 Зеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.
"Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову (про транзит газу. - Ред.) у грудні. Але це питання енергетичної безпеки України і моя позиція, позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання", - сказав глава держави.
Як відомо, термін дії нинішнього газового контракту між Україною і Росією закінчується наприкінці 2019 року. РФ наполягає на підписанні контракту, в якому також буде закладено принцип "бери, або плати".
стикизий ИгорёшаL...!
Очень плодотворные переговоры намечаются......
"Кто на ком стоял?" (С)
Санкции-с...
Степень зависимости Литвы от поставок газа из России остается очень высокой, хотя снижать ее Литва изо всех сил стремится.
В 2017 г. Газпром поставил в Литву 54% всего потребленного в стране газа (14,41 ТВт*ч газа), тогда как в 2016 г. доля российского газа составляла почти 40%.
Однако в 1м полугодии 2018 г. Литва импортировала из России 764 млн м3 газа, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.
Параллельно Литва на 30% уменьшила объемы закупок СПГ, потому как дорого...
Ранее Латвия и Литва договорились об общих СПГ-проектах, но Литва построила свой СПГ-терминал. Теперь Латвия и Эстония объединяются против Литвы и хотят разработать свою систему торговли газом.
«Процесс подписания договора завершен», - сообщил начальник отдела по связям с общественностью Lietuvos energija Артурас Кетлярюс. Lietuvos energija является контролирующим акционером LET. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на издание Baltic Course.
В первом квартале 2019 года Литва нарастила объемы закупок газа у российской компании "Газпром" до 0,674 миллиарда кубометров, или на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в отчете компании.
В 2018 году в балтийскую республику в первом квартале было поставлено 0,596 миллиарда кубометров газа. Всего за 2018 год Литва получила 1,373 миллиарда кубометров газа.
https://ru.delfi.lt/news/economy/klajpedskij-terminal-spg-stavit-rekordy.d?id=81663905
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/smi-kompaniya-lzhd-budet-iskat-neispravnosti-i-s-rossijskoj-glonass.d?id=81610095
В понедельник Беларусь начала ремонт магистрального газопровода на своей территории, поэтому были остановлены поставки газа по трубопроводу в направлении Литвы.
"В этот период газ в Литву будет поставляться из двух источников - с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию", - сообщили BNS в литовской компании Amber Grid, занимающейся распределением газа.
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/shvedskij-sud-podtverdil-reshenie-arbitrazha-v-spore-litvy-i-gazproma.d?id=81639425
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/o-zarplate-v-600-evro-v-sele-nikto-ne-slyshal-kakuyu-zarplatu-platyat-na-samom-dele.d?id=81334550
Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/rabotniki-izvestnoj-kompanii-zhaluyutsya-rabotaem-kak-loshadi-a-zarplaty-ne-povyshali-uzhe-god.d?id=81349984
В свою очередь, президент ЛИСР Э. Маслаускайте называет повышение ММЗ до 307 евро "циничным". "Цинично. Только так можно назвать решение повысить ММЗ до 607 евро до налогообложения", - сказала Э. Маслаускайте в распространеннои ЛИСР комментарии. По ее словам, в результате повышения ММЗ финансовое положение людей с самыми низкими доходами, пенсионеров или неработающих не улучшится. "А рост цен в результате повышения ММЗ ударит по этим группам населения сильнее всего", - предупреждает президент ЛИСР.
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/pravitelstvo-litvy-minimalnaya-zarplata-v-sleduyuschem-godu-uvelichitsya-do-607-evro.d?id=81628057
При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с Путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.
Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
Скоріше газу в мережах взагалі не буде, а буде тільки в балонах.
это разве не Юлин контракт
это украина не хочет юлиного контракта, а раша как раз за него