 Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.
У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено, що на чотирьох місцевих АЗС, які належать компаніям, що працюють під відомим брендом, у період з 01.07.2019 р по 04.07.2019 р здійснювалася роздрібна торгівля пальним без наявності передбаченої законом ліцензії, чим було порушено положення ст.15 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" від 19.12.1995 №481/95-ВР (зі змінами).
За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 104 тис. 410 літрів дизельного пального і бензину марок А-92 і А-95 загальною орієнтовною вартістю понад 3,1 млн грн.
Проти керівників підприємств-правопорушників складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за ст.164 КУпАП".
Выдаёт эти лицензии ГФС, на 5 лет.
Они решили с продлением лицензии чуть протянуть - и послали туда своих налоговых мусоров. И бензинчиком разжились, и на цензор попали.
Бо грабят они щас как при Виктор Фьодарыче, шоб успеть.
Как можно получить лицензию на третий день, если до этого лицензирования не было !!!
Форма заявления на лицензию не утверждена и никаким Законом на ДФС не возложена миссия лицензиата!!!
Документы ДФС стала принимать после 12 июня со сроком рассмотрения 20 рабочих дней!!!