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Все про:допомога (836) транш (112) Євросоюз (2542)

 ЄС готовий виділити Україні допомогу в розмірі 500 млн євро після виконання низки умов

Європейський Союз готовий виділити Україні черговий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі EUR500 млн. Для цього треба виконати низку умов.

Про це свідчить текст декларації сторін за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС готовий надати 2-й транш (EUR 500 млн) Четвертої програми макрофінансової допомоги щойно буде виконано відповідні умови", - йдеться в декларації.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за готовність надати Україні другий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі EUR 500 млн.

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Як повідомлялося, у вересні 2018 року представники України та ЄС уклали кредитну угоду про надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на EUR1 млрд і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплено умови виділення цих коштів.

Суму в EUR1 млрд розділено на два рівних транші, перший із них ЄС перерахувала в грудні 2018-го. Отримання другого прогнозується навесні-2019.

1 березня 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова за підсумками зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Добровскісом повідомила, що Україна виконала більше ніж половину зобов'язань, необхідних для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на суму EUR500 млн.

28 травня генеральний директор директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон повідомив, що крім програми МВФ, є інші пункти, необхідні для отримання траншу, зокрема закон, що передбачає боротьбу з відмиванням грошей, закон про авторизованого економічного оператора (АЕО), а також функціонування системи автоматичної системи повірки е-декларацій, виконання закону про ринок електроенергії та ухвалення середньострокового плану реформування податкової та митної служб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136349
 
 
 Топ коментарі
 
"ряда условий"- рубать лес в Карпатах для ЕС???
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Умножить на 100 и будет в самый раз ,Украина это самая Великая страна в Мире !!! ЕС готов выделить Украине помощь в размере 500 млн евро после выполнения ряда условий - Цензор.НЕТ 7593
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"ряда условий"- рубать лес в Карпатах для ЕС???
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В частности, речь идет о законе, предусматривающем борьбу с отмыванием денег, законе об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционировании системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнении закона о рынке электроэнергии и принятии среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.Источник: https://censor.net.ua/n3136349
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ну если только это...тогда мы УЖЕ все выполнили!
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Там наприкінці є про умови...
В частности, речь идет о законе, предусматривающем борьбу с отмыванием денег, законе об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционировании системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнении закона о рынке электроэнергии и принятии среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб. Источник: https://censor.net.ua/n3136349
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Московских условий? Хотя какая разница, там все уже под одну мелодию танцуют.
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Это ещё как проститутка берём, или как?
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Как на таможне говорят, "половину украли, половину потеряли".
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Опубликуйте условия, подходят, берите не стесняясь. ВСЭ ДОДОМУ.
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Умова одна - знайти першу половину. Ну і мізки відростити.
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Условійо-свинарчуків і 🐷 під шконку, нє?
😁
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Клоун критиковал порошенко за то, что тот брал кредиты МВФ. Как теперь будет объяснять зебилам? ЕС готов выделить Украине помощь в размере 500 млн евро после выполнения ряда условий - Цензор.НЕТ 5332
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Igor Cherniavskyi Ну так це правельні і потрібні кредити.А тоді можна було би без них обійтись. ЄС готовий виділити Україні допомогу в розмірі 500 млн євро після виконання низки умов - Цензор.НЕТ 8362
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Позвольте. Мы не знаем ни о каких условиях. Черт знает что. Дерут три шкуры с трудящихся масс.
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Золушка уже не принЧеса бала. Пора понять. Нельзя бесконечно попрошайничать, отдай кругляк, принЧеса, а ЕС тебе бумаги, полные труселя (ссылка).
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У гражданина Денисенко прогрессирует деменция. Прости меня господи.
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Вот теперь ясно-понятно. Все из-за денежек МВФ. И шкандаль на таможне, и ввод рынка электроэнергии, и увольнение Цигикала, и... Вот только с законами новыми проблемка будет... Старая ВР при смерти, а молодая - в проекте.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄС готовий виділити Україні допомогу в розмірі 500 млн євро після виконання низки умов
 
 
 
 
 
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