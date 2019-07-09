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Все про:Тернопільщина (185) паливо (215) ДФС (2261)

 Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Тернопільській області зупинили безліцензійну торгівлю паливом через місцеві АЗС і вилучили велику партію паливно-мастильних матеріалів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено, що на чотирьох місцевих АЗС, які належать компаніям, що працюють під відомим брендом, у період з 01.07.2019 р по 04.07.2019 р здійснювалася роздрібна торгівля пальним без наявності передбаченої законом ліцензії, чим було порушено положення ст.15 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" від 19.12.1995 №481/95-ВР (зі змінами).

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 104 тис. 410 літрів дизельного пального і бензину марок А-92 і А-95 загальною орієнтовною вартістю понад 3,1 млн грн.

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Проти керівників підприємств-правопорушників складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за ст.164 КУпАП".

Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 01
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 02
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 03
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 04
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136356
 
 
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жлобы какие то, такое бабло в станции закопали, а на лицензии решили скрысятничать Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 8696
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У них 1 июля лицензия закончилась.
Выдаёт эти лицензии ГФС, на 5 лет.
Они решили с продлением лицензии чуть протянуть - и послали туда своих налоговых мусоров. И бензинчиком разжились, и на цензор попали.
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я все это прочел в статье, я имел в виду, что им мешало 4 дня подождать и не работать, пока новая лицензия вступит в действия? алчные очень? ну прямо как крысы ненасытные, все мало дохода им, вот теперь им их алчность и боком вылезла, забрали товар ещё и оштрафуют Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 2507
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жаль. хорошие заправки. я на таких газ по 11 заправляю дизель по 22 . официальные все не нажруться
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По всей видимости налоговую мусарню всё таки собираются разогнать.
Бо грабят они щас как при Виктор Фьодарыче, шоб успеть.
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ДФС - конченные гопники! Лицензирование вступило в законную силу с 1 июля 2019 г.
Как можно получить лицензию на третий день, если до этого лицензирования не было !!!
Форма заявления на лицензию не утверждена и никаким Законом на ДФС не возложена миссия лицензиата!!!
Документы ДФС стала принимать после 12 июня со сроком рассмотрения 20 рабочих дней!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБезліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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