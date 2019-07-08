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 Від початку доби 8 липня ворог 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу населеного пункту Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм і гранатометів різних систем;

поруч із Лебединським - зі стрілецької зброї;

по околиці Мар'їнки - з гранатометів різних систем.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази в районі населеного пункту Новолуганське, з мінометів калібру 82 мм;

поруч із Південним, з міномета калібру 120 мм;

неподалік Майорського, зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136365
 
 
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Цікаво ще ось це, свіжак-«Донецьк. 18:33 - 18:50 десять мінусів з шелестінням, через 40 - 50 сек чути розив. Мінусують ДАП/Точмаш?»,
«18:43. Макеевка. На западе минусуют тяжелым. Есть и плюсы. Тоже тяжелые»,
«18:44. Третий бабах за последние 10 минут… На север от Донецка»,
«18:46. Донецьк. Щось недобрий вечір! Якісь бахи в стороні Путіловки». Поодинці, але досить голосно»,
«18:51. "Бумкает" ближе к Спартаку, а на ЯБП, походу, прилетает изредка»,
«18:52. Уже больше 15»,
«19:00. Макеевка, Ясиноватая тяжелое дуплетом с эхом»,
«19:15 бууух 19:22 еще два с эхом. Похоже, около ЯБП накрывают Авдеевку»,
«Донецьк. 19:25 десь дуже далеко Піски - ЯБП чути розриви…»,
«Донецк 19.27 Гвардейка, Бутовка громко одиночные, сторона Спартак - ЯБП»,
«Авдеевка. Где-то на юге-ю-западе отдаленно гремит…(19−32)».
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 8 липня ворог 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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