі горять пригорнутися до коштів на відбудову Донбасу. Словесні викрутаси щодо аудиту, повернення підприємств, які називають чомусь "незаконно націоналізованими" (ніби щось у Лугандонії є законним) - то тріскотня. Після призначення Кучми перемовником по Лугандонії іншого чекати і не доводиться. Та у контексті умов зняття блокади є одна неподоланна перепона. Перше. А як бути із тими підприємствами, що порізали на металолом чи загробили безповоротно? Друге. А як бути із тими підприємствами, що вивезли у Росію? Що там вже повертати?
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та достаточно журналистов во весь рост чтобы понять что там не опасно
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Ребенок с мороженкой на «нуле», а мы в гламурных окопах...
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незаконно націоналізовані підприємства"- вообще то национализировать может только государство, по факту ДНР таковим не является..
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Вофка пытается спасти ренатовские активы?
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Модернизированные государственные заводы уже давно вывезены в *********. И это 32 завода которые реально могли что то выпускать! Что там осталось?! Затопленные шахты, сгнившие водоканалы и убитые "в хлам" тепло и электро коммуникации. Все что можно уже давно порезали на металл и тоже вывезли в *********. Там уже интеллектуальная, экономическая и кадровая пустошь. ***** систематически убивал Донбасс чтобы мы десятки лет его восстанавливали и забыли даже думать о возврате Крыма и следовать его "хотелкам" и признать войну "гражданской", нам ну никак нельзя! До войны там было много ватных уродов, но сейчас там одни ватные уроды и какие они теперь "граждане Украины"? Они что Конституцию соблюдают? Налоги платят? Иждивенцы, ворье, гопники, убийцы, терористы, сепаратисты и паразиты ... Что там с ними церемониться!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Економічну блокаду" Донбасу можна зняти після повернення незаконно націоналізованих підприємств, - Зеленський
 
 
 
 
 
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