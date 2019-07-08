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 Діяльність президента Зеленського підтримують майже 68,5% українців, - опитування

Діяльність президента України Володимира Зеленського підтримують 68,5% українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такі дані отримані в результаті всеукраїнського опитування, проведеного Інститутом соціальних технологій "Соціополіс".

35,8% опитаних жителів України повністю підтримують діяльність Володимира Зеленського, а 32,7% – скоріше підтримують, ніж не підтримують

Що стосується деяких перших кроків глави держави, то в цілому позитивно до них ставляться від 60 до 90% респондентів. Зокрема, понад 90% опитаних позитивно оцінюють внесення президентом до Верховної Ради законопроекту про покарання чиновників за незаконне збагачення, погашення на вимогу Володимира Зеленського заборгованості по зарплаті шахтарям Львівщини та Волині, закупівлю 200 машин швидкої допомоги для лікарень у регіонах за рахунок благодійників.

Понад 80% підтримки отримали рішення президента  про розпуск Верховної Ради, початок перезапуску судової реформи, скасування понад 100 застарілих указів, які заважали діяльності підприємців.

Крім того, законопроекти президента про скасування формули "Роттердам+" і про імпічмент, відкриття вулиці Банкової для вільного пересування та відвідування, підтвердження незмінності курсу на європейську інтеграцію, стратегі відновлення Донбасу для іноземних інвесторів, перезавантаження роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську підтримали понад 70% опитаних.

Відносно найменший рівень підтримки отримало підтвердження незмінності курсу на євроатлантичну інтеграцію (59,5%).

Опитування проводилося з 27 червня по 4 липня 2019 року. Об’єктом дослідження були жителі всіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей, віком від 18 років. Всього з використанням методу особистого інтерв’ю face-to-face було опитано 2308 респондентів, які зареєстровані у 139 населених пунктах України. Вказана вибірка репрезентативна для всього дорослого населення України за ознаками статі, віку, регіону проживання і типу населеного пункту (міський населений пункт / село). Теоретична статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,0%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136353
 
 
 Топ коментарі
 
один день "работы" этого малароса стоит нам 3+ млн. грн. т.е. оно за наш счёт со своей ОПГ просмотрело водопад за 100000€ и ни одна медиаблядь не вякнула, а на Пороха, официального миллионера, который за свой счёт уехал на Мальдивы, они свои поганые рты не закрывали два годаДеятельность президента Зеленского поддерживают почти 68,5% украинцев, - опрос - Цензор.НЕТ 9940
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Хто платить за опорос , той і відсотки вказує . В цих жучків все прагматично . Бізнес .
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а ось тут я впевнений - жоден українець не одобряє діяльність цього малограмотного посміховиська. малороси підтримують, але це тільки до початку опалювального сезону
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А чому не вказано, хто замовник опитування? Не може комерційна організація робити безкоштовно.

"Полное название компании - ТОВ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИОПОЛИС
Организационно-правовая форма - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЕГРПОУ - 35850274
Дата регистрации - 07.04.2008
Руководитель - ПАНЧЕНКО СЕРГИЙ ВИКТОРОВИЧ
Размер уставного капитала - 52 500,00 грн."
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/35850274/
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДіяльність президента Зеленського підтримують майже 68,5% українців, - опитування
 
 
 
 
 
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