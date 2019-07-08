 Вищий антикорупційний суд почне роботу 5 вересня, - Зеленський

Про це Зеленський заявив на саміті Україна - ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Найголовніше - це подолання корупції", - сказав глава держави, додавши, що за час його перебування на посаді розблоковано міжнародне співробітництво НАБУ з антикорупційними органами іноземних держав і скасовано електронне декларування для антикорупційних активістів.

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"Ми також готуємося до повноцінного запуску Вищого антикорупційного суду. І останньою перешкодою на шляху до цього була відсутність відповідного приміщення для цього органу, це питання вирішене. 5 вересня цього року суд почне розгляд справ із топ-корупції. У будівлі, до речі, на проспекті Перемоги, і це звучить дуже символічно, тому що нас цікавить не просто боротьба з корупцією, а саме перемога над нею", - заявив Зеленський.