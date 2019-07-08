 "Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози

Про це Олена Коробкова написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі, колеги! Зі ЗМІ Ви дізналися, що я нібито написала заяву про виключення мене зі списку кандидатів у народні депутати політичної партії "Слуга народу". Так от - я ніяких заяв не писала", - стверджує Коробкова.

За словами Коробкової, її запросили в команду Президента як експерта і фахівця в фінансовій сфері.

"Але після моєї принципової позиції як експерта щодо Приватбанку в гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейковими постами", - стверджує вона.

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Коробкова не уточнює, про які саме звинувачення йдеться, але стверджує, що вони - "фейк".

"Далі почалася найголовніша боротьба, щоб забрати у мене найцінніше - мою 4-річну донечку. Це повна маніпуляція головним у моєму житті. Але і на цьому не зупинилися - почалися погрози мені, родині та моєму життю. Навіть у такому формулюванні: або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - написала Коробкова.

Екскандидат у народні депутати просить захистити її і її сім'ю.

"Я звертаюся до президента, якому вірю, з проханням навести порядок всередині партії і довести країні, що немає жодного впливу олігархів на нього і рішення його команди! Я готова написати заяву, якщо мені про це скаже президент!

Слава Україні!"- завершила Коробкова.

У неділю, 7 липня партія "Слуга народу" виключила зі списку сімох кандидатів. У партії стверджують, що двоє з них - Юрій Баланюк і Олена Коробкова - самі звернулися до партії із заявами про виключення зі списку за власним бажанням.