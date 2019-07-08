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 Політика України
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Все про:Зеленський (1967) Росія (18607) транзит газу (63)

 Зеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б досягти домовленостей із російською стороною в питанні транзиту газу вже у вересні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.

"Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову (про транзит газу. - Ред.) у грудні. Але це питання енергетичної безпеки України і моя позиція, позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання", - сказав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз"

Як відомо, термін дії нинішнього газового контракту між Україною і Росією закінчується наприкінці 2019 року. РФ наполягає на підписанні контракту, в якому також буде закладено принцип "бери, або плати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136347
 
   
 Топ коментарі
 
А може в ось такому форматі хай спробує чи потренується...
Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре - Цензор.НЕТ 670
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Ага! Сели за стол, сложили ручки, а с той стороны - ноги на стол и давай махать руками!
Очень плодотворные переговоры намечаются......
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Сейчас "патриоты" повыскакивают, будут гневно клеймить торгашей во время войны.
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Не буде ніякого транзиту, потрібно готуватись що зима буде без газу! В нас є пару місяців до початку опалювального сезону, потрібно масово переходити на електро-опалення - теплі підлоги, нові провода по стоякам будинків, нові кабелі від трансформаторних підстанцій, нові трансформаторні підстанції та нові магістральні кабелі.
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Ага! Сели за стол, сложили ручки, а с той стороны - ноги на стол и давай махать руками!
Очень плодотворные переговоры намечаются......
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А може в ось такому форматі хай спробує чи потренується...
Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре - Цензор.НЕТ 670
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... именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", - сказал глава государства. Источник: https://censor.net.ua/n3136347
"Кто на ком стоял?" (С) Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре - Цензор.НЕТ 2456
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Сейчас "патриоты" повыскакивают, будут гневно клеймить торгашей во время войны.
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так не успевают вроде бы с посиделками. Было здесь
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Телемост запретил проводить , ещё как Габуния скажи. А потом - ой, мы хотели бы свои вопросы решить газовые.
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оно уже устало. явно видно! роль не удалась. хочется к бабе Риме, что бы пожалела Вовочку.
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А Германия была дура, заключила договор с СССР и война началась, а составы шли в Германию. И кто выиграл? Имею ввиду экономику. Надо не в позу становится, а брать все, что нам полезно.
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Что бы что-то брать, нужно что-то давать.
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Нельзя транспортировать вражеский газ. Зачем он нам? Мы уже давно заключили договор со Словакией и качаем газ оттуда по секретным трубам. На деньги за свой газ РФ осуществляет агрессию по всему миру и убивает мирных граждан. Перекрыть ГТС и начать диктовать свои условия РФ. А словацкий газ и горит лучше и стоит дешевле.
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Беларуские уголь и нефть, тоже гораздо лучше и дешевле чем из РФ.
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6 из десяти крупнейших угольных компаний США обанкротились на фоне развития альтернативных источников энергии.ТЭС либо закрываются,Любо переходят на газ.В Германии угольные разрезы штурмуют зелёные,требуя закрытия.Свистни -очередь из американских углевозов где-то на перефирийных портах выстроится.Нефть из США уже пошла.Можно переработать 18 -20млн тонн нефти в год в одесском порту.Есть мощности.Так что Вы попали пальцем в небо несведущий ольгинский тролль.
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Напомним, что российская нефть на Украину не поставляется. Так, треть нефти «Укртатнафта» импортирует для единственного в стране работающего НПЗ из Азербайджана и Алжира, а две трети покупает через аукцион у «Укрнафты», которая является основной добывающей компанией страны и также контролируется олигархом Игорем Коломойским. Кстати, ранее в Кременчуг поставляли нефть из Ирана (по свопу) по цене ниже, чем теперь нефть из США.

Санкции-с...
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Slovacki gaz eto todze ruski gazprom,no norvezski zyzeny gaz v dani moment desevle gazproma gaza.Zyzeny gaz desevle gazproma gaza.Vse kto imejet terminali Evrope pokupajut zyzeny gaz
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96% gaza v proslom mesiace my kupili zyzenogo iz nix 91% norvezski gaz.Ne tolko sebe no sosediam Estoniji i Latviji rovno stolko skolko im nado na mesiac
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Получилось не очень...
Степень зависимости Литвы от поставок газа из России остается очень высокой, хотя снижать ее Литва изо всех сил стремится.
В 2017 г. Газпром поставил в Литву 54% всего потребленного в стране газа (14,41 ТВт*ч газа), тогда как в 2016 г. доля российского газа составляла почти 40%.
Однако в 1м полугодии 2018 г. Литва импортировала из России 764 млн м3 газа, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.
Параллельно Литва на 30% уменьшила объемы закупок СПГ, потому как дорого...
Ранее Латвия и Литва договорились об общих СПГ-проектах, но Литва построила свой СПГ-терминал. Теперь Латвия и Эстония объединяются против Литвы и хотят разработать свою систему торговли газом.
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Ja vam daju poslednyje danyje s aprelia mi pokupajem gde to 95% gaza s terminala i prakticeski ves gaz s Norvegiji i ne to sto pokupajet s principa,a potomu sto norvezki gaz jest desevle cem ruski.Latvijao Estonija pokupajet s nas gaz potomu sto u nas desevle on cem s gazproma.I v etom mesiace toze kalicestva tankerov s gazom kak i proslom zakazany s norvegiji i jest prepdpolozenyje sto eto prodlitsia do sleducego goda leta.Tak sto nenado dezinformaciju razprostroniat tem boleje jesly v ne kurse ob etom
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Литовская государственный энергетический холдинг Lietuvos energijos tiekimas (LET) заключил договор с «Газпромом» на поставку газа в 2019 году.
«Процесс подписания договора завершен», - сообщил начальник отдела по связям с общественностью Lietuvos energija Артурас Кетлярюс. Lietuvos energija является контролирующим акционером LET. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на издание Baltic Course.
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Nesporiu sto on podpisal on i ecio 30 kompanijami s raznix stran po zyzenomu gazu podpisal ,no jest uslovija platy i beri,a poskolku nevygodno tak i pokupajet gde desevle
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Литва в первом квартале 2019 года увеличила объем закупок газа у российской компании "Газпром". Baltnews рассказывает, как, несмотря на заявления официального Вильнюса, республика продолжает сотрудничество с Россией.
В первом квартале 2019 года Литва нарастила объемы закупок газа у российской компании "Газпром" до 0,674 миллиарда кубометров, или на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в отчете компании.
В 2018 году в балтийскую республику в первом квартале было поставлено 0,596 миллиарда кубометров газа. Всего за 2018 год Литва получила 1,373 миллиарда кубометров газа.
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96% газа, импортированного в Литву в июне, составил газ, ввезенный через терминал СПГ. Основная его часть - почти 91% - была доставлена из Норвегии
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Nu da novotek malyje karabli postavil tam 10000 kub.metrov a s Norvegiji tanker 150000 kub metrov.Gde to 2% mozet i budet novotek,poskolku i amerikancy postavyli nam gaz
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Ja znaju sto gazprom fevrale postavil rekord po gazu v Evropu gde to 17.5 miliradov,no teper vsio izmenilos,i uze zyzeny gaz jest na pervom meste po pastvaki gaza v Evropu
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Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой Glonass

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/smi-kompaniya-lzhd-budet-iskat-neispravnosti-i-s-rossijskoj-glonass.d?id=81610095
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pervy raz slysu.Tam direktora novyje pomenialis,mozet ne vsex ecio pomeniali Зеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні - Цензор.НЕТ 9901
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https://ru.delfi.lt/news/economy/iz-za-remonta-gazoprovoda-v-belarusi-ostanovleny-postavki-gaza-v-litvu.d?id=81663053

В понедельник Беларусь начала ремонт магистрального газопровода на своей территории, поэтому были остановлены поставки газа по трубопроводу в направлении Литвы.

"В этот период газ в Литву будет поставляться из двух источников - с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию", - сообщили BNS в литовской компании Amber Grid, занимающейся распределением газа.
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Da gazaprovod remontirujet no mi i tak pocty nicego uze nepokupali s gazproma,kak ponimaju eto dlia Kaliningrada budet s Latviji idti gaz.Mozet s nas Kalingrad kupit poskolku desevle cem s gazproma?
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Шведский суд подтвердил неблагоприятное для Литвы решение Стокгольмского арбитража от 2016 года в споре государства и российского концерна "Газпром" - в соответствии с этим решением, Литве не удалось получить переплату в размере примерно 1,5 млрд евро за проданный ей исключительно дорого российский газ.

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/shvedskij-sud-podtverdil-reshenie-arbitrazha-v-spore-litvy-i-gazproma.d?id=81639425
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NU i sto jecio napises Pro Litvu.Mozet pro zarpaltu vraciam3250 evro s 2020 goda.Pocemu eto nepises ili niankam zarplaty 1750 evro.Ili minimalku 607 evro v Litve.Ruskim takyje dengi daze vo sne nesnilos
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Ты этой зарплатой перед украинцами похвастайся. Зеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні - Цензор.НЕТ 7031
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pered ruskimi potomu sto oni bomzy i drugix ucyt zyt.Vot eto jest strano kogda bomz ucit drugix
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О зарплате в 600 евро в селе никто не слышал: какую зарплату платят на самом деле.
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/o-zarplate-v-600-evro-v-sele-nikto-ne-slyshal-kakuyu-zarplatu-platyat-na-samom-dele.d?id=81334550
Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/rabotniki-izvestnoj-kompanii-zhaluyutsya-rabotaem-kak-loshadi-a-zarplaty-ne-povyshali-uzhe-god.d?id=81349984
В свою очередь, президент ЛИСР Э. Маслаускайте называет повышение ММЗ до 307 евро "циничным". "Цинично. Только так можно назвать решение повысить ММЗ до 607 евро до налогообложения", - сказала Э. Маслаускайте в распространеннои ЛИСР комментарии. По ее словам, в результате повышения ММЗ финансовое положение людей с самыми низкими доходами, пенсионеров или неработающих не улучшится. "А рост цен в результате повышения ММЗ ударит по этим группам населения сильнее всего", - предупреждает президент ЛИСР.
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/pravitelstvo-litvy-minimalnaya-zarplata-v-sleduyuschem-godu-uvelichitsya-do-607-evro.d?id=81628057
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Da ecio pro zarplaty v derevne u pjanic u larka sprosy jest takix u nas toze kak i vo vsiom mire,oni tebe ne to raskazet
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Вот оно как! А я то думал... Значит нам врали про Словацкий газ? (Я прикалываюсь, не обижайся). Насчет цены сжиженного газа, то это вопрос. В природе нет сжиженного газа и для его сжижения нужны дополнительные мощности. Следовательно его цена увеличивается. Вот почему немцы ориентированы на газ из РФ, т.к. по любому его цена будет значительно ниже штатовского сжиженного. Что касается Литвы, Латвии, Эстонии, то это страны маленькие, но в стратегическом плане, наверное, важные, и им, возможно, делают скидку по цене газа.
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«Нас никто не спрашивает» - так объяснил ситуацию с возвращением россии в ПАСЕ и строительство «Северного потока-2» Клоун, который благодаря населению, возглавляет Украину. Эта фраза и является лозунгом всей внешней политики Украины времен смуты. Их никто не спрашивает, а они и не собираются заморачиваться и спрашивать других. Лучше уж на концерт Монатика сходить на «Вечерний квартал», выходные провести в кругу друзей и сожрать шаурму под липами. И за 1,5 месяца не нашлось времени и возможности поговорить с министром МИД.

При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с Путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.

Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
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Да хотеть не вредно, можно хотеть хоть звезду с неба. От твоих хотелок ничего не зависит. Как захочет Россия, так и будет. Что-то оно никак не врубается в ситуацию.
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Переговоры переговорами,а Украине надо загодя готовиться технически к газовой блокаде.Плешивый кремлёвский Моська -мерзавчик очень злопамятный и мстительный .Нужен полный штат креативных системных аналитиков,чтобы упреждать агрессора-оккупанта.Пока всё идёт по плану .И вой, и стон соивых троллей -плановый.
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Да что там решать. Перекрыть кран и послать рашку куда подальше.
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а шо? пєрєговори за столом проісходят за пару часов?
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Не буде ніякого російського газу. Хіба, що з Європи реверсом. Але буде сенс гнати його мережою з Заходу на Схід?
Скоріше газу в мережах взагалі не буде, а буде тільки в балонах.
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Але без Юліної команди не обійтись. У екстремальні морози 2009го Юліни газовики зробили диво і протримались повністю без російського постачання два тижні. Потім Юля підписала контракт в Москві, по якому досі Україна живе. Живе і хоче цей Юлін контракт продовжити. Але Раша вже не хоче.
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" принцип "бери, или плати"."
это разве не Юлин контракт
это украина не хочет юлиного контракта, а раша как раз за него
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Зебелевские хотелки ПОКА проходят лишь в политическом поле Украины, Параше его хотелки до одного места
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні
 
 
 
 
 
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