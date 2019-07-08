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 Політика України
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Все про:Зеленський (1967) Антикорупційний суд (410)

 Вищий антикорупційний суд почне роботу 5 вересня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює вже 5 вересня.

Про це Зеленський заявив на саміті Україна - ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Найголовніше - це подолання корупції", - сказав глава держави, додавши, що за час його перебування на посаді розблоковано міжнародне співробітництво НАБУ з антикорупційними органами іноземних держав і скасовано електронне декларування для антикорупційних активістів.

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"Ми також готуємося до повноцінного запуску Вищого антикорупційного суду. І останньою перешкодою на шляху до цього була відсутність відповідного приміщення для цього органу, це питання вирішене. 5 вересня цього року суд почне розгляд справ із топ-корупції. У будівлі, до речі, на проспекті Перемоги, і це звучить дуже символічно, тому що нас цікавить не просто боротьба з корупцією, а саме перемога над нею", - заявив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136348
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть как всегда ленточку разрежет Порошенко, будет первым клиентом.
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Не забувайте і памятайте,чого риги не сидять
Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5325
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А помните как шоколадная морда сопротивлялась всеми пятью конечностями?
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Пусть как всегда ленточку разрежет Порошенко, будет первым клиентом.
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той суд порошенко створював, тож в нього там блат. портнову невигідно. тре шоб найчесніший печерський, чи окружний адмінсуд
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Не забувайте і памятайте,чого риги не сидять
Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5325
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дело за малым: построить антикоррупционные тюрьмы. Ибо чревато всех содержать в одном бараке.
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сидят не в тюрьмах, а в колониях, и бараков нет уже лет 70. заканчивай с телевизором.
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До 5 сентября не сошьют для Порошенко дело.Хотя Портнов сможет что -нибудь оформить для начала,а потом будут догружать лет 20 .Пока будет сидеть в СИЗО.А потом выпустят по Закону Савченко.
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Щось зебєня молотить язиком безперервно. Мабуть нюхнув.
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А кого же он судить будет этот Антикоррупционный суд? Ведь трогать коррупционеров запретил КСУ. Не конституционно это оказывается. Статью о незаконном обогащении,читай за коррупцию,отменили. Так на кой йух теперь этот суд сдался?
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Виктор Азовцев b465a5d8
Так на кой йух
теперь этот суд сдался?
Бо ЄС кредит дає на такого роду реформи... Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 38
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А помните как шоколадная морда сопротивлялась всеми пятью конечностями?
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Пока не страшно, но, а вдруг? Вот это будет смешно. А ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТЕТ. Вот и думай.
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Ти все ще тут, неповносправний Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9943 00-леха косой ? Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5592

Іди вчися писати коменти без помилок!!!
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При мародёре такой куйни не было! Верните нам маордёра!!!
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ТаДа такога при ******** и не намечалось!
А ленточек запас куда девать!
🤣🤣🤣
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Кака много нам открытий чудных готовит 21 июля!
😁
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Добре-добре, давайте подивимось, чи той суд буде дієздатний. Бо туди пролізуть ти, які взагалі не вміють нічого робити й будуть робити так, що вся Європа сміятиметься, а потім просто плюне, як на АБ, ГПУ і АП.
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Труханов, як взнав, що Зєлєнський особисто приїхав його саджати, то отримав сердцевий напад та інсульт, у результаті судоми лицьових м'язів його пику спотворила безглузда посмішка.

Вищий антикорупційний суд почне роботу 5 вересня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7257
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВищий антикорупційний суд почне роботу 5 вересня, - Зеленський
 
 
 
 
 
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