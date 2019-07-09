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 Політика України
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 Закликаємо РФ взяти на себе відповідальність за трагедію Boeing MH17, - заява за результатами саміту Україна-ЄС

У спільній заяві за результатами саміту Україна-Європейський Союз учасники закликали Росію визнати відповідальність за трагедію малайзійський Boeing рейсу MH17, який було збито над Донбасом у 2014 році.

Про це повідомили представники Євросоюзу під час спільного прес-брифінгу за підсумками зустрічі в межах саміту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"17 липня відбудеться 5-річний відлік трагічного злету рейсу MH17, який обірвав життя 298 жертв. Ми сподіваємось на ефективне розслідування щодо осіб, відповідальних за цю трагедію і закликаємо Російську Федерацію взяти відповідальність та повною мірою співпрацювати з усіма зусиллями щодо розслідування", — йдеться в заяві.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136357
 
 
 Топ коментарі
 
Надо спросить у упоротой кацапской кацманавтки как БУК сбил боинг
она сегодня бредила что видела кто куда стрелял на Донбассе...
Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2054
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Да, призыв отменный. Приговоренному предлагается самому оплатить стоимость веревки, табуретки и услуг палача. И приговоренный немедленно оплачивает...
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Ну а че?
Зачетньій троллинг)))
Нет ничего хуже, чем ожидание смерти.
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То, что пассажирский Боинг уничтожили 17 июля 2014 года моцковские упыри, всем вменяемым людям Земли было абсолютно ясно уже вечером 17 июля.

Моцковская Орда - это не народ, не нация, это тупое скопище подлых злобных манкуртов, не имеющих ни морали, ни совести, ни чести.
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Надо спросить у упоротой кацапской кацманавтки как БУК сбил боинг
она сегодня бредила что видела кто куда стрелял на Донбассе...
Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2054
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На фоні брехні про "нас там нє било! Ми нє стрєлялі! БУК нє наш!" кацапи вже заплатили грошові компенсації за всіх загиблих громадян Малайзії. Зараз тривають перемовини стосовно таких же виплат за громадян Нідерландів та Австралії...
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Она кроме своей вагины больше ни чего не видит!
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Недооцениваешь тьі врагов, манкуртьі у нас, а єти подльіе имперские шовинистьі.
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ты смари хйлопутин от таких заявлений седня ссать мимо писсуара буде
от смеха
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А телеміст з путіним на самміті не організовували? Можливо б Пуйло почервоніло і спітніло?
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На случай если автор твит удалит - вот сама ссылка на шикарную версию и суть версии, сбили нашим буком, но американцы, а не мы. Да еще как виртуозно, выстрелили наружу ракету и сразу взорвали! https://proza.ru/2018/05/24/1549 Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 4806
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вот что делают с мордвой жареные мухоморы.
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Надо чаще призывать, а то они наверно не слышат там
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Можна з таким же успіхом звертатися до крокодилів, щоб ті харчувалися очеретом і рясеою в не їли м'ясо.
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с таким же успехом гроси и зели перестанут воровать
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во как, ***** уже бежит и спотыкается, так торопиться взять на себя ответственность, что аж украинских моряков уже отпустил
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Призываю людоедов не кушать людей!!!питайтесь овощами и травой!!!
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3,14...дец ..."призываем" "вовків" визнати що вони з"їли вівцю ...прошу пробачення у звірів що порівняв їх з кацапами ...кацапи це ГЛИСТИ
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И вообще нужно всех преступников призвать сдаться правосудию, это видимо очень чудодейственная фигня.
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А судьям и прокурорам вернуть все взятки и добровольно сесть в тюрьму за коррупцию)))
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Свинюку призвати лайно не їсти- більше сенсу..
🤗
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Сами они ничего не возьмут ,а вот впихнуть этим тварюкам по самые гланды давно пора !!! Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 8174
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- горло болит.
- простудилась?
- натерла...
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как-то выходит, что если русня признает свою вину, им разрешат построить условный северный поток-3 или провести очередную олимпиаду((.
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"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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Є підозра, що Саміт ніколи таких питань ще не вирішував.
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Было бы смешно, если бы не так грустно. Я еще могу понять Украина, не в состоянии оказывать нормальное давление на рашку. Но ЕС !!!!! Наверно поэтому и строят СП 2 , чтобы у рашки как то деньги не закончились.......
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2 млрд в год экономии одной Германии
Меркель бы нах отправили бы на пенсию если бы продолжала давать 2 млрд мафии
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Та то таке... ***** вже промукав шо Козлостан не признає результатів міжнародного слідства, та ніколи не визнає свою провину тому ці усі движухи не мають жодного значення на жаль
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А заодно и про сбитый борт над Черным морем пусть вспомнят. Физически Украина тогда не могла сбить его. Но под давлением повесили вину, презик сглотнул и замяли...
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просят взяти атвецвєнность??? 40Л60Й06И!!!
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Они уже своим лошариком чуть не нанесли урон экологии всей Земли. Почему молчит мировое сообщество? Или долб-м это можно?
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Типа подводники спасли своими жизнями угрозу мирового масштаба, затушили телами чуть не загоревшийся реактор.
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Реактор продовжує горіти в Севєроморску. Там атас повний, загроза вибуху
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Відповідати за цей злочин мають справжні злочинці!
А для цього потрібно провести справжнє розслідування.
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Моцьковіти, мабуть, хотіли "зелений корідор" для Боїнгу влаштувати. Але все пішло, як завжди, ... не так. Хтось злякався, хтось впав під стіл, хтось нажав на "Пуск".
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На той момент путєнські війська стояли на кордоні і чекали коли букіністи зіб'ють кацапський борт з Ларнаки , щоб "справедливо" зайти в Україну . Але стався аблом , а далі все пішло по Паркінсону .
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Такой прокол, бл.. , призвали- то призвали, а ОЗАБОЧЕННОСТЬ высказать забыли...
как же так ...
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Какой смысл во взятии ответственности, если ее доля не отмерена?
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"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир"... И.А.Ильин (1882-1954), философ.
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Но "ценный свидетель" которого украл СБУ сказал что это он сбил или кто-то там. Подложили свинью Европе которая уже выявила всех преступников. Кто после этого поверит европейским следователям?
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Кроме призывов , что то предъявить можно ?
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"Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17." ©
Прогнозована відповідь *****:
- Ну дык а чего ж мы на себя-то брать будем? Ить нас там не было и нет. Эвона и Коломойский давеча подтвердил то же. Ну а ополченцы Донбасса, когда увидели, что укры сбили Боинг, очень сочувствовали погибшим в этой ужасной трагедии. Вот и фото имеется:

Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2040
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакликаємо РФ взяти на себе відповідальність за трагедію Boeing MH17, - заява за результатами саміту Україна-ЄС
 
 
 
 
 
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