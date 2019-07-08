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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:кандидат (170) погрози (242) Слуга народу (99)

 "Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози

Олена Коробкова, яку напередодні виключили зі списку кандидатів у депутати від партії "Слуга народу" нібито за власним бажанням, стверджує, що не писала заяву про виключення. За словами Коробкової, їй і її родині погрожують представники "старих олігархічних кланів".

Про це Олена Коробкова написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі, колеги! Зі ЗМІ Ви дізналися, що я нібито написала заяву про виключення мене зі списку кандидатів у народні депутати політичної партії "Слуга народу". Так от - я ніяких заяв не писала", - стверджує Коробкова.

За словами Коробкової, її запросили в команду Президента як експерта і фахівця в фінансовій сфері.

"Але після моєї принципової позиції як експерта щодо Приватбанку в гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейковими постами", - стверджує вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков

Коробкова не уточнює, про які саме звинувачення йдеться, але стверджує, що вони - "фейк".

"Далі почалася найголовніша боротьба, щоб забрати у мене найцінніше - мою 4-річну донечку. Це повна маніпуляція головним у моєму житті. Але і на цьому не зупинилися - почалися погрози мені, родині та моєму життю. Навіть у такому формулюванні: або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - написала Коробкова.

Екскандидат у народні депутати просить захистити її і її сім'ю.

"Я звертаюся до президента, якому вірю, з проханням навести порядок всередині партії і довести країні, що немає жодного впливу олігархів на нього і рішення його команди! Я готова написати заяву, якщо мені про це скаже президент!

Слава Україні!"- завершила Коробкова.

У неділю, 7 липня партія "Слуга народу" виключила зі списку сімох кандидатів. У партії стверджують, що двоє з них - Юрій Баланюк і Олена Коробкова - самі звернулися до партії із заявами про виключення зі списку за власним бажанням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136362
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, если ты такая принципиальная, то почему кресло нардепа такое вожделенное ????
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По мнению мэра Филатова, Дубинский-говорящая жопа Коломойского. "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 8409
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Эта ТП вздумала вякнуть, что она собирается катить бочку на самого кукловода ? Зебилы такие зебилы.
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Я готова написать заявление, если мне об этом скажет Президент Источник: https://censor.net.ua/n3136362

Я фигею уважаемая редакция
В полицию обращайся с заявлением. И по угрозам и по ситуации. Даже если президент не скажет. Вообще слова президента - необязательное условия для обращения в органы.
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ну и куда ты рвешься, здоровье дороже. Хочешь сделать мир чище?
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Та проще всё там. Повторюсь: "Далее началось самое главное борьба, чтобы забрать у меня самое ценное - мою 4-х летнюю дочь"(с). Так не могут писать о киднепинге или его угрозах. Так можно написать только о муже.
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Аааааа)))) набрала в гугле "наркоман" -зелина рожа вылазит... Капец!!!
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Гы-гы))))) Не поверила, пошла перепроверила. Таки да, таки - Ой! То капец, то капец .
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Загуглила " накарман ". Зюзи нет, но есть Лео ДиКаприо и Илон Маск с сигарой.
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Хех, дівчина не зрозуміла куди потрапила. Зараз Дубинський декілька висерів зніме про неї, будуть і розіп'яті діти, і пінобетон.
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О, вчера в комментах зебилы кудахтали, что вот какие молодцы Слуги урода, вычеркивают из своего списка плохих людей, не то, что этот мародер. А оказывается (как, впрочем, и предполагалось) вычеркивают они как-раз хороших, а шваль оставляют.
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А кацапские твари на Цензоре тут как тут))))
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вірити зебілу і його шоблі - моветон.
А, якщо все ж таки віриш - значить, і сама зебіл.
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Ех,зєлєбєні.І це вже було....
>Н. Ежов:
>Я прошу передать СТАЛИНУ, что я никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающие мою честность и скромность.
>Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.
>Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах
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Слуга народа

Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
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Як можна ставити на шальки терезів доньку(якщо це правда?!) і депутатство? "Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози - Цензор.НЕТ 3422 Я мабуть не жінка і не мати...
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Ленка!Ты нормальная? При чем тут презик? Партию "Слуга народа" возглавляет Митя Разумков, а не Вова Зеленский. Ну выгнали и ладно! Иди вон в партию Шария запишись, пока не поздно. Шарик только красный сначала купи. Или вон к Славику на подтанцовку. Голос то у тебя есть? Слава Украине!
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Віктуар 100% ! Немає чого тінь на регента кидати . Слугонародна реальнсть може бути ще жахливішою . Вважай що легким переляком відбулася .
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Твоє місце продали слузі Медведчука, Коломойского, чи Кернеса.
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Интересно наблюдать по местам как некоторые умеют переобуваться в прыжке....Местным так смешно...
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А как же ты, курица, попала в список, если такая принципиальная? В чём твоя ценность как "финансового эксперта"?
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Товарищ Сталин произошло трагическое недоразумение. Хотя, наверное, уже писали. "Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози - Цензор.НЕТ 9574
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Розпустила Дуня коси, а за нею всі наркоси.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози
 
 
 
 
 
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