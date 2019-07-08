 "Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози

Про це Олена Коробкова написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні друзі, колеги! Зі ЗМІ Ви дізналися, що я нібито написала заяву про виключення мене зі списку кандидатів у народні депутати політичної партії "Слуга народу". Так от - я ніяких заяв не писала", - стверджує Коробкова.
За словами Коробкової, її запросили в команду Президента як експерта і фахівця в фінансовій сфері.
"Але після моєї принципової позиції як експерта щодо Приватбанку в гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейковими постами", - стверджує вона.
Коробкова не уточнює, про які саме звинувачення йдеться, але стверджує, що вони - "фейк".
"Далі почалася найголовніша боротьба, щоб забрати у мене найцінніше - мою 4-річну донечку. Це повна маніпуляція головним у моєму житті. Але і на цьому не зупинилися - почалися погрози мені, родині та моєму життю. Навіть у такому формулюванні: або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - написала Коробкова.
Екскандидат у народні депутати просить захистити її і її сім'ю.
"Я звертаюся до президента, якому вірю, з проханням навести порядок всередині партії і довести країні, що немає жодного впливу олігархів на нього і рішення його команди! Я готова написати заяву, якщо мені про це скаже президент!
Слава Україні!"- завершила Коробкова.
У неділю, 7 липня партія "Слуга народу" виключила зі списку сімох кандидатів. У партії стверджують, що двоє з них - Юрій Баланюк і Олена Коробкова - самі звернулися до партії із заявами про виключення зі списку за власним бажанням.
Я фигею уважаемая редакция
В полицию обращайся с заявлением. И по угрозам и по ситуации. Даже если президент не скажет. Вообще слова президента - необязательное условия для обращения в органы.
А, якщо все ж таки віриш - значить, і сама зебіл.
>Н. Ежов:
>Я прошу передать СТАЛИНУ, что я никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающие мою честность и скромность.
>Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.
>Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах
Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.